Giá xe ô tô tháng 6 tiếp tục giảm nhiệt. Nhiều đại lý xe ô tô ở Hà Nội đã công bố bảng giá xe mới, có những mẫu giảm mạnh đến 120 triệu đồng.

Thị trường xe đang ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 buộc các hãng, đại lý phải đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá. Theo khảo sát của VietNamNet, nhiều chính sách giảm giá từ tháng trước được một số hãng kéo dài sang tháng này. Thậm chí, có xe còn giảm giá sâu hơn.

Với mẫu xe SUV Ford Everest, phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD đời 2020 có mức giảm tiền mặt mạnh nhất là 120 triệu đồng, giảm thêm 40 triệu đồng so với tháng trước. Phiên bản Everest Titanium 2.0L AT 4x2 vin 2020 được giảm 100 triệu đồng.

Chạy doanh số, Ford Everest tiếp tục nhận ưu đãi hơn100 triệu đồng

Hai phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD đời mới 2021 và 2.0L AT 4x2 vin 2021 giảm lần lượt là 50 và 45 triệu đồng. Phiên bản Ford Everser Sport 2021 giảm 35 triệu đồng thông qua hình thức khuyến mại tiền mặt.

Cùng phân khúc xe SUV, các mẫu khác được giảm giá nhẹ hơn. Toyota Fortuner giảm 15- 25 triệu đồng. Pajero Sport giảm khoảng 40-60 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Ở phân khúc xe sedan, Mazda cũng giảm sâu không kém. Sau thông báo triệu hồi tới 60.000 xe do lỗi bơm nhiên liệu giữa tháng 5, bộ đôi Mazda3 và Mazda3 Sport được giảm tới gần 100 triệu đồng.

Cụ thể, Mazda3 bản sedan đời 2020 giảm cao nhất 94 triệu đồng cho bản 2.0 Premium; giảm 30 triệu đồng bản 2.0 Luxury nội thất màu sáng. Trong đó, các phiên bản 1.5 Premium, Luxury, Deluxe có mức giảm lần lượt là 51, 49 và 36 triệu đồng tiền mặt.

Mazda3 bản sedan đời 2020 giảm cao nhất 94 triệu đồng.

Các phiên bản Mazda3 bản sedan đời 2021 ưu đãi thấp hơn từ 10 – 50 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Sức mua sụt giảm cũng khiến mẫu sedan hạng D Mazda6 giảm giá gần 80 triệu đồng nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ Toyota Camry.

Trong đó, các phiên bản Mazda6 2021 phiên bản 2.5 Premium giảm từ 20 đến 30 triệu đồng, phiên bản 2.0 Premium giảm 20 triệu đồng.

Các phiên bản Mazda6 năm 2020 có mức giảm sâu hơn: giảm từ 50 đến 60 triệu đồng đối vởi bản 2.5 Premium, 40 triệu đồng đối với bản 2.0 Premium, 30 triệu đồng đối với phiên bản 2.0 Deluxe.

Bên cạnh đó, các đại lý cũng có thêm các hình thức kích cầu khác khiến tổng ưu đãi, giảm giá cao nhất lên tới 74 triệu đồng.

Cũng trong đầu tháng 6 này, hãng xe Toyota ưu đãi phí trước bạ cho mẫu Vios, cao nhất lên tới 30 triệu đồng. Mẫu Wigo được ưu đãi 20 triệu đồng.

Ngoài những mẫu xe nói trên, một số hãng xe còn lại vẫn chưa công bố kế hoạch giá xe ô tô tháng 6. Tuy nhiên, với tình hình chung hiện tại, nhiều khả năng thị trường sẽ đón nhận thêm các đợt giảm giá ô tô sâu hơn nữa trong tháng này.

Hoàng Anh

