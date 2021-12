Ngày 23/12/2021, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu sản phẩm thế hệ mới mang tính đột phá - Winner X 2022, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách thiết kế, hướng tới hình ảnh một mẫu siêu xe thể thao cỡ nhỏ.

Thiết kế mang phong cách của một siêu xe thể thao

Sự chuyển mình của Winner X đến từ thiết kế mới nhằm đáp ứng những mong muốn của đối tượng khách hàng trẻ, giúp họ thể hiện rõ nét phong cách cá nhân độc đáo đồng thời kích thích cảm giác phấn khích khi cầm lái mẫu xe. Ý tưởng xuyên suốt toàn bộ thiết kế bám sát “chất DNA siêu xe thể thao” đặc trưng với sự phát huy tối đa yếu tố năng động và mạnh mẽ, nhằm tạo hình ảnh mẫu xe “chuẩn ngầu” cho người Việt trẻ trung, cá tính.

Winner X 2022 thế hệ mới sở hữu thiết kế mang tính khí động học cao, trở thành nét đặc trưng mạnh mẽ trong DNA của mẫu xe. Các điểm mới trong thiết kế có thể kể đến như thiết kế mặt trước đậm nét năng động thể thao, cấu trúc khung sườn sắc nét, điểm cân bằng phía sau được nâng cao, mặt đồng hồ được cải tiến tinh tế, sử dụng công nghệ LCD với diện tích màn hình lớn, góc nghiêng của đuôi ống xả được giảm xuống 20 độ, tạo sự thoải mái tối đa cho cả người lưu thông phía sau mà vẫn giữ được chất âm thanh phấn khích đặc trưng…

Động cơ mạnh mẽ, tính năng xứng tầm

Winner X 2022 được trang bị khối động cơ mạnh mẽ với cam đôi DOHC làm mát bằng dung dịch, 4 kỳ xi lanh đơn kết hợp cùng hộp số 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với động cơ hiệu suất cao, kết hợp cùng âm thanh pô xe cải tiến mới đầy uy lực, Winner X thế hệ mới tiếp tục gây ấn tượng với người dùng bằng cảm giác lái đầy phấn khích. Mẫu xe không chỉ đem đến sự tăng tốc mạnh mẽ ở dải tốc độ thấp (từ 0 - 200m chỉ trong 10,9s) mà còn giúp người lái cũng có thể tận hưởng cảm giác tăng tốc mượt mà ở dải tốc độ cao.

Bên cạnh thiết kế mới, Winner X còn được trang bị nhiều tính năng vượt trội góp phần tạo nên đẳng cấp xứng tầm siêu xe thể thao như Honda Smart Key có chức năng mã hóa an toàn, kết hợp với cảnh báo chống trộm từ xa. Ba chức năng bao gồm cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe thông minh và khởi động hệ thống điện được tích hợp trên thiết bị điều khiển FOB. Ổ khóa, chìa khóa được thay thế bằng núm xoay khởi động.

Trên phiên bản Đặc biệt và Thể thao, xe được trang bị hai tính năng: bộ sạc USB loại A có nắp chống nước đặt ở phía trước xe giúp nâng cao giá trị sử dụng; xích có vòng phớt O (Seal chain) tiết kiệm thời gian bảo dưỡng xe mỗi ngày dù lái xe trên quãng đường dài, đồng thời tăng độ bền cho xích và giúp xe vận hành êm ái hơn.

Chiến lược phiên bản và màu sắc

HVN áp dụng chiến lược phiên bản và màu sắc nhằm tập trung hơn vào tính đồng bộ qua từng phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn của mỗi phân khúc. Mỗi phiên bản sẽ thể hiện rõ nét dấu ấn qua các chi tiết màu sắc cùng thiết bị tích hợp.

Với những khách hàng định hình chất riêng khác biệt, phiên bản Thể thao là sự lựa chọn lý tưởng. Phiên bản thừa hưởng chất DNA từ các mẫu siêu xe thể thao Honda, đánh dấu bước đột phá về kiểu dáng cho chủ sở hữu. Sự kết hợp các chi tiết phối nền màu đỏ với tem hòa trộn hai màu xanh trắng công phu đã tạo nên diện mạo gợi nhắc đến hình ảnh những siêu xe thể thao ấn tượng.

Phiên bản Đặc biệt với chất liệu nhám phủ 3 tông màu cơ bản đen, đỏ và xám mang lại hình ảnh đẳng cấp đáng chú ý, dành cho những khách hàng hướng đến hình ảnh mạnh mẽ, điềm tĩnh. Phiên bản Tiêu chuẩn thể hiện vẻ năng động với 4 màu sơn bóng chủ đạo đa dạng bao gồm đỏ, đen, trắng và xám.

Winner X 2022 sẽ được bán ra thị trường từ ngày 4/1/2022 thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (Head) trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước. Winner X 2022 thế hệ mới được HVN chuyển sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe từ dạng sách in sang dạng điện tử với mong muốn đẩy mạnh số hóa dịch vụ, tối ưu trải nghiệm của khách hàng, hướng tới góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu sử dụng vật liệu in ấn.

Winner 150 được HVN giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm Mô tô Xe máy Việt Nam vào tháng 4/2016. Là mẫu xe côn tay đầu tiên được HVN lắp ráp tại Việt Nam, Winner 150 đạt doanh số gần 77.000 xe bán ra tính từ tháng 1 - 11/2021 và đang khẳng định được vị thế và sức mạnh của riêng mình. Bên cạnh đó, mẫu xe còn kết nối những bạn trẻ chung đam mê tạo thành Liên minh Winner với gần 30.000 thành viên trên khắp cả nước và ngày càng lớn mạnh. Dưới định hướng của HVN, liên minh không chỉ là nền tảng kết nối mà còn là hình mẫu cộng đồng điển hình thể hiện cho sức mạnh của những người khao khát chinh phục thử thách, thúc đẩy những thành viên gặp gỡ, chia sẻ đam mê, khám phá những trải nghiệm quý giá trên mọi nẻo đường và cùng nhau thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa thiết thực.

Minh Ngọc