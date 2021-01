Phanh ABS được coi là một trang bị an toàn cao cấp trên xe máy và kéo theo giá xe sẽ tăng thêm. Vậy nó có thực sự cần thiết và không thể thiếu đối với người chạy xe côn tay.

Sau khi Yamaha Motor Việt Nam ra mắt chiếc Exciter 155 VVA nằm ở phân khúc mới với dung tích động cơ tăng thêm, ly hợp và hộp số cũng thay đổi giúp xe mạnh hơn nhưng không có trang bị ABS. Điều này đã tạo nên một cuộc tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn chơi xe côn tay.

Tranh cãi về phanh ABS

Yamaha Exciter 155 VVA tung ra thị trường với giá bán từ 47 triệu đồng đến 50,5 triệu đồng, trong đó hai phiên bản cao cấp và GP không trang bị phanh ABS, tương tự dòng Exciter 150cc. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều biker thắc mắc, bởi đối thủ Honda Winner X đã trang bị tính năng này ở phiên bản cao cấp giá 49 triệu và 49,5 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Quân (Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) cho rằng với động cơ khỏe hơn, tăng tốc nhanh hơn như Yamaha giới thiệu về chiếc Exciter 155cc thì rất cần trang bị phanh ABS. Anh Quân nhận định: “Xe đang chạy gặp trường hợp bất ngờ như chó chạy ngang, em bé băng sang đường hay người khác dừng hoặc rẽ bất ngờ, phanh ABS sẽ giúp giảm thiểu phần nào những tai nạn gây ra bởi các tình huống này”.

Cũng cho rằng phanh ABS là rất quan trọng, anh Cao Anh Tuấn (thành viên CLB mô tô phượt bụi Hà Nội) lấy các ví dụ cho thấy trang bị này đang ngày càng phổ biến: “Các xe tay ga như Honda SH, Piaggio Medley, Piaggio Liberty và ngay cả Yamaha NVX cũng có bản trang bị ABS. Đây là những xe tay ga chạy phố, khả năng tăng tốc và sức kéo không thể bằng Exciter mà đã có phanh hiện đại này. Chứng tỏ phanh ABS rất hiệu quả cho người chạy xe máy”.

Cũng đồng tình với việc có ABS an toàn hơn, nhưng anh Nguyễn Anh Bắc (admin diễn đàn CLB xe cổ) cho rằng nó không quá quan trọng đối với những người chạy xe côn tay. Anh Bắc nói: “Khi chạy xe côn tay thì bạn phải biết kỹ năng dồn số để hãm phanh bằng động cơ. Cách chạy này không chỉ giúp xử lý xe an toàn mà còn khiến người lái làm chủ chiếc xe thay vì chỉ trông chờ vào bộ phanh. Vì vậy, nếu một chiếc côn tay không có ABS cũng không thể nói nó thiếu an toàn, mà chỉ có thể coi nó thiếu đi một tính năng hiện đại”.

Phanh ABS trang bị trên xe máy phân biệt bởi đĩa lỗ có mắt đọc

Trong khi đó, anh Trần Đức Linh (Lâm Thao, Phú Thọ) lại cho rằng việc không trang bị phanh ABS trên Yamaha Exciter 155cc chủ yếu là vấn đề cân đối giá bán. Anh Linh nhận định: “Thực tế nhìn vào giá bán chiếc Exciter 155 VVA bản cao nhất cũng chỉ đắt hơn bản 150cc cũ hơn 1 triệu đồng, nhưng xe đã được nâng cấp và trang bị nhiều hơn phiên bản cũ như động cơ mới, có VVA, khung sườn mới, dàn áo mới, phuộc trước sau mới, ECU mới, ly hợp chống trơn trượt. Vậy thì lắp thêm bộ ABS sẽ không thể giữ giá khoảng 50 triệu như vậy được”.

Hiện nay trên thị trường underbone côn tay tại Việt Nam có các mẫu xe đang bán gồm Honda Winner X, Yamaha Exciter, Suzuki Raider, SYM Star SR170 thì chỉ Honda và SYM có phiên bản phanh ABS. Nếu có nhu cầu lắp phanh ABS, hiện một số lò nâng cấp xe có nhận lắp thêm tính năng này với giá 10 đến 12 triệu đồng/bộ, dùng cả bánh trước và sau.

Phanh ABS liệu có cần thiết?

