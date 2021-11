Tài sản đấu giá là chiếc Mercedes-Benz nhập lậu bị công an thu giữ, nhưng quá trình đấu giá có sai phạm và bị Sở Tư pháp xử phạt 45 triệu đồng.

Ngày 12/7/2021, thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, tổng số tiền phạt là 45 triệu đồng.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định xử phạt của Sở Tư pháp Nghệ An với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My bắt nguồn từ quá trình tổ chức phiên đấu giá xe ô tô hiệu Mercedes-Benz E260 đời 2013, số khung LE4HG4HBXEL111926, số máy 271860*80291466*, dung tích động cơ 1.8L.

Mercedes-Benz E250 đời 2013 (tại Trung Quốc mang tên mã E260) cùng kiểu loại với chiếc xe đấu giá tại Nghệ An. Ảnh minh họa

Theo Sở Tư pháp, chiếc xe Mercedes-Benz nói trên bị công an huyện Nghĩa Đàn thu giữ do vi phạm hành chính.

Phương tiện này xuất xứ Trung Quốc, thời điểm bị tạm giữ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không xác minh được người vi phạm.

Sau thời hạn tạm giữ chiếc xe tại công an huyện Nghĩa Đàn, phương tiện được đem bán đấu giá để sung công theo quy định.

Ngày 30/3/2021, phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường công an huyện Nghĩa Đàn, với giá khởi điểm là 550 triệu đồng, giá trúng đấu giá là 551 triệu đồng.

Sau đó, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An nhận được đơn của một công dân, tố cáo đơn vị tổ chức phiên đấu giá đã vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản.

Sau khi nhận đơn tố cáo của công dân, ngày 4/5/2021 Sở Tư pháp Nghệ An đã thành lập tổ xác minh đơn tố cáo.

Đến ngày 12/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An xác định Công ty đấu giá hợp danh An Trà My có 3 hành vi vi phạm Nghị định 82/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, công ty này đã “Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định” - mức phạt 15 triệu đồng; hành vi “Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định” - mức phạt 15 triệu đồng; hành vi “Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá” - mức phạt 15 triệu đồng.

Tổng hợp mức phạt của 3 hành vi nói trên của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My là 45 triệu đồng.

Một số nội dung khác trong đơn tố cáo của công dân, các cơ quan chức năng của Nghệ An đang tiếp tục làm rõ.

Theo Báo giao thông

