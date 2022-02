Là một trong những nước có ngành công nghiệp xe hơi phát triển nhất thế giới, người Mỹ gần như có thể mua bất kỳ chiếc xe nào mà họ muốn, trừ 10 chiếc xe trong danh sách sau.

Cục quản lý Đường cao tốc và An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) là cơ quan kiểm tra ô tô nhập vào Mỹ và quyết định một chiếc xe có được phân phối tại thị trường Mỹ hay không.

Phần lớn những chiếc xe bị cấm là do vướng các quy định, chẳng hạn như xe có tốc độ quá cao, không đạt yêu cầu về an toàn hay đơn giản là tay lái ở bên phải. Ngày nay, do ý thức về môi trường đã nâng cao, NHTSA có thể cấm xe ô tô có lượng khí thải cao.

10. Toyota Supra đời 1994

Toyota Supra sở hữu động cơ huyền thoại 2JZ

Toyota Supra có khả năng vận hành ấn tượng và kiểu dáng cực “ngầu”. Linh hồn của chiếc xe nằm ở động cơ huyền thoại 2JZ, bao gồm 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép và dung tích lên 3.0 lít, sản sinh công suất 320 mã lực.

Một số người đam mê chiếc Toyota Supra đã tăng công suất động cơ lên tới 1.000 mã lực. Mẫu Toyota Supra 1994 từng được cố tài tử Paul Walker cầm lái trong phim "The Fast and the Furious". Dù sở hữu một trong những cỗ máy 6 xi-lanh tốt nhất từng được sản xuất, chiếc Supra 1994 lại bị cấm ở Mỹ do vấn đề về mức độ tin cậy lâu dài của xe.

9. Nissan Figaro

Nissan Figaro có nhiều tùy chọn màu sắc thú vị

Nissan giới thiệu mẫu xe Figaro tại Triển lãm ô tô Tokyo vào năm 1989 và trình làng chiếc xe đầu tiên vào năm 1991 với thiết kế đơn giản. Điều thú vị ở chiếc xe này nằm ở các tùy chọn màu sắc.

Nissan có nhiều ý tưởng cho lớp áo của Figaro, như màu xanh topaz (topaz mint), xanh lục bảo, xám lapis (lapiz gray) và xanh nước biển nhạt (pale aqua). Tất cả đều là màu pastel (màu phấn) và biểu trưng cho các mùa khác nhau.

Về nội thất, Nissan trang bị ghế màu ngà đơn giản cho Figaro và bảng điều khiển cơ bản. Nissan bán được 20.073 chiếc Figaro vào năm 1991 nhưng người dân Mỹ không mua được chiếc xe này vì tay lái nằm ở bên phải.

8. Aston Martin Virage

Aston Martin Virage không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của Mỹ

Sau khi giới thiệu Virage tại Triển lãm ô tô Birmingham (Anh) vào năm 1988, Aston Martin sản xuất mẫu xe đầu tiên vào năm 1992. Ban đầu hãng xe Anh muốn Virage là dòng xe chủ lực. Chiếc Grand Tourer (xe thể thao hạng sang) của Aston Martin sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên có công suất 326 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 350 lb-ft tại 3700 vòng/phút.

Khi Aston Martin ngừng sản xuất dòng xe vào năm 2000, chỉ có khoảng 1.050 chiếc Virage được sản xuất. Virage bị cấm ở Mỹ vào năm 1993 vì không có đủ túi khí và không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

7. Lotus Elise Series 1

Lotus Elise có khả năng tăng tốc ấn tượng

Hãng ô tô Anh Lotus Cars bắt đầu sản xuất chiếc Lotus Elise vào năm 1996. Khi mới ra mắt, Lotus Elise Series 1 nổi tiếng với khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây mặc dù công suất chỉ có 118 mã lực.

Lotus Elise có 3 series nhưng series 1 bị cấm ở Mỹ. Lý do đơn giản là tay lái của dòng này nằm bên phải và thiếu mái che.

6. Jaguar XJ220S đời 1993

Jaguar XJ220S có kiểu dáng bắt mắt

Khi Jaguar XJ220 ra mắt vào năm 1992, chiếc xe ngay lập tức thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Jaguar XJ220 được trang bị động cơ Jaguar JRV-6 dùng tích 3,5 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 542 mã lực.

