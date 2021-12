Dù đã có quy định xong nhiều tài xế vẫn đi vào làn thu phí tự động (ETC), khi bị CSGT xử phạt họ tỏ ra ngỡ ngàng vì lần đầu bị phạt lỗi này.

CSGT khuyến cáo, các tài xế cần quan sát kỹ, thực hiện nghiêm quy định khi lưu thông trên cao tốc nếu không muốn bị phạt nặng.

Các phương tiện không dán thẻ thu phí tự động, dù cố tình hay vô ý đi vào làn ETC đều sẽ bị phạt nặng.

Đã xử phạt hơn 40 trường hợp

Khoảng 8h44 ngày 22/12, tại Km230 (làn thu phí số 4 - khu vực Trạm thu phí Liêm Tuyền), Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT, đang làm nhiệm vụ tại đây đã dừng ô tô tải BKS 99LD-011.xx để kiểm tra.

Lý do là xe này vi phạm lỗi điều khiển xe không đủ điều kiện đi vào làn đường dành riêng cho các xe có dán thẻ thu phí không dừng.

Lái xe Vũ Văn Đ. điều khiển xe tải BKS 99LD-011.xx bối rối cho biết, do thiếu chú ý quan sát nên đã đi nhầm sang làn thu phí ETC, dù xe chưa dán thẻ định danh e-Tag.

"Thi thoảng tôi vẫn đi nhầm làn nhưng đây là lần đầu tiên bị xử phạt. Lần sau, tôi sẽ không chủ quan như thế này nữa", lái xe Đ. cho hay.

Trước đó, khoảng 14h49 ngày 21/12, tại Km 188+300 (làn thu phí số 6 - khu vực Trạm thu phí Pháp Vân), lái xe Vũ Trọng D. điều khiển xe ô tô con BKS 30G-587.xx cũng đi vào làn thu phí ETC khi xe chưa dán thẻ định danh thu phí không dừng. Tài xế D. cũng bị tổ công tác CSGT dừng xe, lập biên bản để xử phạt.

Anh Nguyễn Trần K. (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, có nghe bạn kể chuyện bị xử phạt khi đi nhầm vào làn ETC và rất bất ngờ, bởi lâu nay hoặc do chủ quan, thiếu chú ý quan sát, hoặc do làn ETC vắng vẻ, anh cũng có lần đi nhầm làn.

"Từ nay tôi phải chú ý đi đúng làn, tránh bị phạt nặng", anh K. cho biết.

Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3 cho biết, với lỗi vi phạm trên, tài xế sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1 đến 3 tháng.

Theo thống kê Cục CSGT, tính riêng trong hơn 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 15/12 tới nay), Đội đã xử phạt 40 trường hợp đi nhầm làn thu phí ETC trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Một xe đi nhầm, nhiều xe khác bị ảnh hưởng

Thiếu tá Sơn cho biết, hình thức thu phí tự động không dừng (ETC) đã được triển khai ở hầu hết các trạm thu phí trên cả nước. Hệ thống thu phí này giúp cho người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông.

Hiện nay, ở hầu hết các trạm thu phí đều bố trí làn đường riêng dành cho các phương tiện thanh toán không dừng, có biển chỉ dẫn và vạch kẻ riêng.

Tuy vậy, nhiều tài xế dù chưa đăng ký và dán thẻ ETC nhưng vẫn cố tình hoặc thiếu quan sát nên đã đi vào làn đường này.

"Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình luôn có lưu lượng phương tiện rất đông, trường hợp lái xe cố tình hoặc thiếu chú ý quan sát, đi vào làn ETC sẽ phải lùi phương tiện.

Việc này không những gây ùn ứ giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Vì vậy gần đây, chúng tôi đã tăng cường xử phạt vi phạm này", Thiếu tá Đinh Vạn Sơn cho biết.

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội Tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT - đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hay, thực tế cho thấy, khi các xe không dán thẻ đi vào làn ETC khiến việc thu phí bị ảnh hưởng.

"Chiếc xe đi nhầm làn phải lùi lại rồi quay sang làn thu phí thủ công. Quá trình này ảnh hưởng đến nhiều xe khác", Trung tá Sơn nói và khuyến cáo các xe chưa dán thẻ thu phí không dừng cần chú ý quan sát, tránh bị phạt nặng.

Dự kiến, năm tới trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ triển khai lắp đặt nhiều làn thu phí tự động ETC, để lưu thông thuận tiện, các chủ xe nên sớm dán thẻ.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và giải quyết TNGT, Cục CSGT cho biết: "Các tài xế, chủ xe cần nhận thức rằng việc mở làn thu phí tự động ETC nhằm giúp cho mọi người lưu thông nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Do đó, việc tài xế cố ý hay vô tình đi nhầm làn sẽ làm mất chức năng này của làn thu phí ETC, thậm chí gây lộn xộn, mất ATGT nên cần phải xử phạt nghiêm".

Theo Tổng cục Đường bộ VN, đến nay đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng và đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần sử dụng một thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm có lắp đặt hệ thống thu phí không dừng.

Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31/12/2021, sau ngày này chủ phương tiện phải trả chi phí này cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

