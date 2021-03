Honda City 2021 được nâng cấp đáng kể về ngoại thất, trang bị nhưng giá bán gần như giữ nguyên, mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho người sử dụng.

Honda City 2021 thuộc thế hệ thứ 5 ra mắt Việt Nam từ tháng 12/2020 với mức giá từ 529 triệu đồng. Trong đó có thêm bản mới RS phong cách thể thao nhưng giá chỉ ngang với bản TOP trước đây là 599 triệu đồng.

Theo nguồn thông tin từ VAMA, với sức hấp dẫn của thế hệ mới, trong 2 tháng tháng đầu năm 2021, Honda City đạt tổng doanh số là 2.192 chiếc, tăng trưởng tới 29% so với thế hệ cũ cùng kỳ năm ngoái.

Ngoại hình hoàn toàn mới của “tiểu” Accord

Ở thế hệ mới nhất, Honda City được đánh giá cao về ngoài hình khi đã có sự thay đổi bất ngờ. Ngôn ngữ thiết kế của phiên bản 2021 lấy cảm hứng từ mẫu xe “đàn anh” Accord thế hệ mới, khiến bề ngoài xe toát lên vẻ sang trọng, chững chạc nhưng vẫn giữ được đặc trưng hiện đại và trẻ trung vốn có của mình.

Xét về kích thước tổng thể, Honda City 2021 lớn hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Kích thước chiều dài x rộng x cao là 4.553mm x 1.748mm x 1.467mm, tương đương dài hơn 113mm, rộng hơn 54mm so với bản cũ. Chiều cao xe thấp hơn 10mm so với thế hệ trước trong khi khoảng sáng gầm xe vẫn được giữ nguyên, giúp chiếc xe có trọng tâm thấp và dáng thể thao hơn.

Nhờ “nới” kích thước dài, rộng, chiếc xe trở nên rộng rãi hơn đáng kể so với nhiều đối thủ khác cùng phân khúc.

Ngoại hình của City 2021 còn được nâng cấp theo hướng sang trọng và thể thao, đặc biệt là ở phiên bản RS. Đây là phiên bản có nhiều có hệ thống đèn pha Full LED dạng thấu kính tương tự như trên mẫu Honda Accord. Các chi tiết như tản nhiệt, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan, cánh lướt gió, vây cá… có màu đen lạ mắt.

Honda City 2021 còn được trang bị bộ la-zăng 16 inch 5 chấu kép, được hoàn thiện dạng phay cho vẻ ngoài thể thao, ấn tượng.

Ở phần đuôi xe, cụm đèn hậu được thiết kế tràn rộng sang hai bên vuông vức và thời thượng. Nổi bật là dải đèn LED uốn lượn gấp khúc một cách độc đáo, bọc lấy cụm đèn lùi, xi-nhan. Đây là thiết kế thường chỉ thấy ở một số dòng xe cao cấp.

Nhìn chung, về ngoại thất, Honda City 2021 đã có bước “lột xác” ngoạn mục so với thế hệ trước và thể hiện nhiều điểm vượt trội so với nhiều đối thủ trong phân khúc.

Nội thất rộng rãi, tiện nghi

Nhờ tăng kích thước độ dài, rộng, Honda City 2021 sở hữu không gian bên trong lớn hơn, mang lại trải nghiệm không gian ngồi thoải mái ở cả hai hàng ghế. Bước vào bên trong City 2021, nhiều người sẽ tưởng mình đang lên một chiếc sedan hạng C.

Bảng táp lô được thiết kế đối xứng với điểm nhấn là màn hình cảm ứng 8 inch, nay được tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng của Honda City 2021 có thiết kế 3 chấu thể thao và được trang bị lẫy chuyển số bằng tay, mang đến cảm giác lái thể thao (bản RS).

Thiết kế nội thất của City 2021 vẫn giữ lại vẻ cứng cáp, tinh tế pha chút thể thao. Đặc biệt, bản RS cao cấp nhất lần đầu tiên được trang bị ghế chất liệu da, da lộn pha nỉ màu đen khâu chỉ đỏ, ăn nhập với định hướng thể thao của chiếc xe.

Hệ thống điều hòa tự động một vùng tiếp tục được trang bị trên Honda City 2021. Các khe gió điều hoà thiết kế mới hình đa giác viền chrome bố trí theo chiều dọc, mang đến cảm giác cứng cáp, ngăn nắp.

Honda City tiếp tục trang bị hệ thống cửa gió cho hàng ghế sau ở thế hệ mới, phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam. Tại khu vực này còn có sẵn cổng USB, tiện cho việc sạc pin điện thoại cho khách hàng ngồi sau.

Đặc biệt trên phiên bản RS còn có sẵn một trang bị “đáng tiền” là khởi động từ xa bằng điều khiển.

Vận hành ổn định, bền bỉ

Về động cơ, City 2021 được Honda trang bị khối động cơ i-VTEC 1.5L sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút (tăng 1 mã lực so với phiên bản cũ). Đi kèm là hộp số tự động vô cấp CVT.

Điểm cộng của City 2021 là được trang bị trục cam kép DOHC thay vì trục cam đơn SOHC so với thế hệ trước.

Về vận hành, Honda City chạy êm mượt và linh hoạt khi di chuyển trong thành phố. Vô lăng trợ lực điện giúp chuyển hướng nhẹ nhàng và chính xác. Cách bố trí gương chiếu hậu của City 2021 mới cũng đem đến một tầm nhìn thoáng đãng, hạn chế điểm mù ở cột A.

Chân ga nhạy của Honda City mới cũng là một điểm cộng so với phiên bản trước đây. Điều này giúp người lái có cảm giác xe vận hành mạnh mẽ hơn, nhất là khi vượt xe hay tăng tốc trên đường trường, đường cao tốc.

Bên cạnh chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu, khi thiết lập ở chế độ số thể thao, dù chỉ là giả lập nhưng mỗi khi tăng hay giảm số, người dùng đều có thể trải nghiệm cảm giác chân thật, kèm theo sự phấn khích. Nhìn chung, City đem đến sự đầm chắc, mạnh mẽ và cảm giác lái thú vị cho người dùng.

Ở thế hệ mới, Honda City vẫn áp dụng nguyên vẹn các tính năng an toàn mới nhất như: hệ thống cân bằng điện tử VSA; hệ thống chống bó cứng phanh ABS; hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD; hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA; hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA; camera lùi 3 góc quay; tự động khóa cửa theo tốc độ; 6 túi khí (bản RS); và bổ sung thêm đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

Mới đây, Honda City đã đạt giải thưởng Grand Prix Award cho hạng mục An toàn ASEAN NCAP “5 sao bền vững” nhờ liên tục được đánh giá an toàn 5 sao cho 3 thế hệ liên tiếp.

Với những gì Honda City 2021 đang sở hữu, đặc biệt là sự thay đổi về ngoại hình đi kèm công nghệ mới, giới chuyên môn đánh giá đây là mẫu xe “át chủ bài” của Honda Việt Nam trong cuộc đua doanh số thời gian tới.

Minh Ngọc