Trong tháng 11/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 36.359 xe, tăng 9% so với trước đó và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sản lượng của xe lắp ráp trong nước tăng đến 15% so với tháng trước.