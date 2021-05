Với số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng, người dùng có nhiều lựa chọn từ sedan, SUV 7 chỗ cho đến xe bán tải.

Nhóm xe tầm giá 1,3 tỷ đồng đang được bán tại Việt Nam khá đa dạng, có thể chọn lựa nhiều dòng xe tùy theo nhu cầu sử dụng. Nếu thích sự sang trọng và gọn gàng, sedan hạng D là dòng xe đáng cân nhắc, tuy nhiên nếu muốn những chiếc xe có kích cỡ lớn, người dùng có thể lựa chọn SUV hoặc bán tải.

Dưới đây là danh sách các mẫu ôtô có giá bán khoảng 1,3 tỷ đồng theo từng phân khúc.

Sedan - VinFast Lux A2.0

Mẫu sedan hạng D của Việt Nam được giao đến tay khách hàng lần đầu tiên vào tháng 7/2019. So với các đối thủ cùng phân khúc, VinFast Lux A2.0 khá tương đồng về mặt trang bị như hệ thống camera toàn cảnh, hệ thống chiếu sáng LED hay nội thất bọc da.

VinFast Lux A2.0 sử dụng nền tảng của BMW 5-Series. Ảnh: Quỳnh Trang.

Lux A2.0 sử dụng nền tảng của BMW 5-Series (F10), xe có thiết kế tương đối dài và sang trọng. Bên trọng khoang lái, điểm nổi bật là màn hình trung tâm đặt dọc 10,2 inch tương tự các mẫu xe của Volvo. Hàng ghế trước là loại chỉnh điện, tuy nhiên ghế lái không có chức năng nhớ vị trí.

VinFast trang bị cho Lux A2.0 động cơ 2.0L tăng áp cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm trên phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao. Với phiên bản cao cấp, công suất tối đa được tăng lên mức 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Tất cả phiên bản đều dùng hộp số tự động 8 cấp ZF.

Khoang lái của Lux A2.0 nổi bật với màn hình trung tâm đặt dọc. Ảnh: Việt Linh.

VinFast Lux A2.0 có giá niêm yết 1,115- 1,358 tỷ đồng cho 3 phiên bản. Hiện tại, mẫu xe này đang có giá khuyến mại từ 881,695 triệu đồng đến 1,074 tỷ đồng khi khách hàng trả thẳng 100% giá trị xe. Đối thủ của Lux A2.0 có Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6.

SUV 7 chỗ - Toyota Fortuner

Fortuner được xem là mẫu SUV "quốc dân" tại Việt Nam nhờ thuộc thương hiệu Toyota cũng như đã có mặt trong nước hơn 10 năm. SUV là dòng xe có thể đáp ứng tốt chuyến hành trình ở các cung đường khó khăn, cũng như mang đến sự êm ái khi di chuyển trên đường bằng phẳng.

Toyota Fortuner là mẫu SUV được ưa chuộng tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Tại Việt Nam, Fortuner đang được bán thuộc phiên bản nâng cấp của Toyota Fortuner thế hệ thứ 2. Xe được tinh chỉnh thiết kế, bổ sung trang bị và cải tiến động cơ. Những điểm mới về thiết kế của Fortuner 2021 có thể kể đến như lưới tản nhiệt tối màu, cụm đèn chiếu sáng nhỏ hơn, cụm đèn hậu có đồ họa LED góc cạnh hơn...

Phiên bản mới nhất của Fortuner có 3 tùy chọn động cơ, gồm 2.4L, 2.7L và 2.8L. Sức mạnh của 3 khối động cơ này lần lượt là 147 mã lực/ 400 Nm, 164 mã lực/ 245 Nm, và 201 mã lực/ 500 Nm.

Fortuner được bán chính hãng với 7 phiên bản. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Hiện tại, Toyota Việt Nam đang phân phối Fortuner với 7 phiên bản, giá bán dao động từ 995 triệu đồng đến 1,426 tỷ đồng . So với các đối thủ như Kia Sorento hay Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner có lợi thế hơn nhờ giá bán khởi điểm dưới 1 tỷ đồng .

Bán tải - Ford Ranger Raptor

Ranger Raptor là mẫu xe được Ford tạo ra để đáp ứng nhu cầu của người dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mẫu xe này được mang về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2018 tại Triển lãm VMS.

Ranger Raptor được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của người dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Toàn Thiện.

So với "đàn em" Ranger, Ranger Raptor trông hầm hố và cứng cáp hơn, cùng với đó là khả năng off-road không thua kém "đàn anh" F-150. Xe được trang bị hệ thống treo Fox Racing, đi kèm là bộ lốp địa hình BF Goodrich All-Terrain.

Sức mạnh của Ranger Raptor đến từ động cơ diesel bi-turbo 2.0L, sản sinh công suất 210 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xe sử dụng kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Đây là mẫu xe bán tải có giá bán đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Toàn Thiện.

Mẫu xe này đang được bán với mức giá 1,202 tỷ và 1,209 tỷ đồng tùy theo lựa chọn màu sơn ngoại thất. Hiện tại, Ford Ranger Raptor là mẫu bán tải được phân phối chính hãng có giá bán đắt nhất Việt Nam.

MPV - Kia Sedona

So với Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga, mẫu MPV Kia Sedona có doanh số thấp hơn do giá bán cao nhất phân khúc. Trong tầm giá 1 tỷ đồng , Kia Sedona là mẫu xe được lựa chọn nhiều nhất so với Ford Tourneo hay Peugeot Traveller.

Kia Sedona được nhiều người lựa chọn trong tầm giá 1 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Kiểu dáng của Sedona theo phong cách mềm mại và hiện đại thường thấy trên các mẫu xe Hàn Quốc. Những trang bị đáng chú ý trên trên mẫu xe này là đèn chiếu sáng LED projector, bộ mâm 18 inch hay cửa sau có chức năng mở điện.

"Trái tim" của Kia Sedona là động cơ diesel 2.2L hoặc xăng 3.3L. Động cơ diesel cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, trong khi động cơ xăng sản sinh công suất 266 mã lực và mô-men xoắn cực đại 318 Nm.

Đây là mẫu xe MPV hiếm hoi trong nước có tùy chọn động cơ diesel. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Kia Sedona được bán tại Việt Nam với tổng cộng 5 phiên bản, gồm 3 bản dùng động cơ diesel và 2 bản dùng động cơ xăng. Kia Motors Việt Nam niêm yết giá bán của Sedona là 1,019- 1,519 tỷ đồng . Đây là đối thủ cạnh tranh với Ford Tourneo hay Peugeot Traveller.

Theo Zing

