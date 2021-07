Trong bối cảnh thị trường sụt giảm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam lại nhập siêu trở lại với mức hơn 1,3 tỷ USD.

6 tháng đầu năm, xe nhập tăng 92% về lượng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong nửa đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt hơn 318 tỷ USD (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, thâm hụt thương mại (nhập siêu) trong 6 tháng đầu năm nay đã lên tới hơn 1,3 tỷ USD, thay vì con số cùng kỳ năm trước là xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 6 tháng qua đã có 78.000 ô tô nhập được đưa về nước với trị giá gần 1,8 tỷ USD, tăng tới 92% về lượng và tăng 94% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.Trong tháng 6, dù thị trường bị ảnh hưởng khá nặng nề vì dịch Covid-19, nhóm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cũng chỉ giảm nhẹ, với 12.000 xe nhập về, trị giá 285 triệu USD. Trong khi đó, sức mua trên thị trường giảm mạnh, lượng xe tồn tăng cao và buộc các hãng xe phải hạ giá hàng loạt để xả hàng tồn.

Dù các hãng hiện đang tung đủ chiêu kích cầu nhưng theo nhận định của giới kinh doanh xe, tháng 7 và 8 sẽ tiếp tục là những tháng khó khăn đối với thị trường ô tô Việt, đặc biệt là xe lắp ráp trong nước và giá xe có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Nguyên nhân là do dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn tới nhiều địa phương, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh - địa phương có lượng tiêu thụ xe lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, sắp tới, tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu nên tâm lý hạn chế mua sắm sẽ càng phổ biến.

Ảnh minh hoạ.

Xe nội gặp khó, sẽ nghiên cứu giảm thuế để hỗ trợ?

Trong lúc thị trường xe đang gặp khó, các hãng xe lắp ráp trong nước ít nhiều bám vào “phao cứu sinh” mới khi Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu để trình các cấp thẩm quyền về thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, trong đó có xét tới ưu tiên các dòng xe chiến lược dung tích nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu.

Trước đó, một số cơ quan, doanh nghiệp, cử tri đã có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị có chính sách ưu đãi để phát triển dòng xe ô tô chiến lược dung tích nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường (các dòng xe chiến lược Việt Nam ưu tiên phát triển), trong đó có các đề xuất về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội địa.

Trước đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng, hiện các dòng xe ô tô chiến lược ưu tiên phát triển của Việt Nam (dưới 9 chỗ từ 2.0 trở xuống) đã có các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi tăng thuế với xe cỡ lớn từ 3.0 trở lên, áp dụng từ năm 2018 tới nay.

Cụ thể, xe động cơ dưới 1.5 được giảm 10% thuế tiêu thụ đặc biệt so với quy định (chỉ chịu mức thuế 35%); loại 1.5 - 2.0 chịu thuế 40% (giảm 5%). Với ô tô điện, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng giảm từ 5 - 10% so với quy định. Với xe ô tô sử dụng kết hợp động cơ xăng dầu và điện, năng lượng sinh học được giảm thuế từ 30 - 50% so với xe cùng loại chỉ dùng xăng dầu... Bên cạnh đó, các loại ô tô nhập khẩu sử dụng động cơ thân thiện với môi trường như điện, hybrid, nhiên liệu sinh học, khí thiên nhiên đã được ưu đãi thuế nhập khẩu. Với linh kiện sản xuất trong nước hiện đã được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính, Bộ Công thương nghiên cứu trình Chính phủ các chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích đối với sản xuất, lắp ráp ô tô nhằm nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước với các dòng ô tô chiến lược.

Trong đó có giải pháp về thuế tiêu thụ đặc biệt, trên cơ sở đánh giá tác động của các biện pháp đề sản xuất, so sánh với kinh nghiệm các nước, phù hợp với cam kết quốc tế, đảm bảo tính khả thi của các chính sách, biện pháp được đề xuất. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá và đề xuất chính sách thuế với ô tô chiến lược trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thời gian tới qua.

Theo Tạp chí GTVT

