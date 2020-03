Với mức giá 1,4 tỷ đồng, Mercesdes-Benz C180 thể hiện rõ ý đồ “kéo khách” từ nhóm sedan cỡ D phổ thông hiện có Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6, và tạo nên cuộc đua khá gay gắt dù khác phân khúc.

Khi “nước sông” muốn phạm “nước giếng”



Lâu nay theo phân chia thị phần và phân khúc thì Mercesdes-Benz C-Class và Toyota Camry không ở thế đối đầu nhau. Bởi Toyota Camry thuộc nhóm sedan cỡ D phổ thông, Mercesdes-Benz C-Class ở nhóm sedan hạng sang cỡ C. Cả hai dễ dàng được phân biệt bởi kích thước và giá bán chênh lệch nhau. Đây cũng là 2 mẫu xe thành công bậc nhất trong phân khúc của mình tại thị trường Việt Nam.



Thế nhưng theo thời gian, thương hiệu xe sang nước Đức đang dần lái C-Class sang hướng kiếm thêm khách hàng từ nhóm sedan cỡ D phổ thông bằng việc đưa ra các phiên bản có giá mềm hơn.

Tháng 3/2019, phiên bản C200 nâng cấp của Mercedes-Benz ra mắt với giá 1,5 tỷ đồng đi kèm động cơ mới. Sau đó 1 tháng, Toyota Camry 2019 xuất hiện với phiên bản cao cấp 2.5Q rẻ hơn trước, có giá 1,235 tỷ đồng. Sự chênh lệch giữa hai mẫu xe đại diện hai phân khúc vào khoảng 265 triệu đồng, dù khoảng cách giá khá tương đồng so với 1 thập niên trước nhưng trang bị tiện nghi đã rút ngắn lại.

Các chuyên gia đánh giá xe, nhân viên bán hàng dần công khai so sánh Mercedes-Benz C-Class và Toyota Camry, dẫn đến khách hàng có sự phân vân. Gianh giới lựa chọn xe cỡ C hay D khá mong manh, càng góp phần vào cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe khốc liệt hơn.



Mercedes-Benz C180 đời 2020



Sau đúng 1 năm, Mercedes-Benz Việt Nam lại tung “chiêu”, ra mắt phiên bản C180 thay thế C200, có giá rẻ hơn 100 triệu đồng (giá niêm yết là 1,399 tỷ đồng). Bước đi này có thể ngầm hiểu là cách chơi “sát ván”, “nước sông” muốn phạm “nước giếng”, quyết coi Toyota Camry hay các dòng sedan cỡ D phổ thông còn lại là đối thủ.



Toyota Camry 2.5Q đời 2019

Mặc dù đưa lên “bàn cân” rõ ràng Mercedes-Benz C180 và Toyota Camry 2.5Q khó đồng hạng cân, nhưng cuộc đấu giữa hai mẫu xe đã vào hồi gay gắt. Vậy chúng ta cùng xem giữa 2 xe, kẻ trám lạng, người nửa cân cạnh tranh khốc liệt thế nào?



Thiết kế



So với cách đây 10 năm, Toyota Camry ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thế hệ thứ 6 (2007 - 2011) và cho đến thế hệ thứ 7, hãng xe Nhật vẫn giữ thiết kế có phần đứng đắn, già tuổi cho chiếc sedan cỡ D này. Phải bước sang thế hệ thứ 8, chính là mẫu Toyota Camry 2019 nhập Thái Lan bán tại Việt Nam, chiếc xe mới thực sự trẻ trung và giảm hẳn độ tuổi khách hàng tiềm năng.



Toyota Camry 2.5Q



Khách hàng của Toyota Camry giờ đây có thể dưới 30 tuổi vẫn không bị chê “già” như trước, cụm đèn pha LED nhỏ gọn, mặt ca-lăng thể thao cùng những đường gân vuốt trên nắp ca-pô khiến Toyota Camry “trẻ” ra đến cả chục tuổi.

Phiên bản 2.5Q dùng mâm đa chấu với cỡ vành 18 inch giúp chiếc xe phổng phao và bề thế, có thể sánh với các xe hạng sang của phân khúc cỡ D như Mercedes-Benz E250 hay Lexus GS350.



Mercesdes-Benz C180 2020



Trong khi đó đối với Mercedes-Benz C180 bản hiện tại và quá khứ 10 năm trước, phong thái trẻ trung vẫn là “sợi chỉ đỏ” xuyên xuốt trong thiết kế. Phong cách “mũi tên” với phần đầu vuốt góc, và đuôi lớn tạo điểm nhấn nhờ chi tiết đèn hậu bắt mắt.

Giờ đây với bản C180 mới nhất, người dùng được kế thừa gần như tất cả nâng cấp từ bản C200 ra mắt năm ngoái như cụm đèn LED nhiều tầng trước và sau, bộ cả thể thao hơn, mâm xe 17 inch 5 chấu kép hình ngôi sao.



Mercedes-Benz C-Class vẫn là chiếc xe hướng đến người dùng trẻ qua thiết kế trung thành với phong cách thể thao, còn Toyota Camry hiện tại chính là cú đổi hướng của hãng xe Nhật, thay đổi thiết kế để nhắm đến đối tượng khách hàng mới chịu chi hơn.



