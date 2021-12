Người dân Mỹ vẫn có thể kiếm những chiếc ô tô giá dưới 1000 USD vẫn hoạt động tốt thay vì phải bỏ ra hàng chục nghìn USD để mua xe mới. Đây cũng là lựa chọn của phần lớn người mới qua Mỹ sống hay du học.

Tại Mỹ, việc sở hữu một chiếc ô tô là điều hết sức bình thường bởi đây được coi như phương tiện di chuyển thuần túy với văn hóa xe cá nhân đã có lịch sử lâu đời. Người dân Mỹ có hai hình thức mua ô tô thường thấy là trả góp xe mới hoặc bỏ tiền một lần mua xe cũ.

Trang web bán xe cars.usnews có tiếng đã thống kê những mẫu xe giá dưới 1000 USD thường xuyên được giao dịch tại Mỹ. Đây là những mẫu xe có tuổi đời trên dưới 20 năm nhưng vẫn còn chạy tốt. Người mua dễ dàng sở hữu nhưng sẽ phải đóng tiền bảo hiểm để xe lưu hành, thường có mức phí bằng nửa giá trị chiếc xe.

Ưu điểm của việc mua xe cũ là sẽ tiết kiệm số tiền lớn thay vì mua xe mới, khi xe hư hỏng có thể vứt bỏ và tìm chiếc khác.

Dưới đây là 5 mẫu ô tô đã qua sử dụng có giá dưới 1000 USD (khoảng 23 triệu VND) mà người Mỹ thường mua:

Toyota Camry 2004: 800 USD

Toyota Camry nổi tiếng về tuổi thọ còn lưu hành trên thị trường xe cũ, và chiếc Toyota Camry 2004 đã 17 năm tuổi là một ví dụ điển hình.

Ngoại hình Toyota Camry 2004

So với Toyota Camry thế hệ hiện hành, Camry 2004 cách tới 4 thế hệ và kích thước nhỏ bé hơn. Bên trong xe dùng nội thất nỉ, ghế lái chỉnh điện, có điều hòa làm lạnh và sưởi ấm, giải trí đơn giản ở đầu đĩa có tính năng nghe radio.

Nội thất Toyoat Camry 2004 đơn giản nhưng đầy đủ.

Chiếc Camry đời này được trang bị động cơ 3.0L V6, công suất 210 mã lực đi kèm hộp số tự động. Xe có mức tiêu thụ xăng trung bình là 11 lít/100 km. Với giá khoảng 800 USD thường là những chiếc xe đã đi được khoảng 400.000 km.

Honda CR-V 2000: 900 USD

Một sự lựa chọn đáng tin cậy khác của người Mỹ chính là Honda CR-V đời cũ. Với chiếc xe đời 2000 thuộc thế hệ thứ đầu tiên của CR-V ra mắt từ năm 1995, nhưng người mua vẫn có được những tính năng đáng ngạc nhiên, như hệ dẫn động 4 bánh, hàng ghế sau gập linh hoạt.

Với giá 900 USD, người mua đã có thể sở hữu một chiếc SUV cỡ trung dẫn động 4 bánh như Honda CR-V đời đầu.

Do đã hơn 20 năm tuổi nên khó có thể kiếm được chiếc Honda CR-V 2000 đã chạy dưới 350.000 km. Bù lại, đây là chiếc xe rất dễ chịu với người Mỹ khi sở hữu cần số tự động ngay trên vô-lăng, động cơ I4 dung tích 2.0L, công suất 146 mã lực.

Nội thất Honda CR-V với ghế bọc nhung có chỉnh điện, giải trí đầu đĩa Cassette.

Tiện nghi và an toàn của xe đời này đủ dùng gồm điều hòa nhiệt độ, Đài AM / FM, Đầu đĩa Cassette, khóa cửa điện, cửa sổ điện, khóa cửa an toàn cho trẻ em, kiểm soát hành trình, túi khí người lái và hành khách, lốp dự phòng cùng cỡ lốp chính.

Ford Taurus 2003: 700 USD

Taurus từng là mẫu xe bán chạy thứ 5 trong lịch sử của hãng Ford tại Mỹ sau 4 cái tên F-Series, Escort, Model T và Mustang. Trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1996, Taurus là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ, và chỉ chấm dứt khi bị Toyota Camry soán ngôi vào năm 1997. Vì vậy, không ngạc nhiên khi thị trường xe cũ ở Mỹ vẫn xuất hiện những chiếc Taurus có tuổi đời gần 20 năm. Và chỉ với 700 USD là bạn đã có thể mua được một chiếc Ford Taurus đời 2003.