Phanh chống bó cứng ABS từ lâu đã là một trang bị được đánh giá là cần thiết trên ô tô, thậm chí một số nước, tính năng này là bắt buộc trên xe tiêu chuẩn. ABS giúp ngăn chặn tình trạng khóa bánh khi phanh và tăng độ ổn định. Về bản chất, xe máy kém ổn định hơn ô tô nên phanh quá mạnh có thể gây mất ổn định và dẫn đến khóa bánh trước hoặc bánh sau, khiến xe bị lật hoặc trượt. Tuy nhiên phanh ABS cho xe máy hiện vẫn là trang bị tùy chọn ở nhiều quốc gia, chưa được luật hóa bắt buộc như áp dụng cho ô tô.

Mặc dù ABS được đánh giá hiệu quả trong giảm tránh tai nạn thương tích cho người lái xe máy, nhưng tạp chí có tiếng NADAGuides của Mỹ cho rằng một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất mà nhiều lái xe mắc phải khi sử dụng phanh ABS là nó sẽ tự động giúp họ lái xe an toàn hơn. Nếu bạn đã từng tham gia một khóa học lái xe máy an toàn, thì điều này không nhất thiết phải đúng.

“Ngay cả khi có ABS được nhìn nhận là an toàn hơn không có, nhưng nó không phải sẽ ngăn ngừa tai nạn xảy ra 100%. Người lái vẫn phải chịu trách nhiệm chính để đảm bảo an toàn cho chiếc xe”, trích NADAGuides.

Thực tế đối với đa số các tay đua chuyên nghiệp, phanh ABS thường nằm ngoài quan tâm của họ bởi kỹ năng mới được ưu tiên hàng đầu trong việc xử lý tình huống, tiếp đến mới là công nghệ.

Tô Hà Đông Nghi, vận động viên đua xe rất nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay, sau khi trực tiếp lái thử chiếc Yamaha Exciter 155 VVA tại trường đua Đại Nam, anh cho biết: “Tôi đã chạy thử vài vòng trên chiếc xe Yamaha Exciter 155 VVA, có lúc vận tốc cao nhất là 132 km/h và có thể cao hơn nữa nhưng vẫn cảm thấy an toàn khi dồn số vào cua nhờ bộ ly hợp chống trượt mới tương tự các dòng phân khối lớn”.

Tô Hà Đông Nghi chạy thử xe trên đường đua Đại Nam

Theo Đông Nghi, với người chạy xe côn tay, kỹ năng sử dụng côn số nên được quan tâm hàng đầu để có thể điều khiển xe một cách nhuần nhuyễn.

Cũng có quan điểm như trên, Stuner Gia Cát Việt Tuấn chia sẻ rằng việc Yamaha Exciter 155 VVA áp dụng trang bị ly hợp chống trượt và phanh 2 pít-tông là đủ với người chạy xe côn tay, không nhất thiết phải nhắc đến phanh ABS.

“Tôi thấy phanh ABS với người chơi xe côn tay là một trang bị có cũng tốt mà thiếu cũng chưa hẳn đã kém. Nhưng với người chạy xe tay ga hiện nay, đa số dùng các xe trang bị phanh kết hợp CBS thường dễ dẫn đến tình huống ngã khi phanh gấp vì tốc độ chỉ có thể kiểm soát qua hệ thống phanh. Đây mới là những xe nên quan tâm tới việc có trang bị ABS để tăng sự an toàn”, anh Nguyễn Mạnh Toàn (một biker khá có tiếng ở TP HCM) hiện đang chơi xe KTM nhận định.

Ở quan điểm nhà quản lý, ông Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, các ý kiến nói xe máy không trang bị phanh chống bó cứng (ABS) kém an toàn là cảm tính, thiếu cơ sở. “Tất cả xe máy sản xuất lắp ráp trước khi bán ra thị trường đều được thử nghiệm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư 45/2012/TT-BGTVT. Khi đã có giấy chứng nhận này đồng nghĩa với việc xe đã đủ điều kiện an toàn để đảm bảo việc lưu thông”, ông Phương nói.

Có thể thấy, phanh ABS hiện nay và trong tương lai gần sẽ tiếp tục là một lựa chọn bổ sung cho các loại xe máy bởi tính hữu ích của nó, nhưng dù là công nghệ tiên tiến, người lái xe vẫn không thể bỏ qua kỹ năng điều khiển của mình, nhất là đối với các biker chơi côn tay.

Đình Quý

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc xe máy của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!