Nghiên cứu mới đây cho thấy phí bảo dưỡng xe điện trong năm đầu tiên có thể nhiều hơn xe động cơ đốt nhưng về lâu dài thì bảo dưỡng xe điện lại rẻ hơn nhiều.

Dữ liệu của We Predict cho thấy chủ sở hữu xe điện ở Mỹ chi trung bình 123 USD phí bảo dưỡng trong ba tháng đầu tiên và 306 USD trong năm đầu tiên. Ở khoảng thời gian trên, người mua xe động cơ đốt mới chỉ cần trả lần lượt 53 USD và 189 USD.

Tuy nhiên theo thời gian, EV trở nên rẻ hơn với chi phí dịch vụ trong 36 tháng đầu tiên là 514 USD so với 749 USD cho một chiếc xe truyền thống.

Trong ba năm đầu tiên, phí duy trì xe điện rẻ hơn xe động cơ đốt trong hơn 200 USD.

Nghiên cứu của We Predict khẳng định sự khác biệt này chủ yếu là do phí bảo trì. Chủ sở hữu xe điện thường chỉ cần trả 77 USD cho việc bảo dưỡng trong ba năm đầu tiên, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 228 USD đối với xe hơi sử dụng động cơ đốt trong.

Dữ liệu trên được đưa ra sau khi tổng hợp thông tin từ 13 triệu xe, 400 mẫu xe khác nhau, 65 triệu đơn đặt hàng sửa chữa bảo dưỡng với tổng trị giá hơn 7,7 tỷ USD cho các phụ tùng, 9,5 tỷ USD cho công thợ máy. Các tính toán này cũng được dựa trên những lần chủ xe phải sửa chữa ngoài dự kiến, bảo hành và thu hồi, chẩn đoán, cập nhật phần mềm, các tùy chọn do nhà máy cài đặt và các chiến dịch dịch vụ.

Để giải thích với Auto News, Giám đốc điều hành của We Predict, James Davies nói: "Dữ liệu cho thấy chi phí bảo trì xe điện thấp hơn và việc duy trì động cơ điện trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn rẻ hơn đáng kể và ít tốn công sửa chữa hơn so với động cơ đốt trong".

Phí bảo dưỡng xe ô tô đang có xu hướng tăng.

Nghiên cứu cũng kết luận rằng chi phí bảo dưỡng phương tiện đang gia tăng. Nó chỉ ra các nhà sản xuất thường tính 731 USD để bảo trì trong ba năm đầu tiên đối với các mẫu xe năm 2018, tăng 11% so với các mẫu xe năm 2016. Ngoài ra, chi phí sửa chữa đã tăng 4% và các chiến dịch dịch vụ tăng đột biến 35%.

Vị giám đốc cũng nói thêm: "Tiền công sửa chữa xe điện có thể cao hơn gấp hai hoặc ba lần so với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong tại thời điểm hiện tại vì mất nhiều thời gian hơn để phát hiện lỗi và khắc phục. Tuy nhiên khi những lỗi này phổ biến hơn, chúng tôi mong đợi chi phí sửa EV sẽ giảm"

Theo Tiền phong