Trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021, thị trường xe đã qua sử dụng có dấu hiệu khởi sắc hơn các tháng trước đó do nhu cầu mua xe tăng cao.

Đối với thị trường xe đã qua sử dụng, dù nguồn hàng khan hiếm hơn nhưng số lượng xe bán ra vẫn cao hơn năm 2019, theo thống kê của Chợ Tốt Xe. Giống với xe mới, các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 cũng là "thời điểm vàng" đối với thị trường xe cũ khi nhu cầu mua xe trước Tết tăng cao.Khi dịch Covid-19 được kiểm soát và kinh tế dần phục hồi, thị trường ôtô bắt đầu khởi sắc. Trong năm 2020, người dùng Việt mua sắm hơn 400.000 ôtô mới. Giai đoạn 3 tháng cuối năm 2020 và nửa tháng đầu năm 2020 cũng chứng kiến sự bùng nổ doanh số của nhiều mẫu xe.

Xe cũ "cộng sinh" với xe mới

Có thể nói 2020 là năm nhiều biến động đối với thị trường ôtô tại Việt Nam. Nửa đầu năm là giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, doanh số của các hãng suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu thị trường cũng giảm mạnh.

Để cứu vãn tình hình kinh doanh, nhiều hãng xe áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi liên tục để kích cầu. Nhà nước cũng ra chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp để thúc đẩy ngành ôtô. Những yếu tố trên phát huy tác dụng và thị trường ôtô dần khởi sắc hơn, nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường xe cũ khi nhiều mẫu bị đẩy giá xuống.

Việc các hãng liên tục giảm giá và khuyến mãi đối với xe mới ảnh hưởng ít nhiều đến giá xe cũ.

Ông Nguyễn Kiên, chủ một doanh nghiệp bán xe đã qua sử dụng trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết việc các mẫu xe mới được liên tục giảm giá và ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp cũng gây chút khó khăn cho thị trường xe cũ. Tuy nhiên, ông Kiên cũng cho rằng những ảnh hưởng này không quá đáng kể.

"Một số đại lý chính hãng có chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, đơn cử như VinFast, khiến giá xe trên thị trường xe đã qua sử dụng bị ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là một tệp khách hàng", ông Kiên nói thêm.

Đồng quan điểm, ông Võ Quốc Bình - TGĐ Tập đoàn đầu tư Bình Minh, hiện sở hữu một công ty mua bán xe đã qua sử dụng tại Thủ Đức cho biết: "Xe cũ luôn có thị trường riêng theo giá trị của nó, căn cứ vào các tiêu chí như thương hiệu, mức độ giữ giá, chi phí nuôi xe, độ bền... để định giá".

"Dĩ nhiên cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng từ các chương trình giảm giá liên tục của xe mới. Tuy nhiên việc kinh doanh xe đã qua sử dụng là dựa vào 'nước lên thuyền lên, nước xuống thuyền xuống', nên các sản phẩm bán ra sẽ nương theo đó mà định hình giá trị", ông Bình chia sẻ.

Theo ông Võ Quốc Bình, thị trường xe đã qua sử dụng có mối quan hệ "cộng sinh" với thị trường xe mới. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh xe cũ đã có uy tín thì việc này không phải vấn đề lớn.

Thị trường xe cũ tăng trưởng trước Tết Nguyên Đán

Chính từ yếu tố "cộng sinh", thị trường xe đã qua sử dụng cũng trải qua giai đoạn khó khăn và thăng hoa tương tự xe mới trong năm 2020. Một thời gian dài, việc kinh doanh xe cũ gần như đóng băng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiếu nguồn cung, nhưng khi mọi thứ dần ổn định, thị trường này cũng khởi sắc hơn.

Theo tìm hiểu tại một số doanh nghiệp kinh doanh xe cũ tại TP.HCM và Hà Nội, lượng khách hàng đến tìm mua xe cũng tấp nập hơn trong giai đoạn trước Tết Nguyên Đán, bên cạnh đó khách hàng quan tâm và liên hệ online cũng tăng mạnh nếu so với các tháng trước. Một đại lý xe đã qua sử dụng tại Hà Nội cho biết có những ngày showroom bán ra được 3-4 xe.

Trong khi đó, các chợ xe online cũng náo nhiệt hơn trong giai đoạn cuối năm 2020. Theo thống kê của Chợ Tốt Xe, số lượng truy cập tìm mua ôtô khoảng 4,9 triệu lượt/tháng. Trong 6 tháng cuối năm 2020, tỷ lệ bán hàng thành công tăng 18% so với 6 tháng đầu năm, trong đó xe 4-5 chỗ bán chạy gấp 2 lần xe 7 chỗ. Trung bình một xe đăng bán trên Chợ Tốt Xe sẽ bán thành công trong vòng 2 tuần.

