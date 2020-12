Sau ba năm ra đời và hai năm có mặt trên thị trường, VinFast tạo nhiều dấu ấn về một thương hiệu xe Việt đẳng cấp, chất lượng khi xuất hiện và tỏa sáng tại các sự kiện ngoại giao mang tầm quốc tế.

Là thương hiệu ghi danh Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô thế giới, VinFast từng được giới chuyên gia quốc tế nhận định là một tên tuổi mới đầy hứa hẹn khi có được sự đầu tư mạnh mẽ, bài bản và các dòng sản phẩm đẳng cấp. Kể từ khi ra mắt thị trường, VinFast đã trở thành một trong những “niềm tự hào Việt Nam” khi thường xuyên góp mặt trực tiếp tại các sự kiện ngoại giao, chính trị, văn hóa tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Dấu ấn Việt trong sự kiện văn hóa quốc tế

Tại ngày hội “Mảnh ghép nước Đức” do Tổng lãnh sự quán Đức tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thống nhất nước Đức (1990-2020) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975-2020) vào cuối tháng 11/2020 tại TP.HCM, VinFast chính là thương hiệu Việt duy nhất có gian hàng riêng trưng bày sản phẩm. Đó là hai mẫu xe đẳng cấp VinFast Lux A2.0 và xe máy điện VinFast Klara S.

Xuất hiện giữa những “mảnh ghép văn hóa” đến từ nước Đức, những chiếc xe VinFast đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan Việt Nam và quốc tế nhờ thiết kế sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn đầy tinh tế, mạnh mẽ.

Mẫu xe sedan VinFast Lux A2.0 thu hút sự chú ý nhờ những chi tiết đặc trưng không thể trộn lẫn như logo hình chữ V và dải đèn LED hình cánh chim bừng sáng ở đầu và đuôi xe, trong khi Klara S lại mang đến một giải pháp giao thông xanh, văn minh và hiện đại cho không gian đô thị.

Có mặt tại sự kiện, cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler - một người gốc Việt - đã trải nghiệm các mẫu xe VinFast

Thương hiệu Việt đồng hành cùng các cơ quan ngoại giao

Tháng 10/2020, người dân thủ đô Hà Nội hào hứng và bất ngờ khi chứng kiến chiếc xe VinFast Lux A2.0 của thương hiệu ô tô Việt Nam được Đại sứ quán Áo lựa chọn làm xe công vụ. Đây có thể coi là một dấu ấn đặc biệt của hãng xe Việt, bởi các Đại sứ quán vốn rất kĩ tính và cực kì chặt chẽ khi lựa chọn và sử dụng phương tiện đi lạị.

Do đặc thù công việc, các Đại sứ quán, Lãnh sứ quán và các cơ quan ngoại giao nói chung thường chọn những dòng xe an toàn và có khả năng vận hành ổn định, mạnh mẽ. VinFast Lux A2.0 đáp ứng tốt các đòi hỏi này, nhờ sở hữu nền tảng (platform) BMW vốn nổi tiếng ổn định, đầm chắc, với khả năng chống ồn cao và động cơ tăng áp được tinh chỉnh từ động cơ BMW, mang tới độ vọt tốt. Đặc biệt, mức độ an toàn của VinFast Lux A2.0 đã được Chương trình đánh giá xe mới uy tín ASEAN NCAP đánh giá 5 sao, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của các cơ quan ngoại giao.

Trước Đại sứ quán Áo, Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 cũng đã lựa chọn xe ô tô VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 làm phương tiện di chuyển chính thức. Lần đầu tiên, những chiếc ô tô “make in Vietnam” được sử dụng để đưa đón các nguyên thủ quốc gia, quan khách quốc tế đến Việt Nam tham dự sự kiện.

Với chất lượng ổn định, thiết kế sang trọng, lịch lãm, những chiếc xe mang logo hình chữ V đã tạo thiện cảm lớn và để lại ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo các nước như là biểu tượng của một Việt Nam mới hiện đại và phát triển.

Trước đó, vào tháng 8/2019, trong một chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Malaysia đồng thời là người sáng lập ra tập đoàn ô tô Proton - Mahathir Mohamad - đã đích thân cầm lái chiếc VinFast Lux SA2.0.

Lựa chọn hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp

Không chỉ chinh phục đông đảo quan khách quốc tế, sau gần 2 năm có mặt trên thị trường, những chiếc ô tô VinFast cũng đã được đông đảo doanh nghiệp nội - ngoại lựa chọn nhờ chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Lý giải cho độ phủ ấn tượng của VinFast, các chuyên gia đầu ngành cho rằng sau khi những cảm xúc ban đầu như tò mò, thích thú, tự hào… qua đi, điều cốt lõi khiến VinFast chinh phục được thị trường chính là thực lực về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi vượt trội. VinFast hiện là một trong số rất ít hãng xe áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm cho các dòng sản phẩm của mình.

Minh Tuấn