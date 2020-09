Nhiều người mua ô tô cũ thường mang xe đến các gara để kiểm tra xem xe có bị đâm đụng, thủy kích. Tuy nhiên, liệu kết quả này có đáng tin cậy?

Nhân viên kỹ thuật thực hiện “kiểm tra xe mua bán” đối với chiếc xe Toyota Camry tại Trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng (Toyota Sure) của Toyota Mỹ Đình

Khóc dở vì tin tưởng dịch vụ khám xe

Anh L.M.C (Hà Nội) cho biết, ngày 13/9/2019, anh mang chiếc xe Mercedes-Benz thuộc dòng C-Series đời 2016 tới Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam (gọi tắt là VSA) chi nhánh Chế Lan Viên (Sài Gòn) yêu cầu cụ thể “kiểm tra xe mua bán” để giám định chất lượng xe trước khi quyết định mua.

Sau khi thực hiện các hạng mục kiểm tra, Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam chi nhánh Chế Lan Viên kết luận: “Gầm OK, máy OK chưa thấy dấu tháo dỡ, mâm vỏ OK, nội thất OK” trong phiếu sửa chữa số 62151.

“Nhận kết quả này, tôi tin tưởng nên quyết định mua xe và đưa về Hà Nội sử dụng. Đến ngày 11/2/2020, vì muốn bán lại chiếc xe Mercedes C-Series này cho khách hàng khác nên tôi đem xe đến Haxaco Láng Hạ (Hà Nội) kiểm tra thì nhận được kết quả xe đã bị tai nạn nặng trước đó, khung gầm xe hỏng/nứt và có dấu vết hàn lại. Sau khi tìm hiểu, tôi biết được chiếc xe đã bị tai nạn gần 7 tháng trước khi nó được mang đến VSA Chế Lan Viên kiểm tra”, anh C. bức xúc nói.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Ấn Độ, đại diện VSA chi nhánh Chế Lan Viên xác nhận có sự việc trên.

Tuy nhiên, ông Độ cho biết, các hạng mục kiểm tra xe mua bán tại xưởng dịch vụ của đại lý này là kiểm tra các bộ phận của xe tại thời điểm kiểm tra có hư hỏng hay không để báo lại với khách hàng, chứ không đi kèm kiểm tra xe tai nạn hay ngập nước.

“Trong phiếu ghi các hạng mục kiểm tra cũng như kết luận kiểm tra, đại lý không hề viết dòng nào cam kết xe chưa bị tai nạn hay ngập nước”, ông Độ nói.

Tuy nhiên, nếu thực sự gầm xe có dấu vết hàn khi anh C. đưa đến VSA Chế Lan Viên kiểm tra mà nhân viên kỹ thuật không tìm thấy hay tìm thấy mà không thông báo với anh C. thì đại lý này thừa nhận thiếu trách nhiệm.

Nhưng vì không có dịch vụ kiểm tra xe tai nạn, không cam kết với anh C. nên không có cơ sở để đại lý đền bù cho anh này. “Nếu anh C. cảm thấy không đồng tình có thể kiện để tiếp tục giải quyết”, ông Độ cho biết thêm.

Kiểm tra đâm đụng, thủy kích chỉ là đoán mò?

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các trung tâm bảo dưỡng của các hãng xe tại Việt Nam đều có dịch vụ kiểm tra, tư vấn cho khách hàng mua xe cũ.

Một nhân viên dịch vụ của đại lý Hà Nội Ford cũng cho biết, tại xưởng dịch vụ của đại lý có thực hiện kiểm tra xe mua bán với giá khoảng 495.000 đồng/xe.

Tuy nhiên chỉ kiểm tra hư hỏng của xe tại thời điểm khách đưa xe đến, không kiểm tra xe đã bị tai nạn hay ngập nước trong quá khứ vì không có cơ sở, nhất là những xe đã được đưa vào hãng sửa chữa khi xảy ra những sự cố này.

“Thường thợ hãng sẽ sửa chữa rất tỉ mỉ bằng những trang thiết bị, máy móc chuẩn hãng nên hầu như không để lại dấu vết gì, rất khó phát hiện xe đã bị đâm đụng. Một số showroom sửa chữa bên ngoài nói có thể kiểm tra được chỉ là đoán mò chứ không có một cơ sở chính xác nào”, nhân viên này khẳng định.

Giám đốc một đại lý xe VinFast trên địa bàn Hà Nội cũng cho biết, tại đại lý này có dịch vụ kiểm tra xe mua bán, với xe chính hãng sẽ kiểm tra được 154 hạng mục, giá dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng tùy từng xe.

“Đối với hạng mục kiểm tra xe từng bị tai nạn hay ngập nước chưa thì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nhân viên kỹ thuật chứ không có máy móc nào có thể thực hiện được”, vị giám đốc này cho biết thêm.

Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho hay, hiện tại, hãng có 8 đại lý triển khai dịch vụ Toyota Sure (Trung tâm xe đã qua sử dụng của Toyota Việt Nam).

Ông Nghiêm Quang Minh, Trưởng phòng xe cũ Toyota Mỹ Đình cho biết, các xe kiểm tra tại Toyota Sure, bao gồm cả xe Toyota và những xe thuộc thương hiệu khác sẽ đều được kiểm tra 176 hạng mục.

Tất cả những nhân viên kỹ thuật trên nhà máy chính hãng đều được học lớp đào tạo đánh giá xe tại nước ngoài khoảng 1 năm, sau đó về Việt Nam dạy lại cho các nhân viên kỹ thuật của trung tâm. Tuy nhiên việc kiểm tra xe tai nạn hay ngập nước chủ yếu dựa trên kinh nghiệm chứ không có máy móc kỹ thuật nào có thể thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng phòng Chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Nghị định 116 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô không có câu nào nhắc đến dịch vụ kiểm tra xe cũ.

Đây là quan hệ dịch vụ giữa 2 bên là trung tâm bảo dưỡng ô tô và khách hàng. Nếu chất lượng dịch vụ không đúng như cam kết, khách hàng có thể yêu cầu bên cung cấp dịch vụ phải đền bù thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng, cam kết giữa hai bên.

