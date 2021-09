Dù vẫn có doanh số áp đảo so với các đối thủ trong phân khúc xe sedan cỡ D-E nhưng Vinfast Lux A2.0 lại sụt giảm nghiêm trọng so với tháng trước. Toyota Camry, Honda Accord ế thảm.

Phân khúc sedan cỡ D tháng 8/2021 cũng chịu ảnh hưởng chung bởi xu hướng giảm của toàn ngành xe. Toàn phân khúc trong tháng qua chỉ đạt 373 xe giảm sâu 65,2% so với tháng trước đạt 1.071 xe.

Trong đó, dẫn đầu phân khúc vẫn là cái tên Vinfast Lux A2.0 nhưng doanh số đã giảm đáng kể. Toyota Camry cám cảnh chỉ đưa đầy 100 xe được bán ra.

Vinfast Lux A2.0: 254 xe

Dù vẫn được nhà sản xuất duy trì giảm giá bán kèm ưu đãi phí trước bạ nhưng kết thúc tháng 8/2021, Vinfast Lux A2.0 chỉ đạt 254 xe bán ra thị trường, giảm đến 68,5% so với tháng trước đạt 778 xe.

Vinfast Lux A2.0: 254 xe.

Kết quả có phần ế ẩm này cũng khiến mẫu sedan nhà Vinfast tuột mất vị trí xếp hạng trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 8.

Tuy nhiên, theo lý giải của hãng, nguyên nhân lớn dẫn tới con số sụt giảm trên là do thiếu linh kiện khiến xe không kịp sản xuất đủ để giao cho khách hàng.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Vinfast Lux A2.0 đạt 4.285 xuất xưởng. Hiện tại, Lux A2.0 đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và có giá niêm yết dao động từ 1,129 - 1,3787 tỷ đồng.

Toyota Camry: 67 xe

Sự bứt phá của VinFast Lux A2.0 trong thời gian gần đây đã khiến Toyota Camry liên tục bị lấn át, mất ngôi bán chạy nhất phân khúc. Thêm vào đó, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tháng "cô hồn" nên doanh số tháng qua của Toyota Camry khá bèo bọt.

Toyota Camry: 67 xe.

Toyota Camry chỉ bán được 67 xe trong tháng 8/2021, thấp hơn gần 4 lần so với doanh số của ngôi vương phân khúc. Con số này giảm 73,3% so với tháng trước và giảm 78,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2021, Toyota Camry có 2.602 xe được bán ra thị trường.

Toyota Camry được phân phối với 2 phiên bản, có giá tương ứng 1,029 và 1,235 tỷ đồng.

Mazda6: 50 xe

Mazda 6 vẫn là một trong những mẫu xe bán kém nhất trong đội hình sản phẩm xe hơi du lịch Mazda tại Việt Nam.

Mazda6: 50 xe.

Trong tháng 08/2021, Thaco chỉ bán được 50 xe Mazda 6, tăng 4 xe so với tháng trước và cộng động 8 tháng đầu năm đạt 675 xe giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại Mazda 6 xe đang được bán với 3 phiên bản, giá từ 889 - 1,049 tỷ đồng.

Honda Accord: 2 xe

Trong tháng 08/2021, chỉ có 2 xe Accord được bàn giao tới khách hàng, nâng tổng lượng xe bán ra trong 8 tháng đầu năm chỉ 75 xe.

Honda Accord: 2 xe

Với tình hình kinh doanh không khả quan, Honda Accord tiếp tục lọt top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường Việt trong tháng.

Xe hiện được phân phối tới khách Việt với 2 phiên bản có giá dao động từ 1,319 - 1,329 tỷ đồng (tùy màu sắc).

Y Nhụy

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!