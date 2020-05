Được bổ sung nhiều tiện nghi và công nghệ, Kia Soluto AT Luxury vừa ra mắt liệu có thể tạo sức ép với "vua" doanh số phân khúc sedan hạng B Toyota Vios?

Với ưu thế là mức giá bán rẻ bậc nhất phân khúc, Kia Soluto đã nhanh chóng thu về kết quả khả quan kể từ khi ra mắt. Sau 3 tháng trình làng thị trường Việt, mẫu sedan hạng B của Kia đạt doanh số 3.419 xe trong năm 2019. Phong độ này tiếp tục được duy trì trong năm 2020, giúp Soluto vượt qua Honda City, Mazda2, Mitsubishi Attrage và Nissan Sunny để vươn lên vị trí xe bán chạy thứ 3 trong phân khúc.

Điểm yếu của Kia Soluto nằm ở trang bị tiện nghi và an toàn thua thiệt so với các đối thủ, đặc biệt là Toyota Vios và Hyundai Accent. Tuy nhiên, với phiên bản AT Luxury cao cấp nhất vừa được giới thiệu có giá bán 499 triệu đồng, Soluto đã có tính cạnh tranh cao hơn, khi lượng option tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, Toyota Vios vẫn là "vua" doanh số của thị trường ôtô nói chung và phân khúc sedan hạng B nói riêng. Dù vậy, trước sức ép từ các mẫu xe trong phân khúc và những chiếc MPV cỡ nhỏ cùng tầm giá tiền, Vios đã nhiều lần được nâng cấp bổ sung trang bị và giảm giá bán trong năm 2020.

Bài viết so sánh Kia Soluto AT Luxury và Toyota Vios 1.5E CVT bản đủ túi khí. Soluto AT Luxury có giá bán 500 triệu đồng và đang được giảm giá 10 triệu đồng trong tháng 5. Giá niêm yết của Vios 1.5E CVT là 540 triệu đồng và hiện được giảm giá khoảng 20 triệu đồng tại đại lý, đưa mức giá thực tế của xe xuống còn 520 triệu, không chênh lệch nhiều với đối thủ.

Ngoại thất - Vios bắt mắt hơn, Soluto ghi điểm nhờ trang bị

Khác với những đời xe trước, thế hệ Toyota Vios hiện tại có ngoại hình bắt mắt hơn nhiều. Cụm đèn trước mảnh hơn, vuốt dài sang hai bên thân xe. Trong khi đó, lưới tản nhiệt cỡ lớn chiếm gần hết phần đầu xe, chia hai tầng theo thiết kế chung của các mẫu xe Toyota hiện tại.

Trong khi đó, phần đầu xe của Kia Soluto mang thiết kế tương đối đơn giản. Xe có lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia. Cụm đèn trước nhỏ, đi kèm đèn sương mù đặt phía dưới ca-lăng. Tổng thể đầu xe gọn gàng và không quá nổi bật. Cả hai xe đều dùng đèn halogen, tuy nhiên Soluto AT Luxury có đèn định vị ban ngày còn Vios 1.5E CVT thì không.

Toyota Vios cân đối hơn ở phần thân xe, trong khi Kia Soluto có đầu xe tương đối ngắn để đổi lấy không gian cabin rộng hơn, Soluto có chiều dài kém hơn Vios tới 125 mm. Vios dùng bộ vành kích cỡ 15 inch còn Soluto có vành xe 14 inch. Phiên bản Soluto AT Luxury đã được bổ sung gương chiếu hậu gập điện, tay nắm cửa mạ chrome và ốp hông còn Vios 1.5E CVT chỉ có gương gập điện.

Ở phần đuôi xe, Toyota Vios có tạo hình cân đối và nổi bật là cụm đèn hậu lớn kéo dài sang hai bên thân. Trong khi đó, đuôi xe Kia Soluto thiết kế đơn giản, có phần lạc hậu. Vios có thể tích cốp lớn hơn đối thủ đáng kể, tuy nhiên Soluto có thêm cánh lướt gió sau và cốp mở điện.

Nhìn chung, Toyota Vios 1.5E CVT sở hữu ngoại hình cân đối và bắt mắt hơn đối thủ còn Kia Soluto AT Luxury có lượng trang bị tiện nghi ngoại thất nhiều hơn.

Nội thất - Vios chiếm ưu thế về thiết kế, Soluto trội hơn về tiện nghi

Cả hai xe đều có nội thất tương đối đơn giản và sử dụng nhiều chất liệu nhựa. Toyota Vios nổi trội hơn với tông màu sáng chủ đạo cùng một số chi tiết ốp nhựa bóng và mạ chrome trên táp-lô.

Kia Soluto chỉ có một màu đen nhám đơn điệu cho toàn bộ táp-lô. Thiết kế bảng điều khiển trung tâm của Vios cũng bắt mắt hơn Soluto, trong khi mẫu xe của Kia cho cảm giác khá lạc hậu và nhàm chán.

Kia Soluto và Toyota Vios đều cho không gian nội thất rộng rãi, với chiều dài cơ sở khá tương đồng. Tuy nhiên, Vios nhỉnh hơn khi hàng ghế sau có độ ngả tốt hơn Soluto. Cả hai xe đều có ghế bọc da, chỉnh cơ, phiên bản Soluto AT Luxury điệu đà hơn đôi chút với ghế bọc da hai tông màu xám đỏ.

Trên phiên bản Soluto cao cấp nhất, tính năng khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh đã được bổ sung, tốt hơn Vios 1.5E CVT. Soluto và Vios đều có màn hình giải trí 7-inch, điều hòa chỉnh tay và vô-lăng chỉnh tay 2 hướng. Kia Soluto chiếm ưu thế khi được trang bị thêm hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

Động cơ - Toyota Vios mạnh mẽ hơn

Toyota Vios chiếm ưu thế về mặt vận hành nhờ khối động cơ dung tích nhỉnh hơn, cho công suất và mô-men xoắn tốt hơn đối thủ. Bên cạnh đó, hộp số CVT trang bị trên Vios cũng đem lại trải nghiệm lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn hộp số 4 AT của Kia Soluto.

An toàn - Toyota Vios đầy đủ hơn

Với việc bổ sung thêm hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát hành trình, Kia Soluto AT Luxury đã phần nào tạo yếu tố cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, khi đặt cạnh Toyota Vios 1.5E CVT, đại diện của Kia vẫn còn thua thiệt khá nhiều về tính năng an toàn.

Kết luận

Với lượng trang bị tiện nghi và an toàn được nâng cấp cùng mức giá 499 triệu đồng, Kia Soluto AT Luxury đã có tính cạnh tranh hơn đáng kể với Toyota Vios nói riêng và các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B nói chung. Nếu cần một mẫu xe có không gian rộng rãi, lượng option tương đối đầy đủ so với giá tiền và không đặt nặng yêu cầu về thiết kế nội/ngoại thất, Kia Soluto sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Đây cũng là một mẫu xe khá phù hợp với các cá nhân và doanh nghiệp vận chuyển hành khách.

Trong khi đó, Toyota Vios 1.5E CVT, với mức giá mới khoảng 520 triệu đồng, cùng thiết kế cá tính, trang bị an toàn đầy đủ, thương hiệu và khả năng giữ giá tốt hơn, vẫn là một trong những mẫu sedan hạng B đáng mua nhất hiện nay.

Kia Soluto được đánh giá là đối thủ khó chịu của những ông lớn trong phân khúc B như Toyota Vios hay Hyundai Accent khi có giá bán chỉ khoảng 400 triệu đồng.

Theo Zingnews