Kể từ khi ra mắt phiên bản mới vào cuối tháng 7/2020, với các giá trị nổi bật: “An toàn - Mạnh mẽ - Tiện nghi - Cao cấp”, Honda CR-V đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng trong nước với doanh số cộng dồn đạt hơn 8.600 xe tính đến hết tháng 3/2021. Đặc biệt, tháng 12/2020, CR-V là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV với doanh số kỷ lục 3.226 xe bán ra, chứng minh sức hút ngày càng mạnh mẽ của mẫu xe này. Bên cạnh việc giới thiệu Honda CR-V LSE, Honda Việt Nam tiếp tục triển khai Chiến dịch “Feel The Performance” với điểm nhấn là chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt do HVN phối hợp với hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda tổ chức trên toàn quốc nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành vượt trội của các sản phẩm ô tô Honda cũng như lan tỏa niềm vui cầm lái đến nhiều hơn nữa khách hàng trên cả nước. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Honda CR-V LSE cũng như chuỗi chương trình lái thử đặc biệt Feel The Performance, truy cập website www.honda.com.vn/ hoặc liên hệ các Nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Bán hàng doanh nghiệp của Công ty Honda Việt Nam, truy cập website https://www.honda.com.vn/o-to/ban-hang-doanh-nghiep/gioi-thieu-chung.