Thị trường xe cũ có sự tăng trưởng trong đầu năm 2021.

"Tình hình kinh doanh xe cũ của tôi trong năm 2020 có phát triển nhưng không đáp ứng đủ xe để bán cho khách. Mất khoảng 2-3 tháng đầu năm không bán được do dịch. Đến giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu mua xe tăng cao thì lại thiếu nguồn hàng. Trong 15 ngày đầu năm 2021, tình hình kinh doanh sôi động trở lại, do phí trước bạ cho xe mới tăng nên thị trường xe cũ thanh khoản tốt", ông Nguyễn Kiên cho biết.

"Thị trường xe đã qua sử dụng trong năm 2021 sẽ phát triển hơn nữa. Tuy nhiên vẫn phải nhìn vào thị trường xe mới, khi không còn ưu đãi về phí trước bạ, các hãng xe chủ động giảm giá để kích cầu", ông Kiên nhận định.

Anh Việt Đức, đại diện một showroom ôtô tư nhân trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết số khách liên hệ xem và mua xe những ngày đầu năm 2021 tương đối đông đúc. Lượng khách có ít hơn so với dịp gần Tết Nguyên đán năm ngoái, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể.

Ở khu vực phía Nam, thị trường xe cũ cũng đang trên đà thăng tiến trước Tết Nguyên Đán. "Tình hình kinh doanh giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021 có xu hướng tăng so với các tháng trước. Phần vì đây là thời gian cao điểm để người tiêu dùng mua sắm cận Tết. Mặt khác là vì sự chững lại của các tháng trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Doanh nghiệp chúng tôi vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng khá tốt, nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì tỉ lệ tăng khoảng 10% đến 12%", ông Võ Quốc Bình - TGĐ Tập đoàn đầu tư Bình Minh chia sẻ về tình hình kinh doanh.

Mercedes-Benz là xe sang đã qua sử dụng bán chạy nhất

Theo thống kê của Chợ Tốt Xe, các mẫu xe được quan tâm nhiều nhất phần lớn là các mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc với độ giữ giá tốt, tiêu biểu như Kia Morning, Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Xpander. Ngoài ra, những mẫu xe này được nhiều người chọn mua do chi phí sử dụng thấp, ít hỏng vặt.

"Các dòng xe được quan tâm nhất trong thời gian qua vẫn là xe phổ thông như Toyota, Mazda, Honda, Hyundai hay Kia. Những dòng xe này 'dễ nuôi', giá cả hợp lý. Ở nhóm xe sang, Mercedes-Benz vẫn là hãng đứng đầu, xếp sau là BMW, Audi", ông Võ Quốc Bình chia sẻ.

Mercedes-Benz là thương hiệu ăn khách trong nhóm xe sang đã qua sử dụng.

Cũng theo ông Bình, hiện nay tâm lý của số đông người dùng có sự chuyển biến, những mẫu xe "ăn chắc mặc bền" từ Nhật Bản không còn chiếm ưu thế quá lớn trong nhóm xe sang. Thay vào đó người dùng bắt đầu chuộng xe từ châu Âu bởi trải nghiệm sử dụng tốt, phụ tùng cũng không còn đắt như xưa.

Anh Việt Đức, đại diện một showroom xe cũ tại Hà Nội cũng có nhận định tương tự. "Đợt này có những ngày showroom bán được 3-4 xe. Với thương hiệu phổ thông, các dòng xe cũ được hỏi mua nhiều là Mazda CX-5, Mazda3, Hyundai Santa Fe và Toyota Land Cruiser Prado. Ở phân khúc hạng sang, khách hàng thường lựa chọn Mercedes-Benz C300, BMW 320i, BMW 520i và Mercedes-Benz GLC”, anh Đức chia sẻ.

Song song đó, theo anh Đức, giá xe cũ dịp sát Tết năm nay khá bình ổn, không bị tăng. Khách hàng tới showroom quan tâm nhất đến các mẫu xe trong tầm giá từ 700 triệu đến 1,7 tỷ đồng .

Trong khi đó, nhân viên bán hàng một đại lý ôtô tư nhân tại Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết thương hiệu xe sang cũ được hỏi mua nhiều nhất vẫn là Mercedes-Benz. Cùng với đó, các xe thuộc tầm giá từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng đang bán chạy nhất.

Dự đoán, thị trường xe cũ sẽ còn sôi động cho tới sát Tết, nguồn cung xe cũ có thể sẽ dần khan hiếm trong giai đoạn đầu tháng 2.

