Xe đầm chắc, an toàn, nhiều chức năng, tiết kiệm… - là cảm nhận của anh Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Phúc Tài Lợi Land (Dương Nội, Hà Đông) về chiếc SUV Ford Explorer Limited.

Dưới góc độ một chủ doanh nghiệp kinh doanh BĐS và một người chu toàn cho gia đình, anh Nguyễn Thành Đạt đã chia sẻ câu chuyện về cách chọn lựa và sử dụng xe hơi của mình, sau khi mới chuyển sang chiếc xe thứ 3 là Ford Explorer Limited.

Đã dùng qua nhiều xe, tìm hiểu kỹ trước khi mua

Anh Nguyễn Thành Đạt mới lấy chiếc Ford Explorer được 2 tháng do nhu cầu công việc và gia đình. Anh chia sẻ: “Tôi làm về BĐS, thường xuyên đi xa theo các dự án.Ngoài ra mặc dù sống ở Hà Nội nhưng bố mẹ ở Thái Bình, thi thoảng vẫn về thăm các cụ.Vì vậy, chiếc xe phù hợp với tôi phải đi được đường xa, đường đồi núi, đường khó.”

“Điều tôi thích nhất của chiếc xe này là sự an toàn. Đó là lý do vì sao cảnh sát Mỹ hay dùng Explorer làm xe phục vụ công việc”, anh chia sẻ. Hiện xe đã đi được hơn 5.000 km và vị doanh nhân trẻ cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Số tiền bỏ ra mua xe phù hợp với công nghệ và sự an toàn mang lại. Đồng thời càng lái, anh Đạt càng cảm thấy Ford Explorer truyền nhiều cảm hứng hơn và ngày càng yêu quý chiếc xe.

Trước khi mua Ford Explorer, anh Đạt đã có một thời gian sở hữu dòng xe gầm cao như Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe nên mục tiêu lựa chọn tiếp vẫn sẽ là xe SUV. Đồng thời khi biết có ý định đổi xe, bạn bè anh Đạt cũng có một vài người đã sở hữu Ford Explorer và họ rất yêu thích chiếc xe của mình. Điều đó khiến anh Đạt rất muốn tìm hiểu và trải nghiệm Ford Explorer.

Chỉ sau lần đầu thử chiếc xe của bạn, ông chủ doanh nghiệp BĐS đã nghĩ đến việc muốn lái Ford Explorer hàng ngày. “Xe đi đầm chắc, nhiều chức năng phục vụ đi xa và trong phố như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, đá chân mở cốp, có cửa sổ trời. Trước đây tôi đã từng sử dụng Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe đã cảm thấy xứng đáng với đồng tiền bỏ ra theo phân khúc mình lựa chọn, nhưng đến khi dùng Ford Explorer thì mới cảm thấy tiếc rằng đáng nhẽ đã phải mua nó từ lâu rồi”, anh Đạt nhận xét.

Trải nghiệm ưng ý và thoải mái cho gia đình

Explorer là dòng xe 7 chỗ rộng rãi phù hợp với gia đình, thậm chí khi đi đủ 7 người rồi cốp sau xe vẫn rất rộng, mang đủ theo hành lý. Anh kể, chuyến đi Sapa (Lào Cai) của gia đình anhcó đủ cả vợ chồng con cái lẫn ông bà,mọi người đều ngồi thoải mái mà không cần phải bỏ bớt đồ cá nhân.

Cảm giác lái của xe so với các phân khúc bằng tiền hoặc thấp hơn thì Ford Explorer có sự khác biệt, phù hợp với cả nam lẫn nữ. “Explorer không nhẹ cũng như nặng quá. Càng chạy tốc độ cao cảm giác tự tin cũng lên theo. Đi trong phố, xe có nhiều công nghệ như cảm biến cảnh báo, camera 180 độ nhìn đằng trước, đằng sau, nên dù xe to nhưng lái xe vẫn nhàn tênh. Nếu có cảm giác đi xa mệt mỏi, hai ghế trên có mát-xa giúp thư giản hiệu quả rất tốt”, anh Đạt nêu lên ưu điểm chạy phố lẫn đường trường của chiếc SUV dài hơn 5 mét và nặng khoảng 2,3 tấn.

Trong gia đình, cả vợ con lẫn bố mẹ anh Đạt đều rất thích chiếc xe này. Anh kể tiếp: “Ngày xưa khi tôi mua cũng dòng xe gầm cao nhưng chỗ ngồi chật hơnthì người trong gia đình có đôi lúc than mệt khi đi xa, nhưng đến khi chuyển qua xe này thì ai cũng khen. Riêng vợ tôi khi ngồi trong xe đặc biệt khen ngợi tính năng ghế mát-xa, vừa ngồi êm lại tiện nghi”.

Anh Đạt chia sẻ thêm, từ khi mua Explorer, anh hình thành thói quen cuối tuần nào cũng đánh xe đưa gia đình đi chơi đâu đó, không muốn loanh quanh ở nhà. Từ khi dùng Ford Explorer, cảm giác ngồi sau vô lăng hay ghế hành khách cũng thoải mái, quây quần như ở nhà, ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ hay ngắm trời mây ở cửa sổ trời đều hết sức thú vị khi đi chơi xa.

Sử dụng xe tiền tỷ nhưng không có cảm giác tốn kém

Khi được hỏi về chi phí sau một thời gian sử dụng Ford Explorer, anh Đạt cho rằng người ngoài khi nhìn chiếc xe to như vậy, mang nhiều công nghệ sẵn bên trong thường nghĩ đến việc nuôi nó tốn kém, nhưng thực tế lại khác.

“Chiếc xe cũ của tôi trung bình tiêu thụ 10-12 lít xăng/100km thì với Ford Explorer chỉ nhỉnh hơn một chút vào khoảng tầm 14 lít/100km. Thậm chí khi đi đường xa như cao tốc, không phải thay đổi thường xuyên chân ga, mức tiêu hao có thể giảm thêm vài lít nữa khi dùng tính năng cruise control”, anh Đạt nhấn mạnh.

Nghề BĐS việc đi xa cũng không hiếm. Mỗi lần như vậy anhvẫn tự lái 300 km là chuyện thường nên cũng hay để ý đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Bên cạnh đó, chiếc xe của anh còn được hưởng gói bảo dưỡng bảo hành lên tới 5 năm, trừ việc hỏng hóc nặng chưa gặp, mỗi lần bảo dưỡng chỉ đơn giản là thay dầu, thay lọc, kiểm tra xe không quá tốn kém.

“Tôi hay phải đi lại gặp gỡ khách hàng, vì vậy cần một hình ảnh tin cậy. Ngoài ngoại hình, phong cách ăn nói thì phương tiện di chuyển cũng giúp tạo nên sự tự tin cho bản thân để tạo dựng sự tin tưởng. Chiếc xe của tôi dù giá không quá cao nhưng vẫn được đối tác coi là xế sang, nhất là với lớp sơn màu đen bóng khiến xe khá hầm hố, lịch lãm.”

Ngoài các điểm cộng của Explorer, anh Đạt cũng thấy chút tiếc nuối vì chiếc xe chưa được trang bị chức năng camera 360 độ. Nhưng tựu chung lại, anh vẫn cảm thấy đúng đắn với lựa chọn ban đầu của mình, Explorer dường như đầy đủ không thiếu gì khác cho mọi nhu cầu công việc, gia đình của một doanh nhân.

Đình Quý