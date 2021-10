Việc tồn tại hàng đinh trên vỉa hè không chỉ gây nguy hiểm cho người dân, còn gây nguy cơ hư hỏng phương tiện xe máy, ô tô khi vô tình đâm va.

Mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh đoạn vỉa hè ở chung cư Gemek Tower 1 (cổng chào thiên đường Bảo Sơn, giao giữa Lê Trọng Tấn và Đại Lộ Thăng Long) có một hàng đinh cỡ lớn bằng thép, nhô cao khoảng 3 - 5cm, nối tiếp nhau trên phần gạch bó vỉa.

Những chiếc đinh cỡ lớn tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường

Ngay khi chứng kiến hình ảnh gây mất ATGT này, đồng loạt cư dân mạng bày tỏ bức xúc và cho rằng, việc tồn tại hàng đinh như vậy rất nguy hiểm, nhất là khi người dân đi lại lúc đêm tối không quan sát được.

“Không hiểu người tạo ra hàng đinh này nghĩ gì lại có hành động vô ý thức thế. Rõ ràng vỉa hè là khu vực lưu thông dành cho người đi bộ, là nơi công cộng. Việc tạo ra hàng đinh như vậy dù với mục đích gì cũng không được phép bởi gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường”, chủ tài khoản Phương Nguyên bày tỏ.

Một số chủ tài khoản còn bày tỏ lo “dính” phải những chiếc đinh “bẫy” này trên đường nếu vô tính không để ý, hay tỏ ra băn khoăn về việc ai phải chịu trách nhiệm khi có người gặp nạn.

“Thấy rùng mình và lo lắng. Nếu chẳng may ai đi qua sơ ý ngã vào không biết hậu quả sẽ ra sao; khu chung cư nhiều cháu nhỏ qua lại chơi, nhỡ không may dẫm vào thì sao, ai chịu trách nhiệm, không lẽ chính quyền địa phương phải chịu do công tác quản lý vỉa hè chưa sâu sát”, các chủ tài khoản bày tỏ lo lắng.

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT Hà Nội cho rằng, hành vi này cũng xuất hiện trên một số vị trí vỉa hè. Thậm chí, dưới lòng đường người ta cũng rải đinh gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

“Chính quyền địa phương, tổ dân phố cần kiểm tra và khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người đi đường, cư dân sinh hoạt. Nếu phát hiện “thủ phạm” phải xử lý nghiêm”, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT Hà Nội nói.

