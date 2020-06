Trên thị trường xe cũ, không thiếu những chiếc xe Mercedes, BMW với giá chỉ khoảng 500 triệu đồng. Sở hữu một chiếc xe sang Đức đời sâu với giá rẻ giật mình như vậy, còn điều gì đáng băn khoăn trước khi xuống tiền chốt xe?

Trên một số trang mua bán xe cũ hiện nay, nhiều chiếc xe sang của Đức từng “làm mưa làm gió” cách đây vài năm hiện chỉ có giá trên dưới 500 triệu đồng.

Nói đến xe sang, nhiều người nghĩ ngay đến những hãng xe đến từ nước Đức như Mercedes-Benz, BMW, Audi hay Volkswagen với giá vài tỷ đồng. Người sở hữu những chiếc xe dòng này được “mặc định là thuộc giới nhà giàu.

Tuy nhiên, với thị trường xe cũ thì không thiếu những chiếc xe “hàng hiệu” Mercedes, BMW với giá chỉ trên dưới 500 triệu đồng, ngang với một chiếc sedan Nhât- Hàn phổ thông. Nhiều người tự hỏi, tại sao xe sang lại rẻ vậy và có nên “tậu” về với mức giá đó hay không?

Xe sang đời sâu dễ “thất sủng”

Những chiếc xe thời thượng khoảng 7 - 10 năm trước như Mercedes-Benz C200, C250 đời 2010-2011; BMW 320i, 325i đời 2011-2012 hay X5 đời 2007-2008 giờ đây cũng chỉ được rao bán với giá trên dưới 500 triệu đồng tuỳ chất lượng. Trong khi đó, giá trị của những chiếc xe này khi mua mới đều không dưới 1,5 tỷ đồng.

Sở hữu chiếc Mercedes C250 đời 2010 từ mới, anh Hoàng Bình Minh - 40 tuổi, Giám đốc một Doanh nghiệp Bất động sản tại Hà Nội ngỡ ngàng khi chiếc xe tiền tỷ của mình trước đây giờ chỉ được định giá chưa đến 500 triệu đồng.

“Tôi sử dụng chiếc xe này xấp xỉ 10 năm, mọi thứ vẫn vận hành rất tốt. Hôm trước nói vui với các anh em là muốn đổi xe, thế là có người trả giá 490 triệu. Điều này làm tôi khá bất ngờ vì không nghĩ…rẻ thế”.

Anh Nguyễn Hữu Độ, chủ một showroom xe cũ có tiếng tại khu vực Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, xe cũ “hàng hiệu” như Mercedes, BMW có phổ khách hàng khá hẹp, càng đời sâu thì giá càng rẻ và càng kén khách.

“Xe sang thì xuống giá nhanh. Một chiếc xe của Mercedes hay BMW dùng khoảng 7-8 năm thì chỉ còn khoảng 40% giá trị so với lúc mua mới. Trong khi những dòng xe thông dụng thì vẫn còn trên dưới 70%”, anh Độ nói.

Anh Đặng Đức Bắc (42 tuổi, trú tại Bắc Giang) cầm gần 500 triệu ra Hà Nội tìm mua xe cũ. Anh Bắc đã tìm hiểu khá nhiều loại xe và quyết định không lấy chiếc “xế sang” mà quyết định lấy chiếc Toyota Corolla Altis từ một showroom.

BMW 325i đời 2011

Rõ ràng, nếu đem lên bàn cân thì chắc chắn chiếc xe hạng C của Toyota không có “cửa” gì so với chiếc xe sang của Mercedes. Tuy nhiên, người mua xe thì vẫn có lý do của riêng họ.“Tôi được giới thiệu chiếc Mercedes C200 đời 2011 mới đi được hơn 7 vạn km. Nói chung, đó là một chiếc xe không có gì để chê, tuy nhiên bạn bè đều khuyên lấy chiếc Toyota cùng đời cho lành”.