Ford Taurus là 1 trong 5 mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử của Ford ở Mỹ.

Tương tự các mẫu xe đậm chất Mỹ cùng thời, Ford Taurus 2003 không có ngoại hình xuất sắc nhưng nội thất khá rộng rãi với ghế bọc nỉ chỉnh cơ, cần số tự động sau vô-lăng, đủ điều hòa, kính lái chỉnh điện và hệ thống giải trí đầu radio AM/FM.

Nội thất xe đậm chất Mỹ với kiểu cần số sau vô lăng và ghế nỉ màu sáng.

Ford Taurus là đối thủ chính của Toyota Camry. Xe trang bị động cơ máy xăng 3.0L V6, dẫn động cầu trướctrước kèm hộp số tự động 4 cấp.

Volvo S80 đời 2001: 950 USD

Hãng xe Thụy Điển là Volvo không có nhiều mẫu xe "chinh chiến" tốt ở thị trường Bắc Mỹ nhưng vào giai đoạn đầu thể kỷ 21, chiếc Volvo S80 đã làm tốt khi cạnh tranh với những chiếc sedan cỡ trung bản địa hay xe nhập từ Nhật Bản. Hiện tại S80 đời 2001 cũng là thế hệ đầu của S80 vẫn có giá bán lại khá cao ở Mỹ so với các đối thủ, lên tới 950 USD.

Volvo S80 là mẫu xe hiếm hoi của xứ Bắc Âu có doanh số tốt tại Mỹ

Volvo đem tới Mỹ vào năm 2001 phiên bản S80 trang bị động cơ khỏe nhất, loại 2.9L, 6 xi-lanh thẳng hàng tạo ra công suất 197 mã lực cùng hộp số tự động 4 cấp.

So với những chiếc xe cùng đời, Volvo S80 2001 có nội thất khá hấp dẫn, theo hướng sang trọng.

Ngoài ngoại hình cứng cáp, lịch sự, thì nội thất của Volvo S80 đời 2001 được đánh giá cao hơn những chiếc sedan cùng đời của hãng xe khác. Điển hình như toàn bộ ghế ngồi, vô-lăng, vách cửa được bọc da, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, tap-lô, bệ cần số đều có chi tiết ốp gỗ sang trọng. Hệ thống giải trí có đầu đọc CD tích hợp radio AM/FM, đồng thời có nút bấm tiện ích trên vô-lăng.

Subaru Outback 2005: 800 USD

Với 800 USD đã có thể mua một chiếc wagon rộng rãi như Subaru Outback đời 2005 quả là món hời với người muốn sử dụng xe gia đình nhiều tính năng nhưng túi tiền có hạn.

Subaru Outback 2005

Hãng xe Nhật Bản không thực sự thành công ở Mỹ với dòng xe gia đình nhưng chiếc xe Outback là một ngoại lệ khi doanh số hàng năm duy trì trên 50 ngàn xe suốt 2 thập niên 90 và 2000. Đến thế hệ thứ 4 (ra mắt từ 2009), doanh số Subaru Outback mới bứt phá qua mốc 100 ngàn xe/năm nhờ thiết kế hợp gu người Mỹ hơn.

Với đời xe 2005, chiếc Subaru Outback có vóc dáng khá đẹp so với những chiếc Wagon cùng thời, hay nói đúng hơn nó sở hữu góc nhìn giống xe SUV. Bên trong, bệ trung tâm và cần số xe sắp xếp khá gọn và hiện đại, ghế bọc da pha nỉ, có chỉnh điện ghế lái, sấy ghế. Hệ thống giải trí của xe cũng khá đủ với đầu đọc đĩa CD, nghe radio. Bệ tỳ tay có thêm ổ cắm điện 12V khá tiện lợi.

Nội thất Subaru Outback 2005 khá gọn và sẵn nhiều tính năng hiện đại so với các xe cùng thời.

Về sức mạnh, Subaru Outback đời 2005 nổi bật nhờ trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, kết hợp động cơ 2.5L công suất 168 mã lực cùng hộp số tự động. Các tính năng an toàn trên xe cũng được đánh giá cao khi đầy đủ phanh ABS, túi khí cho các hàng ghế, khóa vi sai, tay ga hành trình.

Đình Quý (theo cars.usnews)

