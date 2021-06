Không chỉ đạt Tiêu chuẩn An toàn Đông Nam Á 5 Sao (ASEAN N-CAP 5 STAR) mà chiếc bán tải Isuzu All New D-MAX còn gây bất ngờ vì thiết kế ngoại hình đẹp, bên trong sang trọng không thua các dòng SUV cao cấp.

Isuzu D-MAX là một trong những mẫu xe bán tải có mặt khá sớm ở thị trường Việt Nam từ năm 2005 cho đến ngày nay. Vốn nổi tiếng là nhà sản xuất xe tải hàng đầu thế giới nên dòng bán tải D-MAX của Isuzu luôn là lựa chọn của những người thích tính thực dụng và sự bền bỉ của mẫu xe này. Đó cũng là lý do giải thích vì sao tại thị trường Thái Lan, Isuzu D-MAX luôn dẫn đầu doanh số và thị phần xe bán tải suốt nhiều năm qua.

Sức nóng của Isuzu D-MAX tiếp tục “phả nhiệt” vào các đối thủ khi ra mắt thế hệ thứ 3 từ tháng 10/2019 tại Thái Lan. Ngay lập tức, doanh số của Isuzu All New D-MAX đã sớm thiết lập “ngôi vua” tại Thái Lan - quốc gia sản xuất, tiêu thụ xe bán tải cỡ trung hàng đầu Đông Nam Á. Chỉ sau 5 tháng ra mắt, đã có gần 133 ngàn xe được tiêu thụ, đứng đầu phân khúc bán tải. Ngay những tháng đầu năm 2021, Isuzu All New D-MAX vẫn chiếm tới 50% thị phần so với các đối thủ còn lại.

Sau Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philippines, Isuzu All New D-MAX cũng đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 4/2021 với những bất ngờ cho người yêu thích tính bền bỉ của mẫu xe này.

Ngoại hình hiện đại gây ngỡ ngàng

Isuzu All New D-MAX là một dự án dài hơi của hãng xe Nhật Bản khi phát triển một nền tảng mới mang tên Isuzu Dynamic Drive Platform, dù vẫn phát triển trên kết cấu body-on-frame nhưng mở rộng kích thước thanh dầm dọc và số lượng thanh ngang trên khung thang chịu lực chính. Không chỉ cải thiện độ cứng vững hơn trước 23% của bộ khung mà giờ đây nó còn nhẹ hơn. Cấu trúc này đã được chia sẻ với Mazda BT-50 và Chevrolet Colorado thế hệ mới cho thấy mức độ hiệu quả của dự án.

Không chỉ tăng sự ổn định, bền bỉ mà Isuzu All New D-MAX gây ngỡ ngàng ngay từ khi xuất hiện với ngoại hình hiện đại.

Quan sát từ góc nhìn trực diện mặt trước, khó phân biệt được đây là một chiếc bán tải hay SUV bởi ngôn ngữ thiết kế mới phóng khoáng hơn. Cụm tản nhiệt lớn kết hợp đèn pha sắc cạnh với điểm nhấn là đèn LED định vị tạo hình ấn tượng mang phong cách xe SUV châu Âu. Hai thanh chắn ngang cỡ lớn trên mặt ga-lăng cùng hốc đèn kiểu hai tầng chứa đèn xi-nhan và đèn sương mù bên dưới giúp xe trông cứng cáp, hiện đại. Bản cao cấp Type Z dùng mâm hợp kim nhôm 18-inch màu đen nhám, ốp hốc bánh sơn màu lông chuột cá tính, bản Prestige dùng mâm 17-inch màu bạc.

Hông và đuôi xe Isuzu D-max 2021 nổi bật bởi cụm đèn hậu được thiết kế thành 2 phần xếp chồng lên nhau, công nghệ bóng LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Về kích thước, chiếc bán tải Isuzu D-Max All-new sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 5.265 x 1.870 x 1.790mm, chiều dài cơ sở 3.125mm giúp không gian bên trong rộng rãi hơn.