500 triệu là một mức ngân sách tương đối cao cho một chiếc xe cũ. Với số tiền này, bạn có hàng chục sự lựa chọn chất lượng từ những hãng khác với sự mới mẻ và thông dụng hơn rất nhiều so với những chiếc xe “mác” Đức.

Chỉ riêng dòng sedan đã có những cái tên như: Toyota Camry đời 2009 – 2010, Corolla Altis đời 2012-2013, Vios 2016-2018; Mazda6 đời 2011 – 2012, Mazda 3 đời 2015 – 2016; Honda Accord đời 2011-2012, Civic đời 2014-2015, City đời 2017 – 2018; Kia Cerato đời 2016 – 2017; Hyundai Elantra đời 2016 - 2017, Accent 2018-2019; Chevrolet Cruze 2019; Ford Focus đời 2016 – 2017;…

Thương hiệu sang đi kèm với phí sữa đắt đỏ

Nhiều người chơi xe lâu năm nhận định, đối với loại xe nào cũng vậy, cứ dùng từ 5-7 năm trở lên thì thường phát sinh nhiều lỗi, cần bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng.

Xe càng “xịn”, chi phí cho việc bảo dưỡng sửa chữa càng lớn, có khi đến cả trăm triệu. Do vậy những chiếc xe như của Mercedes, BMW sử dụng trên dưới 10 năm thường được chủ bán “gấp” để đỡ phải chịu trận.

Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu cũng là một trong những điểm còn lăn tăn của nhiều khách hàng quan tâm đến dòng xe Đức cũ.

500 triệu có nên mua xe sang Đức?

Anh Dương Hoàng Phong – một kỹ sư ô tô và hiện cũng đang sử dụng chiếc Mercedes-Benz C200 đời 2011 cho rằng, chạy những dòng xe “xịn” dù đã cũ nhưng vẫn có cảm giác rất yên tâm với độ an toàn cao.

Theo vị chuyên gia này, chiếc xe của anh không hề “ăn xăng” như mọi người vẫn nghĩ, chỉ khoảng 7-8 lít/100km đường hỗn hợp. Hầu hết các chi tiết trên xe được làm bằng những vật liệu tốt nên cực bền. Xe đi 9 năm vẫn rất chắc chắn, vận hành êm ái, nhiều options đẳng cấp và đem lại cảm giác rất an toàn.

“Với ô tô nói chung và các dòng xe Đức nói riêng, quá trình bảo dưỡng định kỳ đúng cách là rất quan trọng. Chủ xe cần tuân thủ nghiêm các quy định về bảo dưỡng và thay thế phụ tùng chính hãng trong những năm đầu. Điều này khiến chiếc xe có độ bền cao, đi trên 10 năm vẫn rất mượt”.

Anh Phong cho rằng, việc xe sang của Đức xuống giá nhanh một phần do quan niệm của người dùng. Nghịch lý là quan niệm này lại xuất phát hầu hết từ những người chưa từng sở hữu xe Đức.

“Nếu ai đã đi những dòng xe như Mercedes, BMW và có một chút hiểu biết về xe thì đều có những đánh giá rất tích cực. Thực tế, “nuôi” một chiếc xe Đức cũ không tốn kém hơn nhiều so với những chiếc xe khác cùng đời”, anh Phong khẳng định.

Với câu hỏi “nếu có 500 triệu, có nên mua xe sang của Đức không?”, anh Phong thẳng thắn khuyên “Có, rất nên và rất đáng”.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng khuyến cáo đến những người mua xe cần tìm hiểu kỹ lai lịch chiếc xe, nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa và nếu có thể thì nên đưa vào hãng để kiểm tra tổng thế trước khi “xuống tiền”.

Nguyễn Hoàng

Với 500 triệu đồng, theo bạn có nên mua xe sang Đức đời cũ hay mua xe mới toanh hạng phổ thông? Mời bạn đọc gửi tin bài, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các bài viết, video phù hợp xe được đăng tải. Xin cảm ơn!