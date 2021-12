Các hãng xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio vừa xác nhận thị trường xe máy trong nước không còn đạt mức tăng trưởng cao như những năm trước mà đang rơi vào tình trạng bão hòa và đi xuống.

Cụ thể, nếu như năm 2019, số lượng xe máy bán ra của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đạt hơn 3 triệu chiếc thì năm 2020 chỉ còn khoảng 2,7 triệu chiếc được bán ra. 9 tháng đầu năm 2021, có khoảng 1,7 triệu chiếc được bán ra, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hãng xe máy điện đã cải thiện khá tốt công suất, tốc độ và thời gian di chuyển của xe. Trong ảnh: Một mẫu xe máy điện của Dat Bike Việt Nam

Trong khi đó, thị trường xe máy điện đang có mức tăng trưởng khá tốt trong thời gian qua. Khảo sát các khu vực kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện tại TP HCM như đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương..., chúng tôi ghi nhận lượng khách tìm đến cửa hàng tăng lên đáng kể trong 2-3 tháng qua.

Ông Đỗ Văn Thế, chủ cửa hàng xe điện trên đường An Dương Vương (quận 5, TP HCM), xác nhận do giá xăng thời gian qua liên tục tăng cao nên xe điện gần đây được người tiêu dùng chú ý nhiều hơn. Hơn nữa, dòng xe này sau thời gian khai phá thị trường đã bắt đầu được nhiều người biết đến và ưa thích do tính tiện dụng, tiết kiệm. "Dịch bệnh ảnh hưởng đến thu nhập của người tiêu dùng trong khi giá xăng dầu lại tăng mạnh nên không ít người tiêu dùng tiết kiệm chi phí bằng cách đổi từ xe máy truyền thống sang xe máy điện" - ông Thế nói.

Ông Lê Hoàng Minh, quản lý cửa hàng xe điện Toàn Thắng (quận Tân Bình, TP HCM), cho hay gần đây, nhiều phụ huynh đến cửa hàng tìm hiểu các mẫu xe máy điện, xe đạp điện để phục vụ học sinh đi học. Hầu hết phụ huynh lựa chọn các mẫu xe đạp điện có mức giá phù hợp, khoảng 9-13 triệu đồng/chiếc, thương hiệu được kiểm chứng và chế độ bảo hành rõ ràng.

Nổi bật trên thị trường hiện nay là hãng xe VinFast với 7 mẫu xe máy điện vừa được tung ra thị trường, giá khoảng 12,9-63,9 triệu đồng/chiếc. Với dải giá và mẫu xe đa dạng, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn phù hợp với mục đích. Chẳng hạn, xe dành cho người lớn đi làm, đi chợ thường có vận tốc khá lớn, khoảng 50-90 km/giờ; còn để phục vụ học sinh cấp 2, 3 đi học, có thể chọn mẫu xe có vận tốc khoảng 30 km/giờ. Tùy từng mẫu xe, mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển từ 75-101 km.

Hãng xe máy điện Dat Bike Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng số lượng tiêu thụ khá tốt. Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, nhà sáng lập kiêm CEO hãng xe, cho biết thị trường xe máy điện trong nước đang tăng trưởng khá với khoảng 20%/năm; sức tiêu thụ khoảng 300.000 chiếc/năm, chiếm khoảng 3% tổng lượng xe máy bán ra. Để xe máy điện thu hút khách hàng, hãng xe cần giải quyết 3 yếu tố: công suất, tốc độ và thời gian di chuyển. Do đó, Dat Bike Việt Nam vừa đưa ra thị trường mẫu xe máy điện thế hệ thứ hai với vận tốc xe lên tới 90 km/giờ, pin sạc đầy đi được 200 km.

Theo Người Lao động