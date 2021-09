Hầu hết ô tô kết nối được với mạng internet đều có thể bị hack. Hacker có thể kiểm soát tay lái của bạn, có thể tắt và khởi động động cơ của bạn, điều khiển phanh, cửa xe, cần gạt nước…

Tesla, Honda đều từng bị tin tặc tấn công

Thực tế, hầu hết mọi ô tô trên đường hiện nay, nếu kết nối được với mạng internet thì đều có thể bị hack ở một mức độ nào đó. Đây là ý kiến ​​của Moshe Shlisel, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập GuardKnox Cyber ​​Technologies - một công ty chuyên bảo vệ các phương tiện khỏi những cuộc tấn công dạng này.

Hacker có thể kiểm soát động cơ, tay lái hầu hết xe kết nối mạng

Trên nhật báo Detroit Free Press (Mỹ), Shlisel cho biết, hệ thống càng phức tạp, xe của bạn càng được kết nối dễ dàng thì càng thuận lợi cho hacker.

"Chúng tôi đã lấy bất kỳ mẫu ô tô nào mà bạn nghĩ đến và chúng tôi hack chúng qua nhiều nơi khác nhau. Tôi có thể kiểm soát tay lái của bạn, tôi có thể tắt và khởi động động cơ của bạn, điều khiển phanh, cửa xe, cần gạt nước…", ông chủ công ty công nghệ nhấn mạnh.

Upstream Security cũng từng đưa ra Báo cáo an ninh mạng ô tô toàn cầu liệt kê các sự cố mạng hàng đầu năm 2020. Trong Báo cáo đề cập đến việc một hacker đã giành quyền kiểm soát toàn bộ đội xe được kết nối mạng của Tesla thông qua khai thác lỗ hổng trong cơ chế phía máy chủ của OEM. Tin tặc đã chiếm toàn quyền kiểm soát mạng công ty của OEM bằng cách thiết kế ngược thiết bị điều khiển viễn thông của xe và sử dụng kết nối viễn thông để xâm nhập vào mạng.

Báo cáo còn đề cập đến một cuộc tấn công bằng ransomware nhằm vào công ty vận tải Toll Group của Úc, đã ảnh hưởng đến 1.000 máy chủ và 40.000 nhân viên; hay Honda đã buộc phải ngừng sản xuất vào tháng 6/2020 do các cuộc tấn công ransomware vào các nhà máy ở châu Âu và Nhật Bản.

Ransomware là các mã độc tống tiền bao gồm nhiều lớp phần mềm ác ý do hacker tạo ra để hạn chế kết nối, truy cập của phương tiện. Nếu muốn xóa bỏ việc hạn chế truy cập, chủ phương tiện buộc phải chấp nhận thanh toán một khoản tiền cho hacker.

Tương lai ngành ô tô đối mặt các mã độc tống tiền

Theo báo cáo của Upstream, các sự cố an ninh mạng vào năm 2019 đã gia tăng đến 99% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 150 vụ. Và kể từ năm 2016, mức tăng này luôn ở ngưỡng 94% mỗi năm do ngày càng có nhiều phương thức liên lạc được tích hợp vào các phương tiện mới.

Một phương pháp trong chiến lược phòng thủ tin tặc của các nhà sản xuất ô tô là cầu đến sự tham gia của các hacker "mũ trắng", để họ chỉ ra những điểm dễ bị tấn công của chiếc xe. Trong thực tế đã có bộ đôi hacker nổi tiếng, từng kiểm soát một chiếc xe Jeep Cherokee vào năm 2015, đang làm việc cho Cruise - công ty con về xe tự hành của General Motors.

Trao đổi với Free Press, Michael Dick, Giám đốc điều hành của C2A Security - công ty an ninh mạng ô tô có trụ sở tại Israel, dự báo xu hướng tin tặc nắm giữ dữ liệu kỹ thuật số trên máy tính để đòi tiền chuộc sẽ đến lúc chuyển sang ô tô trong tương lai không xa.

