Ra mắt thị trường từ cuối tháng 8/2018, Hyundai Kona nhanh chóng trở thành lựa chọn “hấp dẫn” của khách hàng trong phân khúc SUV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế và trang bị hiện đại, đầy tiện nghi

Hyundai Kona mang một dáng vẻ thể thao, năng động và đặc biệt là trẻ trung hơn 2 “đàn anh” Tucson và Santafe. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.165 x 1.800 x 1.565 (mm), chiều dài cơ sở 2.600mm.

Kona có góc tiếp trước 17º và góc thoát sau đạt 29º, có khả năng vượt qua những địa hình khó khăn. Thiết kế xe được tối ưu với chỉ số cản gió là 0,33Cd, đem đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao tính ổn định ở tốc độ cao.

Đèn định vị ban ngày DRL cùng đèn báo rẽ được dời lên trên, tách biệt với cụm đèn chiếu sáng áp dụng công nghệ Bi LED cho cả 2 chế độ pha cos đặt ở dưới. Cụm đèn hậu được sắp xếp độc đáo. Đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi được đặt riêng biệt và được bao quanh với lớp vỏ bảo vệ bắt đầu từ cột C. Cản sau màu bạc cá tính giúp tăng vẻ nổi bật cho Kona.

Chiếc SUV mới này áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai với lưới tản nhiệt thác nước Cascading Grill, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ cho mặt trước. Lazang xe là loại 18 inch Diamond Cut. Các tấm ốp đen bao quanh 4 hốc bánh xe giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho Kona.

Bên cạnh đó, khi sở hữu chiều dài cơ sở 2.600mm, Kona mang tới không gian rộng rãi và thoải mái cho cả hai hàng ghế. Nội thất xe kết hợp giữa các chi tiết nhựa và da đem đến phong cách trẻ trung, năng động. Ghế ngồi bọc da và chỉnh điện 10 hướng cho ghế lái mang lại sự tiện dụng và linh hoạt.

Không gian nội thất trong xe của Hyundai Kona nổi bật với màn hình cảm ứng IPS điện dung đa điểm 8 inch được thiết kế dạng Fly-monitor mới, đem đến phong cách hiện đại, sang trọng. Màn hình tích hợp camera lùi cùng hệ thống dẫn đường được Hyundai phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Hệ thống giải trí trên xe tích hợp bộ xử lí Arkamys Premium Sound với DAC giải mã kĩ thuật số chuẩn 24bit đem đến trải nghiệm âm thanh cao cấp. Hệ thống giải trí hỗ trợ các kết nối Apple Carplay cùng AUX/USB/Bluetooth và phát ra 6 loa chất lượng quanh xe.

Xe được trang bị điều hòa tự động tích hợp khử Ion, cửa sổ trời, đèn tự động, gạt mưa tự động, khởi động nút bấm Start/Stop Engine, gương chiếu hậu chống chói ECM, cửa sổ chống kẹt, khóa cửa tự động theo tốc độ.

Hàng ghế sau có khả năng gập theo tỉ lệ 6:4 giúp tăng không gian chở đồ. Khi gập phẳng hoàn toàn hàng ghế thứ hai, Kona cho không gian chứa đồ tối đa lên đến 1.296 lít.

Khả năng vận hành mạnh mẽ, trải nghiệm lái vượt trội

Đại diện Hyundai cho biết, tại thị trường Việt Nam, Hyundai Kona sử dụng 2 phiên bản động cơ và hộp số. Cụ thể là động cơ Atkinson MPI 2.0L cho công suất 149 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 180NM tại 4.500 vòng/phút, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Đây là động cơ thế hệ mới của Hyundai áp dụng chu trình Atkinson đem đến hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tốt.

Trong khi đó, động cơ Gamma 1.6 Turbo cho công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265NM tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Hộp số đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT đem đến khả năng vận hành vượt trội.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Comfort - Eco - Sport mang đến những trải nghiệm khác nhau.

Ngoài ra, Hyundai Kona còn được trang bị khung thép cường lực AHSS giúp nâng cao khả năng bảo vệ khách hàng. Hyundai Kona đạt chỉ số an toàn 5 sao do Hiệp hội An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NHTSA đánh giá. Hyundai Kona được ứng dụng các công nghệ để xử lí triệt để NVH - Noise, Vibration, Harshness (độ ồn, độ rung và độ xóc).

Thêm vào đó, chiếc xe này cũng sở hữu một loạt tính năng an toàn hàng đầu của Hyundai như các hệ thống ABS/BA/EBD/TCS/VSM/ESC/HAC… hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống an toàn 6 túi khí…

Với hình thức thiết kế và động cơ đó, Hyundai Kona nhanh chóng trở thành một trong những chiếc xe bán chạy trong phân khúc SUV hạng B tại thị trường Việt Nam, phù hợp cho di chuyển thành phố, với những người ưa vẻ thiết kế mượt mà và nhiều tiện nghi.

Doãn Phong