Honda Việt Nam (HVN) và gần 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đã tổ chức hàng trăm chương trình tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm… Honda Việt Nam còn chú trọng và tiên phong trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo lái xe an toàn cho người dân, giúp mọi người tham gia giao thông an toàn. Đây là nỗ lực của HVN nhằm hiện thực hóa tuyên bố 2030: “Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người”.

HVN và gần 800 HEAD đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn. Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cửa hàng trong hoạt động đào tạo, HVN đã tuyên dương các HEAD ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có hoạt động tích cực nhất trong tháng 6/2021 cũng như quý II/2021.

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, nhưng với sự cố gắng, tích cực triển khai các chương trình (trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh), trong quý II/2021, HVN và các HEAD đã đào tạo cho hàng nghìn học viên trên cả nước. Theo đó, đã có gần 780 chương trình được tổ chức cho gần 167 nghìn học viên. Con số ghi nhận tại mỗi vùng miền là: 291 chương trình (chiếm 37,4%) tại các HEAD khu vực miền Bắc; 204 chương trình (chiếm 26,2%) tại các HEAD khu vực miền Trung; số lượng chương trình tại các HEAD khu vực miền Nam là 284 (chiếm 36,5%).

Ở miền Bắc, HEAD Việt Long (Bắc Ninh) là HEAD có hoạt động lái xe an toàn tích cực nhất với 31 chương trình được tổ chức cho gần 800 khách hàng và học sinh các cấp. Tại miền Trung, HEAD Trung Hùng (Bình Định) đứng đầu với 5 chương trình đào tạo cho gần 300 học sinh các cấp và người dân địa phương. Ở miền Nam, xuất sắc nhất quý là HEAD Huỳnh Thành (Bến Tre) với 10 chương trình được triển khai cho gần 2,7 nghìn khách hàng và học sinh các cấp.

Bên cạnh tư vấn lái xe an toàn trước khi giao xe, hướng dẫn luyện tập kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trải nghiệm qua các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT)… các HEAD còn tích cực phối hợp với HVN triển khai các chương trình đào tạo trong trường học dành cho học sinh tiểu học và trung học, phối hợp với các tổ chức đoàn, đội địa phương phổ biến kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên.

Đại diện HVN bày tỏ: “Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực to lớn, mà còn là cam kết của mỗi HEAD trong việc góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng”.

Minh Ngọc