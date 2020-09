Hilux lọt top 10 mẫu xe ăn khách nhất thế giới quý I/2020 theo thống kê từ Focus2move. Tại Việt Nam, Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản Hilux 2020 với những cải tiến vượt trội về thiết kế, công nghệ, an toàn, tiện nghi, giá bán hợp lí.

Trong báo cáo thị trường ô tô quý I/2020 từ Focus2move, Hilux đã ghi dấu ở vị trí thứ 8 trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới với thành tích 85,232 xe.

Không chỉ dừng lại ở các giá trị như tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả kinh tế, Toyota Hilux 2020 đã thực sự “lột xác” để mang đến cảm giác lái phấn khích, sự an toàn và niềm tự hào cho người chủ sở hữu, nhờ thiết kế đột phá, công nghệ an toàn của Toyota toàn cầu.

Hilux 2020 mới – mạnh mẽ và bền bỉ hơn

Tái định nghĩa phân khúc bán tải

Là mẫu xe bán tải có lịch sử lâu đời nhất của Toyota, ra mắt từ năm 1968, trải qua hơn 50 năm phát triển, Hilux đã ghi điểm tuyệt đối trên toàn cầu về một sản phẩm bền bỉ, mạnh mẽ, thách thức mọi địa hình, cùng cảm giác lái đầy phấn khích.

Hilux cũng là mẫu xe đạt được doanh số bán ấn tượng ở các thị trường lớn trên toàn cầu. Tại Đông Nam Á, Hilux liên tiếp lập kỉ lục từ năm 2016 đến nay và riêng năm 2019 đạt xấp xỉ 204.000 xe, với mức tăng trưởng 5,8% so với năm 2018. Tại Thái Lan, Hilux đã tạo nên lịch sử liên tiếp 12 năm kể từ năm 2007 đến năm 2019 là mẫu xe bán chạy nhất (ngoại trừ năm 2017 ở vị trí thứ 2), doanh số trung bình trên dưới 150.000 xe/năm, thị phần năm 2018 lên tới 37,2%. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc bán tải ở các thị trường như Úc, Phillipines, châu Phi và Trung Đông…

Hilux tại các giải đua Rally hàng đầu thế giới

Tại Việt Nam, hàng ngàn chiếc xe Hilux đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng từ năm 2009 đến nay, bởi những giá trị cốt lõi như: tính bền bỉ, chất lượng và tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt, dễ dàng thay thế phụ tùng với giá phải chăng.

Hilux thay đổi

Toyota Hiliux 2020 phân phối tại Việt Nam có 4 phiên bản gồm: 2.4L 4x2 MT, 2.4L 4x2 AT, 2.4L 4x4 MT và 2.8L 4x4 AT Adventure. Trong đó bản cao cấp nhất là 2.8L 4x4 AT Adventure.

Có thể nhận thấy ngoại hình của Toyota Hilux 2020 đã “lột xác” với phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt hình thang, mở ra một khoang mũi lục lăng lớn, tạo ấn tượng mạnh mẽ và đầy hầm hố, thay cho dáng vẻ hiền lành trước đây. Chiếc xe thể hiện “chất ngầu” và sự phóng túng, đúng phong cách nam tính. Cụm đèn sương mù phía trước cũng được tạo hình hiện đại, vuông vức, mang đến sự trẻ trung, năng động. Xung quanh xe là các chi tiết ốp viền đen, tạo điểm nhấn, cụm đèn hậu phía sau cũng được tinh chỉnh lại bắt mắt và ấn tượng hơn. Phiên bản cao nhất Adventure, còn được trang bị hệ thống đèn pha bi-LED, cùng bộ vành 18 inch nổi bật, cuốn hút.

Ngoại thất Hilux phiên bản 2020

Toyota trang bị trên Hiliux 2020 màn hình 7 cho 2 phiên bản 2.4L 4x2 AT và 2.4L 4x4 MT, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kèm theo dàn âm thanh 4 loa. Phiên bản Adventure được trang bị màn hình 8 inch và 9 loa JBL tiêu chuẩn, cùng hệ thống định vị Navigation hỗ trợ người lái trên mọi hành trình. Đồng hồ lái xe đã được nâng cấp lên màn hình 4,2 inch thông minh, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, cửa kính điều khiển điện một chạm có chống kẹt, hộp làm mát… và nhiều tiện nghi hiện đại.

Hilux 2020 sử dụng động cơ Diesel 2.4 L công suất 147 mã lực và 2.8L công suất 201 mã lực, đi kèm hộp số sàn và hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, động cơ 2.8L mới, sử dụng công nghệ điều khiển turbo biến thiên (Variable Nozzle Turborcharger), cải thiện công suất tối đa, khiến chiếc xe mạnh mẽ, hứng khởi vượt mọi địa hình, trong khi lại tiết kiệm nhiên liệu hơn 4% so với thế hệ trước.

Nội thất Hilux phiên bản 2020

Về an toàn, phiên bản 2.8L 4x4 AT Adventure được nâng cấp với gói Toyota Safety Sense (TSS), bao gồm các tính năng như: cảnh báo tiền va chạm (PCS); cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC)… Ngoài ra, Hilux mới cũng được trang bị 6 cảm biến xung quanh (2 góc trước, 2 góc sau, 2 cảm biến sau) hỗ trợ việc đỗ xe và di chuyển trong không gian nhỏ hẹp. Với TSS, Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure trở thành chiếc bán tải, có tính năng an toàn hiện đại, hàng đầu phân khúc.

Ngay ở các phiên bản 2.4L, Hilux 2020 cũng là mẫu xe bán tải dám trang bị hẳn 7 túi khí, cùng hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống trợ lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC). Hilux 2020 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Giá bán của Toyota Hilux từ 628 đến 921 triệu đồng, trong khi Ford Ranger từ 616 đến 918 triệu đồng và Mitsubishi Triton từ 600 đến 865 triệu đồng.

Toyota Hilux 2020 hứa hẹn tạo nên sự cạnh tranh sôi động và tái định nghĩa phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Minh Ngọc