Nội thất



Phong thái trẻ từ cái nhìn bên ngoài tiếp tục là chủ đề được nói đến khi bước vào bên trong cả 2 mẫu xe. Mercedes-Benz C 180 mới ra mắt vẫn có nét thiết kế truyền thống ở bảng táp-lô, dùng kiểu màn hình 7 inch đặt nổi và trung thành với kiểu điều khiển cần xoay con chỏ chuột.



Chất liệu da, ốp gỗ bóng và nhôm vẫn là điểm đánh giá cao trên các dòng xe Mercedes-Benz, ngay từ dòng C-Class. Ở phiên bản C180, nội thất được áp dụng là ốp gỗ bóng Piano màu đen, kết hợp ốp nhôm. Tuy nhiên, không gian bị hạn chế bởi kích cỡ sedan cỡ C khiến C180 khó có thể thỏa mãn với người thích sự sang trọng đúng nghĩa.



1,4 tỷ, Mercesdes-Benz C180 giá mềm, Toyota Camry 2.5Q liệu có lo lắng?

Đối với mẫu xe hạng D đến từ Nhật Bản, sự thay đổi trên nội thất Toyota Camry thế hệ thứ 8 lại là cuộc cách mạng thực sự. Đập vào mắt người ngồi chính là những đường cắt chéo bắt mắt cùng loạt vật liệu như da, giả vân gỗ và ốp màu bạc khiến cảm giác của một chiếc xe vừa sang vừa hiện đại hiện lên chủ đạo.



Toyota Camry rõ ràng đã làm thay đổi cảm quan, tiệm cận đến độ sang trọng hơn. Tuy nhiên nếu như cụm vô-lăng được tinh chỉnh lại với các vật liệu tinh tế hơn có lẽ mới là sự hoàn thiện đầy đủ cho một chiếc sedan sang chảnh trong phân khúc phổ thông.



Trang bị tiện nghi, công nghệ



Cả Mercedes-Benz C 180 và Toyota Camry 2.5Q đều áp dụng những trang bị có phần phục vụ cảm giác cho người dùng. Đơn cử như phần vô-lăng chỉnh điện, tích hợp nhiều phím bấm trên vô-lăng.

Riêng C180 tinh tế hơn ở chỗ có thêm điều khiển cảm ứng, kế thừa từ mẫu C200 cũ. Tuy nhiên về mặt hiển thị thì Toyota Camry 2.5 Q ghi điểm ở màn hình 7 inch trên bảng đồng hồ và cỡ 8 inch trên bên trung tâm.

Trên Merecedes-Benz C180 dùng loại 5,5 inch phía trước lái xe và 7 inch ở vị trí trung tâm.



Mercedes C 180 trang bị dàn âm thanh 8 loa, có sẵn điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC, cửa gió hàng ghế sau, đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời, bệ tỳ tay có ngăn chứa đồ, chức năng khởi động bằng nút bấm KEYLESS-START, nút bấm khởi động, cửa kính 1 chạm,...



Nửa còn lại, Toyota Camry 2020 sở hữu dàn âm thanh 9 loa JBL, cửa sổ trời, màn hình HUD, điều hoà 3 vùng độc lập, nút bấm khởi động, rèm che nắng sau chỉnh điện, cốp điện...



Động cơ và An toàn



So với E200 trước đây, Mercedes C 180 2020 “hy sinh” tính năng động cơ lai, dùng loại I4 - 1.5L tăng áp cuộn kép nhưng công suất đã tinh chỉnh giảm công suất chỉ còn 156 mã lực thay vì 184 mã lực như trước và mô-men xoắn 250 Nm, giảm 30 Nm. Động cơ trên xe Mercedes C 180 2020 sử dụng hộp số 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 8,6 giây.



Người dùng có 5 chế độ lái tuỳ chọn trên xe Mercedes C 180 gồm: ECO, Comfort, Sport, Sport+ và Individual.



1,4 tỷ, Mercesdes-Benz C180 giá mềm, Toyota Camry 2.5Q liệu có lo lắng?

Toyota Camry thế hệ thứ 8 vẫn sử dụng động cơ cũ là I4 2.5L với công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp trên phiên bản cấp 2.5Q. Người lái có 3 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường và Thể thao cùng lẫy chuyển số sau vô-lăng.



Về mặt an toàn, cả hai mẫu xe trên đều trang bị các tính năng không thể thiếu đối với các mẫu xe giá trên 1 tỷ đồng, như: phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ổn định thân xe, khởi hành ngang dốc, báo phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo áp suất lốp,…



Tuy nhiên, dải công nghệ an toàn trên Mercedes-Benz C180 lại dài hơn Toyota Camry 2.5Q khi có thêm hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ ổn định khi vào cua…



1,4 tỷ, Mercesdes-Benz C180 giá mềm, Toyota Camry 2.5Q liệu có lo lắng?



Tổng kết



Có thể nói với những sở hữu thiết kế và trang bị như ở trên, rõ ràng Toyota Camry 2.5Q và Mercedes-Benz C180 đang có cả những thuận lợi và điểm yếu khi “so cân” với nhau.

Dù cả hai mẫu xe này vẫn đang sở hữu nhóm khách hàng truyền thống khá đông, nhưng không thể phủ nhận sự “lấn lướt” của Mercedes-Benz khi ngày càng tiệm cận khách hàng của Toyota Camry dựa trên chính sách giá bán, trang bị. Cuộc đua này phần nào giúp khách hàng Việt có thêm nhiều lựa chọn so với cách đây chục năm.



Đình Quý



