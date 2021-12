Mercedes-Benz sẽ tiến hành triệu hồi một số xe S-Class và xe điện EQS do lỗi phần mềm nhỏ, dẫn tới việc tài xế có thể xem TV trong lúc lái xe.

Mercedes-Benz cho biết, vì lý do an toàn, hãng xe này buộc phải ra lệnh triệu hồi đối với khoảng 227 chiếc EQS và S-Class sản xuất trong thời gian từ ngày 8/12/2020 đến 13/10/2021 để khắc phục một lỗi nhỏ, nhưng khá nghiêm trọng về mặt an toàn.

Hãng xe sang của Đức thông tin, ở một số chiếc xe có trang bị hệ thống thông tin - giải trí MBUX hiển thị lên màn hình cảm ứng cỡ lớn bị lỗi phần mềm khiến tài xế có thể bật các nội dung số như TV hay sách hướng dẫn sử dụng thông qua tài khoản Mercedes Me khi đang lái xe.

Phần mềm trên màn hình MBUX bị lỗi khiến tài xế vừa có thể lái xe, vừa xem TV.

Xem phim trong lúc lái xe rõ ràng làm tăng nguy cơ tai nạn. Dù Mercedes-Benz lưu ý rằng hãng chưa nhận được thông tin về trường hợp nào tài xế lợi dụng lỗ hổng phần mềm để vừa xem TV vừa lái xe, cũng chưa ghi nhận vụ tai nạn hay chấn thương nào do lỗi này gây ra, tuy vậy lỗi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra mất tập trung và dẫn tới tai nạn.

Mercedes-Benz không phải nhà sản xuất ô tô đầu tiên phát hiện ra mối nguy từ việc trang bị cho xe ngày càng nhiều tính năng công nghệ mới lên xe, trong đó có màn hình giải trí cỡ lớn.

Trước đó, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHSTA) từng cho biết đang xem xét việc hệ thống thông tin - giải trí trên một số mẫu Tesla cho phép tài xế chơi các trò chơi, như Solitaire, trong lúc đang lái xe.

Tuy là đợt triệu hồi nhưng chủ xe EQS và S-Class bị lỗi sẽ không phải tới đại lý để cài lại phần mềm mà Mercedes-Benz sẽ cập nhật phần mềm trên server kết nối tự động với các xe này tại Mỹ.

Hoàng Hiệp(theo Motor1)

