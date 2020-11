Ngày 10/11/2020, Honda Việt Nam (HVN) công bố chiến dịch quảng bá thương hiệu Honda Ôtô mang tên “Feel The Performance” với chuỗi sự kiện lái thử, nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành vượt trội của các sản phẩm đến khách hàng cả nước.

Lan tỏa lợi thế khác biệt

Với mong muốn lan tỏa cơ hội trải nghiệm cảm giác lái phấn khích cùng khả năng vận hành vượt trội của các sản phẩm ô tô Honda đến nhiều khách hàng hơn nữa, HVN đã triển khai chiến dịch “Feel The Performance”, tập trung quảng bá cho khả năng vận hành, ưu thế vượt trội tạo nên giá trị bền vững cho thương hiệu Honda Ô tô.

Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda là khả năng vận hành. Với sự kết hợp giữa hệ truyền động Brio thông minh, nhạy bén và hệ thống lái phản hồi linh hoạt, an toàn, các sản phẩm ô tô Honda đem đến cho khách hàng cảm giác tăng tốc mạnh mẽ, khả năng đánh lái chính xác cũng như những trải nghiệm mới mẻ với công nghệ an toàn tiên tiến.

Đại diện cho hệ truyền động thông minh, nhạy bén là động cơ Vtec Turbo được trang bị trên các sản phẩm như: Civic, CR-V, Accord đem lại hiệu suất vận hành cao, đặc biệt là khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái thể thao với mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Bên cạnh đó, các sản phẩm khác cũng được tinh chỉnh để đem lại cảm giác lái tối ưu, vượt trên giới hạn của động cơ hút khí tự nhiên. Sức mạnh của động cơ kết hợp với độ nhạy của chân ga, chân phanh truyền động lực và cảm hứng cho khách hàng trên mỗi hành trình.

Hệ thống lái phản hồi tức thì cùng vô lăng trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động, hệ thống treo ổn định giúp khách hàng luôn cảm thấy thoải mái khi đánh lái, vào cua. Mỗi thao tác với vô lăng, chân ga, chân phanh đều được hệ thống phản hồi tức thì, chính xác như mong muốn của khách hàng, đem lại cảm giác chân thực khi cầm lái.

Các sản phẩm ô tô Honda đều được trang bị nhiều tính năng an toàn, tăng cường bảo vệ tối ưu cho người sử dụng. Tất cả các sản phẩm ô tô Honda đều đạt Chứng nhận an toàn 4 và 5 sao của Chương trình Đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Đặc biệt, Honda CR-V phiên bản mới còn được trang bị Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, đem lại cảm giác an toàn, thư thái tối đa cho khách hàng.

Sự kết hợp và tương tác của hệ truyền động và hệ thống lái khiến cho chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, khơi nguồn cảm hứng cho khách hàng trên mỗi chặng đường.

Trải nghiệm khả năng vận hành vượt trội

Chiến dịch “Feel The Performance” với điểm nhấn là chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt do HVN phối hợp với hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda tổ chức hàng tháng trên toàn quốc từ ngày 10/11/2020 nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm khả năng vận hành vượt trội của các sản phẩm ô tô Honda cũng như lan tỏa niềm vui cầm lái đến nhiều hơn nữa khách hàng trên cả nước.

Với những bài thử nghiệm được thiết kế riêng biệt đưa tất cả các mẫu xe của Honda bứt phá về khả năng vận hành, chuỗi sự kiện lái thử sẽ giúp khách hàng được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau, khơi nguồn cảm hứng bất tận sau vô lăng.

Đến với sự kiện lái thử xe, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn khả năng vận hành của tất cả các dòng xe ô tô Honda, cũng như khám phá những tính năng nổi bật nhất của từng sản phẩm. Bên cạnh đó, khi tham dự chuỗi sự kiện lái thử xe trong khuôn khổ chiến dịch “Feel The Performance”, khách hàng còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ HVN.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chiến dịch “Feel The Performance” cũng như lịch trình chuỗi sự kiện lái thử, truy cập website: http://honda.com.vn/ hoặc trực tiếp liên hệ Hệ thống Nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc.

Minh Ngọc