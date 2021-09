Anh sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy định bắt buộc phải có điểm sạc xe điện trong những ngôi nhà mới xây.

Theo đó, tất cả mọi ngôi nhà mới ở Anh sẽ phải trang bị điểm sạc cho ô tô điện, vì Chính phủ đang tìm cách cải thiện cơ sở hạ tầng cần thiết để áp dụng việc chuyển đổi sang dùng xe điện theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ Giao thông Vận tải đã công bố một cuộc tham vấn cộng đồng về chủ đề này vào mùa hè năm ngoái. Từ kết quả tham vấn, Chính phủ đã xác nhận sẽ tìm cách thông qua luật này tại Quốc hội vào cuối năm nay.

Anh tiên phong bắt buộc lắp điểm sạc xe điện trong nhà mới xây

Quy định mới sẽ buộc những nhà xây dựng phải lắp đặt các điểm sạc điện để chủ sở hữu căn nhà có thể dễ dàng sạc xe hybrid và xe điện tại nhà. Động thái này cũng có nghĩa là những người mua nhà xây mới sẽ không thuộc diện áp dụng chương trình trợ giá bộ sạc gia đình của Chính phủ.

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Giao thông vận tải Chris Grayling cho biết: “Sạc tại nhà cung cấp lựa chọn tiện lợi và chi phí thấp nhất cho người tiêu dùng. Bạn có thể chỉ cần cắm ô tô của mình để sạc qua đêm như sử dụng điện thoại di động”.

Hiện tại, Chính phủ Anh cũng đang đầu tư rất nhiều vào những dự án nghiên cứu các điểm sạc không dây và điểm sạc thu phí tại vỉa hè đường.

Các quy định mới được đưa ra trước Quốc hội vào cuối năm nay sẽ yêu cầu bộ sạc EV hoàn toàn mới phải là loại sạc “thông minh”, giúp tận dụng tốt nhất mức điện cao điểm và thấp điểm. Có thể coi EV hoạt động như mạng lưới tổ ong, có thể lưu trữ năng lượng khi một lượng lớn điện năng được tạo ra bởi các tuabin gió.

Cùng với một số nước như Pháp, Na Uy, Trung Quốc…, Chính phủ Anh đang đặt mục tiêu giảm ô nhiễm khí thải do động cơ đốt trong gây ra. Một loạt các biện pháp mạnh đã được đưa ra như chiến lược Road to Zero trị giá 1,5 tỉ bảng Anh - đến năm 2030, cấm bán tất cả ô tô mới chạy bằng xăng dầu.

Thông tin chi tiết về vấn đề này vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng người ta hiểu rằng những chiếc ô tô mới sẽ phải đi được 50 dặm trong điều kiện sử dụng năng lượng pin điện hoặc hydro.

Chính phủ cũng đã tuyên bố Vương quốc Anh sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Với việc giao thông vận tải chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cải thiện và giảm lượng khí thải từ ô tô là mục tiêu chính trên con đường đạt được tham vọng này.

Quân Hiếu (theo Autoexpress)

