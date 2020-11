Càng về gần cuối năm, nhiều mẫu xe sedan từ cỡ B, C, D đều đua khuyến mãi, có mẫu giảm đến hơn trăm triệu thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Phân khúc sedan tại thị trường Việt Nam những năm gần đây luôn diễn ra rất sôi động, nhộn nhịp. Thời điểm này, theo khảo sát của VietNamNet, nhóm phân khúc xe sedan cỡ B, C, D hiện có khá nhiều mẫu xe giảm giá hấp dẫn.

Trong đó, nhằm mục đích xả hàng tồn, mẫu sedan cỡ D hạng trung, Honda Accord đời 2019 hiện đang được nhiều đại lý ở Hà Nội giảm giá với mức khá sâu lên đến 100-130 triệu đồng.

Honda Accord đời 2019 hiện đang được xả hàng với mức khá sâu lên đến 100-130 triệu đồng.

Nhờ đó, từ giá niêm yết 1,319-1,329 tỷ đồng, Honda Accord hiện giảm xuống chỉ còn trên dưới 1,2 tỷ.

Nguyên nhân giảm sâu như vậy có lẽ là do Honda Accord thời gian qua liên tục có doanh số thua kém nhiều các đối thủ Toyota Camry hay Mazda6. Thậm chí có những tháng mẫu sedan cỡ D này còn lọt top xe bán ế nhất thị trường Việt.

Toyota Camry cũng được giảm đến 25 triệu đồng trong tháng này.

Cũng cùng phân khúc sedan cỡ D, trong tháng 11 này, Toyota Camry 2020 được giảm giá 25 triệu đồng. Camry luôn là cái tên “hot” và liên tục dẫn đầu về doanh số trước các đối thủ nên mức giảm này cũng khá hấp dẫn khách hàng.

Phân khúc sedan cỡ C hiện có Mazda3 được giảm 20 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể các phiên bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium, giảm 20 triệu đồng so với giá cũ. Như vậy sau giảm hai phiên bản này có giá lần lượt là 799 và 849 triệu đồng.

Mazda3 bản sedan được giảm giá 20 triệu đồng.

Tương tự, nhóm phân khúc sedan cỡ B có Kia Soluto, Mitsubishi Attrage giảm nhẹ từ 10 đến 30 triệu đồng.

Trong đó, mẫu xe Kia Soluto giảm 26-30 triệu đồng. Cụ thể, Kia Soluto MT và AT Luxury giảm 30 triệu đồng, giá mới lần lượt là 369 và 469 triệu đồng. Phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe có giá tương ứng 399 và 429 triệu đồng, giảm 26 triệu đồng so với giá cũ.

Kia Soluto

Mitsubishi Attrage được các đại lý hỗ trợ 50% phí trước bạ cùng khuyến mãi quà tặng với tổng giá trị khuyến mãi lên đến 20-23 triệu đồng.

Theo đánh giá của giới kinh doanh, nhu cầu mua sắm ô tô của khách hàng Việt đang tăng cao trở lại. Chính vì thế, việc các mẫu xe sedan giảm giá hấp dẫn như hiện nay sẽ phần nào gây được sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng.

Khánh Vy