Nội thất sang, đẹp như xe SUV

Không chỉ gây ngỡ ngàng ở thiết kế bên ngoài, ngoại thất Isuzu All New D-MAX cũng được thay đổi hoàn toàn theo kịp xu hướng bán tải hiện đại ngày nay. Hướng tới phong cách chủ đạo là hiện đại và thể thao, Isuzu All New D-MAX tập trung làm nổi bật khu vực bảng taplo trông tinh tế và phóng khoáng hơn trước.

Người sử dụng dễ hài lòng với cách bố trí nội thất không thua kém như trên một chiếc SUV cỡ D. Ghế bọc da ở bản cao cấp với những đường chỉ khâu nổi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô-lăng bọc da viền Chrome sang trọng, tích hợp các phím chức năng tiện lợi. Đồng hồ công nghệ optitron sáng loáng. Bản Type Z trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình giải trí trung tâm 9-inch độ phân giải cao, tích hợp Apple Carplay và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh 8 loa với 2 loa vòm trên trần xe mang đến trải nghiệm âm thanh sống động. Hai bản còn lại dùng màn hình 7-inch và 4 loa.

Để tăng tiện ích cho người dùng, hàng ghế sau trên xe có thể gập 60:40 với bệ tỳ tay (bản Type Z có cổng gió cho hàng ghế sau). Cả 3 phiên bản trang bị sẵn đèn Follow Me Home duy trì đèn chiếu sáng 30 giây khi đỗ xe, cổng sạc nhanh USB 5V-2.1A, ổ cắm điện 12V-120W. Riêng bản Type Z sử dụng nút bấm khởi động và chìa khóa có thể nổ máy từ xa.

Tiết kiệm - an toàn – tiên tiến bậc nhất phân khúc

Tiết kiệm nhiên liệu là tiếng tăm gắn liền với Isuzu D-MAX từ hai thế hệ trước. Với Isuzu All New D-MAX, ưu thế này tiếp tục được phát huy với trang bị động cơ 1.9L, máy dầu, 4 xy lanh thẳng, kết hợp với số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Qua đó giảm thiểu nhiên liệu tiêu hao nhưng vẫn đảm bảo được công xuất cho động cơ.

Không những tiết kiệm nhiên liệu, Isuzu All New D-MAX còn là một trong số ít dòng bán tải đạt tiêu chuẩn an toàn Đông Nam Á 5 Sao (ASEAN N-CAP). Xe sở hữu 7 túi khí (bản Type Z), đầy đủ chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo. Đáng chú ý, hệ thống phanh thông minh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc có sẵn ở cả 3 phiên bản. Riêng bảo Type Z có thêm những tính năng an toàn cao cấp của dòng SUV đắt tiền như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ đỗ xe, camera ra sau kèm 8 cảm biến xung quanh.

Giá cả hợp lý lại còn hiệu quả

Hiện tại Isuzu All New D-MAX có giá bán chỉ từ 630 triệu đến 850 triệu đồng (đã bao gồm VAT), một trong những mẫu xe có giá bán thấp nhất nhì phân khúc bán tải tại Việt Nam. Không những phân khúc giá này phù hợp với những người yêu xe bán tải mua xe lần đầu mà đối với khách hàng cần một chiếc xe địa hình 2 cầu mạnh mẽ, tiện nghi và an toàn đầy đủ vẫn dễ dàng đáp ứng nhờ phiên bản cao cấp Type Z.

Bên cạnh mức độ tiêu hao nhiên liệu tin cậy, chính sách bán hàng nhậy bén mà hãng xe Nhật áp dụng cho Isuzu All New D-MAX cũng đang được nhiều khách hàng quan tâm. Thay vì mức bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km như thường thấy, Isuzu Việt Nam đang áp dụng mức 5 năm hoặc 200.000 Km, được đánh giá là chính sách tốt nhất so với các đối thủ cùng phân khúc.

Văn Văn