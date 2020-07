Suzuki triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho dòng xe Ertiga Sport nhân kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam, áp dụng trong tháng 7/2020.

Cụ thể, khách hàng mua xe Suzuki Ertiga Sport sẽ được nhận gói hỗ trợ tương đương 40 triệu đồng bao gồm: 50% phí trước bạ, toàn bộ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất trong vòng 1 năm.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn này sẽ diễn ra đến hết 31/7/2020 nhằm tạo cho khách hàng cơ hội tốt nhất sở hữu mẫu MPV 7 chỗ nhập khẩu với nhiều tính năng hiện đại, công nghệ an toàn.

Suzuki Ertiga Sport được trang bị nhiều tính năng an toàn giúp bảo vệ cho hành khách và cả người đi bộ.

Sau thời gian dịch bệnh, việc di chuyển bằng ô tô cá nhân không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn đảm bảo được không gian riêng, hạn chế các nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ nền kinh tế chung dẫn đến sự trì hoãn trong quyết định mua xe, đặc biệt là dòng xe nhập khẩu. Do đó, Suzuki mang đến gói ưu đãi lớn với mong muốn giúp khách hàng dễ dàng thực hiện dự định mua xe, lựa chọn sản phẩm chất lượng, từ đó bảo vệ tốt hơn sức khỏe gia đình. Đây cũng là một phần trong chiến dịch kỷ niệm 25 năm thành lập Việt Nam Suzuki, giúp ước mơ sở hữu ô tô của người Việt trở nên gần hơn, gia tăng sự thoải mái trên mỗi hành trình đi cùng nỗ lực đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho cả hành khách và người đi đường.

Được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, Ertiga Sport là dòng xe đạt chứng chỉ an toàn ASEAN NCAP 4 sao. Suzuki Ertiga Sport được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn bao gồm: hệ thống cân bằng điện tử (ESP®), hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC), hệ thống kết nối ghế trẻ em an toàn (ISOFIX), hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera phía sau, cảm biến lùi, hệ thống túi khí SRS.

Bên cạnh đó, Ertiga Sport sử dụng thân xe có cấu tạo hấp thụ lực tác động (PIMB - Pedestrian Injury Mitigating Body), giúp giảm thiếu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.

Không dừng ở đó, nội thất tiện nghi trên Suzuki Ertiga Sport dễ dàng đáp ứng thị hiếu người dùng. Màn hình giải trí kích thước 10 inch của xe có kích thước lớn nhất phân khúc MPV trên thị trường hiện tại.

Ngoài ra, Suzuki còn trang bị chức năng làm mát khay đựng nước ở phía dưới khu vực bảng điểu khiển, phù hợp với thói quen người dùng và khí hậu Việt Nam. Hàng ghế thứ 2 có thêm sự nâng cấp với bệ tỳ tay ở giữa khá tiện lợi.

Nội thất trên Suzuki Ertiga Sport với nhiều chi tiết thẩm mỹ, sang trọng và các tính năng giải trí tiện nghi.

Khám phá mẫu xe Suzuki Ertiga Sport phiên bản mới nhất tại đây: https://www.suzuki.com.vn/ertiga-sport/

Ngoài ra, Suzuki cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho dòng xe thương mại là Super Carry Pro hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe mới nhất, mang những đặc tính nổi trội của dòng xe tải Carry được tin dùng 25 năm qua tại Việt Nam.

Với độ bền cao, khung sườn cứng chắc chống ăn mòn và rỉ sét, dễ dàng quay đầu hay di chuyển linh hoạt, Super Carry Pro được đánh giá là “Vua dòng xe tải nhẹ” và là giải pháp hiệu quả nhất cho việc vận chuyển, đặc biệt là trong khu vực thành thị

Số lượng xe nhận hỗ trợ giới hạn. Để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi, truy cập: https://suzuki.com.vn/index.php/tin-tuc/tin-tuc-o-to/32-tin-tuc-suzuki- vietnam-xe-oto/596-ctkm-t7

Bảng giá tham khảo cùng chương trình ưu đãi tháng 7/2020:

Ngọc Minh