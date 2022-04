Thị trường xe ô tô đầu tháng 4/2022 bên cạnh những chương trình giảm giá mạnh kích cầu thì cũng có không ít mẫu xe hot đồng loạt tăng giá gây chú ý.

Thị trường ô tô Việt đầu tháng 4 ghi nhận có sự đối nghịch nhau trong chính sách bán hàng của các hãng, đại lý.

Bên cạnh nhiều hãng, đại lý đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng thì cũng có không ít mẫu ô tô được các đại lý đẩy giá lên đáng kể.

Mới nhất, bước sang tháng 4, Suzuki Việt Nam gây chú ý khi thông báo điều chỉnh giá xe Suzuki Ertiga, Swift, Ciaz theo hướng tăng nhẹ từ 5,9 - 10 triệu đồng.

Theo đó, Suzuki Ertiga Sport tăng giá từ 559,9 triệu đồng lên 568.9 triệu đồng (tăng 9 triệu đồng). Trong khi đó, bản Suzuki Ertiga 5 MT vẫn giữ nguyên mức giá 499,9 triệu đồng.

Suzuki Việt Nam cũng điều chỉnh giá xe Suzuki Ertiga, Swift, Ciaz theo hướng tăng nhẹ từ 5,9 - 10 triệu đồng.

Suzuki Swift GLX có giá 549,9 triệu đồng đã tăng thêm 10 triệu đồng trong tháng 4. Mức giá mới hiện tại là 559,9 triệu đồng. Tương tự, Suzuki Ciaz tăng 5,9 triệu đồng, từ 529 triệu đồng tăng lên 534,9 triệu đồng.

Động thái tăng giá xe lần này của Suzuki khá khó hiểu. Khi các mẫu xe được áp dụng tăng giá đều có doanh số khá èo uột, liên tục giảm sút tại thị trường Việt. Số liệu mới nhất tháng 2, Suzuki Ertiga bán ra 54 xe, ít hơn 30 xe so với tháng 1 (bán 82 xe). Như vậy, trong 2 tháng liên tiếp, Ertiga có mức tiêu thụ giảm đều là 30 xe. Cộng dồn 2 tháng đã qua, Suzuki Ertiga bán được 138 xe, giảm 102 xe so với cùng kỳ năm ngoái (bán 240 xe). Suzuki Swift cũng chỉ đạt 77 xe bán ra thị trường, giảm 18 xe so với tháng trước đó. Riêng mẫu xe Ciaz đã nhiều tháng nay có doanh số bằng 0.

Ngoài Suzuki, hãng Toyota cũng đang gây chú ý người tiêu dùng khi ngay từ đầu tháng đã thông báo tăng giá đồng loạt cho 9/17 mẫu xe trong danh mục sản phẩm của mình. Mức giảm khoảng 5-6 triệu đồng cho xe lắp ráp trong nước và khoảng 16-40 triệu đồng với xe nhập khẩu. Chương trình sẽ được áp dụng từ ngày 1/5 sắp tới.

Toyota đồng loạt tăng giá 9 mẫu xe với mức cao nhất lên đến 40 triệu đồng. Cụ thể, mức tăng cao nhất 40 triệu đồng áp dụng cho các mẫu Land Cruiser (tăng từ 4,060 tỷ lên 4,1 tỷ đồng), Land Cruiser Prado (từ 2,548 tỷ lên 2,588 tỷ đồng) và Alphard (từ 4,24 lên 4,28 tỷ đồng).

9/17 mẫu xe nhà Toyota bị điều chỉnh tăng giá bán.

Riêng 4 mẫu xe tầm trung nhập khẩu như Toyota Cross tăng 16 triệu đồng (kéo giá xe từ 730 triêu lên 746 triệu đồng), Camry tăng 18- 21 triệu đồng, Raize tăng 20 triệu đồng và Yaris tăng 16 triệu đồng. Các dòng xe lắp ráp trong nước như Vios, Innova có mức tăng thấp hơn từ 5 đến 6 triệu đồng.

Bên cạnh việc tăng giá, khách hàng đang phải mua nhiều mẫu xe của Toyota kèm "lạc" với mức chênh tại đại lý cao. Như 2 mẫu xe mới ra mắt Toyota Raize, Veloz Cross đang bắt khách hàng mua kèm phụ kiện 50-60 triệu, Land Cruiser LC300 bán chênh trên dưới 1 tỷ đồng. Đây đều là những mẫu xe nhập khẩu với số lượng xe về nước ít nên đại lý bán kênh giá.

Trước Toyota, Suzuki, hãng Kia cũng đã tăng giá một số dòng xe. Mẫu sedan Kia K3 tăng 5-10 triệu tuỳ phiên bản, Sonet tăng 10 triệu và Seltos tăng 5 triệu ở tất cả phiên bản.

Lý giải cho động thái tăng giá xe lần này, các hãng, đại lý dẫn nguyên nhân chủ yếu là vì nguồn cung hạn chế do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng thiếu chíp bán dẫn quy mô lớn. Cũng vì thế mà nhiều mẫu xe như Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe, và Ford Ranger,... hiện bị "làm giá" bán bia kèm lạc lên đến hơn 100 triệu đồng khiến người tiêu dùng không khỏi bức xúc.

Y Nhụy

