Phần mềm điều khiển hệ thống phanh trên các xe chạy điện của Hyundai và Kia bị khiếm khuyết khiến người dùng có nguy cơ gặp tai nạn nguy hiểm.

Mới đây, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã ra thông báo triệu hồi 47 mẫu xe do Hyundai, Kia và các nhà sản xuất ô tô khác bán tại Hàn Quốc, trong đó hơn 60% là xe sử dụng năng lượng mới.

Chiếm số lượng nhiều nhất trong diện phải triệu hồi là hơn 50.000 chiếc thuộc 3 mẫu xe, gồm ô tô điện Hyundai KONA, ô tô chạy bằng nhiên liệu hydro Hyundai NEXO và ô tô điện Kia Soul.

Hyundai KONA chạy điện

Quá trình điều tra cho thấy phần mềm hệ thống phanh điện của những chiếc xe thuộc diện triệu hồi này có khiếm khuyết khiến bàn đạp phanh nặng hơn, thậm chí chức năng phanh hỏng.

Vào đầu tháng trước, một chiếc ô tô điện Hyundai KONA bất ngờ bị phanh gấp trên đường xuống dốc, xe mất lái đâm vào tường khiến tài xế bị thương nặng. Hiện Hyundai vẫn chưa tiết lộ các mẫu xe liên quan được bán ra nước ngoài có nằm trong diện triệu hồi hay không.

Các xe sử dụng năng lượng mới do Hyundai và Kia tại Hàn Quốc triệu hồi đều sử dụng hệ thống phanh của công ty trực thuộc Hyundai. Hyundai cho biết đang phân tích nguyên nhân dẫn đến lỗi ở các hệ thống liên quan. Theo phân tích dữ liệu của Viện Nghiên cứu An toàn Ô tô Hàn Quốc, tính đến giữa tháng 11, số lượng báo cáo tích lũy về các lỗi trong hệ thống phanh của xe điện trong năm 2020 đã tăng 2,8 lần so với năm ngoái.

Đình Quý (theo Equalocean, Sohu)