Năm 1993, hãng xe Anh trình làng mẫu xe nhanh hơn là Jaguar XJ220S. Chiếc xe có khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0-100 km/h trong 3,3 giây với công suất 680 mã lực.

Jaguar XJ220S bị cấm ở Mỹ vì vượt quá tốc độ tối đa cho phép là khoảng 377 km/h.

5. Nissan Skyline R34 GT-R đời 1999

Skyline R34 GT-R từng xuất hiện trong series phim Fast and Furious

R34 GT-R đời 1999 là mẫu xe thể thao thế hệ thứ năm của Nissan Skyline. Sau khi ra mắt, R34 GT-R trở nên phổ biến ở thị trường nước ngoài nhờ sở hữu thiết kế và công nghệ mới.

Nissan trang bị cho R34 GT-R khối động cơ RB26DETT, sản sinh công suất 280 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

R34 GT-R 1999 có màn hình điện tử, điều mà ít có chiếc xe nào ở thời đó có được. Chiếc xe này cũng xuất hiện trong phần phim “2 Fast 2 Furious” do cố tài tử Paul Walker cầm lái.

Lý do R34 GT-R 1999 bị cấm ở Mỹ vì không đáp ứng đầy đủ các Tiêu chuẩn và Quy định về An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang (FMVSS) ban hành năm 1988. Trong các dòng xe Skyline GT-R, chiếc thì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và không vượt qua được bài kiểm tra, chiếc thì đáp ứng các tiêu chuẩn va chạm nhưng không vượt qua được các bài kiểm tra khí thải.

4. Lotus 340R

Lotus 340R có thiết kế độc đáo

Lotus 340R là xe thể thao phiên bản giới hạn với chỉ 340 chiếc được sản xuất vào năm 2000. Lotus 340R trang bị động cơ Rover K Series I4 1,8 lít và hệ thống truyền động 5 cấp của Rover, công suất 252,5 mã lực. 340R bị cấm ở Mỹ vì nó không có cửa sổ, cửa xe và thậm chí cả mui xe.

3. Alfa Romeo 8C Spider Roadster đời 2010

Rất dễ để nhận ra Alfa Romeo 8C Spider Roadster từ xa

Cũng như các mẫu xe khác của Alfa Romeo, chiếc 8C Spider Roadster có ngoại hình rất nổi bật. Ngay từ khi ra mắt, 8C Spider được xem là kiệt tác thiết kế với đèn pha lớn trên mui xe và đèn hậu tròn kiểu cũ.

Bên dưới mui xe bóng bẩy là động cơ V8 4,7 lít, công suất 444 mã lực và mô-men xoắn 554 lb-ft.

Mẫu xe năm 2010 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây. Chiếc xe có giá 300.000 USD bị cấm ở Mỹ do quá mạnh so với các con đường ở nước này.

2. TVR Sagaris đời 2006

TVR Sagaris có nhiều tính năng hỗ trợ người lái

Hãng xe Anh TVR trang bị cho Sagaris 2006 khối động cơ I6 Speed Six, dung tích 4,0 lít, sản sinh công suất 406 mã lực và mô-men xoắn 349 lb-ft.

Sagaris trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống kiểm soát độ bám đường (traction control) hay hệ thống cân bằng điện tử (electronic stability control).

Tương tự Alfa Romeo 8C Spider Roadster, chiếc TVR Sagaris bị cấm ở Mỹ vì quá khỏe.

1. Wiesmann GT MF5

GT MF5 quá đắt và quá hiếm để kiểm tra an toàn

GT MF5 có lẽ là chiếc xe nổi bật nhất của hãng xe Đức Wiesmann. Hãng đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2013 sau khi giới thiệu chiếc MF4 CS tại Geneva Motor Show (Thụy Sĩ). GT MF5 được lấy cảm hứng từ những chiếc xe cổ của Anh. Dù sở hữu thiết kế đơn giản, nhưng GT MF5 có ngoại thất rất khác biệt.

Cũng như các mẫu xe của Wiesmann, GT MF5 sử dụng động cơ từ BMW, có công suất 555 mã lực, tốc độ tối đa 310 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Chỉ có 20 mẫu Wiesmann GT MF5 được chế tạo, điều đó có nghĩa là nó quá hiếm và quá đắt cho các bài kiểm tra an toàn.

Minh Khôi(Theo HotCars)

