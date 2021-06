Không thể phủ nhận tính thẩm mĩ, tiện dụng và “xịn sò” khi sở hữu xe có cửa sổ trời. Thế nhưng, loại cửa này lại mang đến nhiều phiền toái cho chủ xe, nhất là vào mùa hè.

Cửa sổ trời ngày càng xuất hiện nhiều, không chỉ trên những mẫu xe sang mà trang bị này đang dần trở nên phổ biến ở các dòng xe phổ thông hạng B và C. Tuỳ chọn cửa sổ trời cũng thường thấy trên phiên bản cao cấp đắt tiền hơn so với bản thường ở nhiều mẫu xe.

Bên cạnh sự sang trọng, thẩm mĩ và thoáng đãng mà nó đem lại, cửa sổ trời cũng mang đến không ít phiền toái cho chủ xe, nhất là vào mùa hè. Sau bài viết "Ô tô có cửa sổ trời: Hữu ích thì ít, phiền toái thì nhiều", rất nhiều độc giả đã bình luận và gửi ý kiến về báo VietNamNet để bày tỏ quan điểm của mình.

Dưới đây là câu chuyện của anh Bùi Văn Sơn (42 tuổi, làm nghề kinh doanh BĐS, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ với VietNamNet về vấn đề trên:

Cách đây gần 4 năm, tôi quyết định “lên đời” sang một chiếc xe sedan hạng C mới để phục vụ công việc được tốt hơn. Do thường xuyên phải đi tỉnh gặp gỡ đối tác, khách hàng nên tôi lựa chọn là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe đó với giá chênh so với bản thường đến hơn 50 triệu cho "hoành tráng".

Một trong những trang bị ở bản cao cấp mà tôi rất thích đó là cửa sổ trời. Với trang bị này, chiếc xe vừa tiện dụng, trông lại “xịn sò”, nhìn qua là biết bản full options. Ngày thường, gia đình tôi đi du lịch hay lướt xe ở những vùng ngoại thành có thể mở cửa sổ trời ra để tận hưởng không khí trong lành, hoà mình với cảnh đẹp thiên nhiên.

Thế nhưng, sau vài năm sử dụng, số lần mà tôi mở toang cửa sổ trời chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi tôi chủ yếu đi trong thành phố, bụi bặm và nắng nóng khiến việc mở cửa này gần như bất khả thi. Nguyên nhân nữa do tôi để xe ngoài trời, ở dưới sân chung cư nên nóc xe thường có khá nhiều bụi bẩn, lá cây và còn đọng nước. Nếu vô tình mở cửa sổ trời mà không vệ sinh trước thì rác chui thẳng xuống khoang lái, còn nước thì ngấm vào lớp nỉ trần xe rất bất tiện.

Cửa số trời vỡ vụn khi bị một vật nặng rơi trúng. (Ảnh do độc giả cung cấp)

Một sự việc hy hữu xảy ra cách đây khoảng 2 năm với cửa sổ trời trên chính chiếc xe của tôi. Khi để xe dưới sân chung cư, không may bị một chiếc cốc thuỷ tinh rơi từ trên cao trúng vào đúng nóc xe khiến kính của cửa sổ trời bị vỡ vụn. Sau đó tôi đã nhờ ban quản lý tìm nguyên nhân nhưng sự việc xảy ra ban đêm, lại không có camera nên không có ai nhận trách nhiệm.

Không thể để ô tô như vậy được, ngay trong ngày hôm đó, tôi đã phải đi thay mặt kính khác hết gần 10 triệu. Ban quản lý chung cư cũng chỉ hỗ trợ một phần nhỏ gọi là có trách nhiệm. Lúc đó, tôi suy nghĩ, giá như chiếc xe của mình không có cửa sổ trời mà là nóc thường thì có lẽ không bị thiệt hại đến vậy.

Đỉnh điểm của sự phiền toái do cửa sổ trời gây ra chắc chắn là vào mùa nắng nóng. Nếu ai từng đi xe có cửa số trời chắc sẽ rất hiểu cảm giác lái xe dưới trời nắng 40 độ C, trong khi điều hoà trong xe rất mát thì riêng phần đầu vẫn nóng như bốc hỏa do trần xe liên tục bị đốt bởi ánh nắng mặt trời. Lái xe trời nắng lâu khiến tôi bị thêm bệnh đau đầu, rất khó chịu.

Tôi đã tìm đủ cách để khắc phục như dán đến 2 lớp phim chống nóng cho kính cửa sổ trời, mua tấm cách nhiệt đính vào giữa lớp kính và lớp rèm bên trong. Ngoài ra, tôi dùng bìa carton cài lên để giảm nhiệt, thế nhưng nhìn trần xe mình không khác gì xe thùng, rất xấu hổ khi phải chở ai đó trên xe.

Không thể phủ nhận những tiện ích và vẻ đẹp của cửa sổ trời đem lại, thế nhưng cá nhân tôi cho rằng nó không phù hợp với khí hậu và thời tiết ở Việt Nam. Nếu đổi xe, tôi nhất định sẽ lựa chọn một chiếc xe không có cửa sổ trời để mua.

Độc giả Bùi Văn Sơn (Hà Đông, Hà Nội)

