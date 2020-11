Mỗi đời tổng thống Mỹ đều gắn bó với những chiếc xe đặc biệt và luôn gây được sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Lincoln Sunshine Special - 1939

Chiếc xe đầu tiên trên thế giới được chế tạo dành riêng cho Tổng thống chính là chiếc Lincoln Sunshine Special do Tổng thống Franklin Roosevelt sử dụng. Đây là một chiếc ô tô mui trần sản xuất dựa trên nguyên mẫu chiếc Lincoln K-Series. Công ty Brunn & Company, tại Newyork là đơn vị đảm nhận sản thực hiện chế tạo theo yêu cầu từ Sở mật vụ.

Lincoln Sunshine Special là chiếc xe nguyên thủ đầu tiên. Ảnh: Autocar

Xe được trang bị động cơ V12 L 6,8 lít của Lincoln, công suất 150 mã lực. Ban đầu, Lincoln Sunshine Special không hề sở hữu tính năng bảo vệ đặc biệt. Kể từ khi, Nhật Bản tấn công Mỹ tại Trân châu cảng năm 1941, chính phủ Mỹ mới trang bị thêm cho chiếc xe này lớp vỏ bọc thép, lốp chống đạn, và ngăn chứa vũ khí.

Sau khi Roosevelt qua đời, chiếc Lincoln Sunshine Special tiếp tục phục vụ Tổng thống Harry Truman cho đến năm 1948. Hiện tại, chiếc xe này được trưng bày trong bảo tàng Henry Ford ở bang Michigan.

Lincoln Cosmopolitan -1950

Thay thế cho Sunshine Special là chiếc Lincoln Cosmopolitan. Mẫu xe này được trang bị động cơ V8 5,5 lít 152 mã lực. Sau khi Tổng thống Truman hết nhiệm kỳ, chiếc Lincoln Cosmopolitan được chuyển giao cho người kế nhiệm Dwight Eisenhower.

Lincoln Cosmopolitan có mái vòm trong suốt còn gọi là vòm bong bóng. Ảnh: Autocar

Tuy nhiên, Eisenhower phàn nàn rằng dân chúng không thể nhìn thấy ông trong xe khi kéo mái che mưa nên các nhà sản xuất đã thửa riêng cho Lincoln Cosmopolitan một mái vòm trong suốt.

Chiếc xe này tiếp tục phục vụ trong biên chế đến năm 1965 trước khi được “nghỉ hưu”.

Lincoln Continental SS-100-X - 1961

Lincoln Continental SS-100-X là chiếc xe phục vụ cho Tổng thống John F.Kennedy trong thời gian tại vị. Xe nặng 3,5 tấn, trang bị động cơ Lincoln V8 dung tích 7,0 lít được chế tạo thủ công, sản sinh công suất 350 mã lực.

Lincoln Continental SS-100-X gắn liền với vụ ám sát Kenedy. Ảnh: Autocar

Phần mái che của Lincoln Continental SS-100-X có thể tháo rời được. Trên xe còn đi kèm điện thoại vô tuyến, bình cứu hỏa, ghế sau của xe có thể nâng lên bằng hệ thống thủy lực để công chúng có thể nhìn thấy Tổng thống rõ hơn. Tuy nhiên, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến ông trở thành mục tiêu ám sát.

Sau cái chết của Kenedy, chiếc SS-100-X được gia cố lại lớp vỏ, kính chống đạn, bình xăng chống nổ. Đây cũng là chiếc xe nguyên thủ cuối cùng có mui trần. Hiện tại chiếc xe này cũng được trưng bày tại bảo tàng Henry Ford.

Lincoln Continental - 1972

Chiếc Lincoln Continental là chiếc xe nguyên thủ được dùng bởi hai đời Tổng thống Gerald Ford và Ronald Reagan. Xe được trang bị động cơ V8 7,5 lít công suất 214 mã lực, có trọng lượng lên tới gần 6 tấn. Ngoài lớp vỏ bọc thép và kính chống đạn, Lincoln Continental còn có một ngăn chứa súng tự động dành cho mật vụ Mỹ sử dụng.

Lincoln Continental có ngăn chứa riêng đựng súng. Ảnh: Autocar

Đây cũng là mẫu xe nguyên thủ của Mỹ cuối cùng có cửa sổ trời. Các thế hệ xe tiếp theo đã loại bỏ tính năng này vì lý do an toàn.

Cadillac Fleetwood Brougham - 1983

Sau nhiều năm tin tưởng hãng Lincoln, chính phủ Mỹ quyết định chuyển sang sử dụng xe hơi do GM sản xuất. Và Cadillac Fleetwood Brougham là mẫu xe đầu tiên có được vinh dự này.

Cadillac Fleetwood Brougham là chiếc xe nguyên thủ đầu tiên của GM. Ảnh: Autocar

Phần thân xe kéo dài, trần xe được nâng cao để công chúng có thể nhìn rõ Tổng thống từ bên ngoài. Chiếc Cadillac Fleetwood Brougham sở hữu động cơ V8 8,2 lít, đi kèm theo đó là bộ bánh xe ngoại cỡ, phanh hạng nặng cùng hệ thống cân bằng tự động.

Lincoln Town Car - 1989

Lincoln Town Car là mẫu xe yêu thích của Bush cha. Ảnh: Autocar

Năm 1989, vinh dự sản xuất xe Tổng thống quay lại với hãng Lincoln. Chiếc Lincoln Town Car đã được Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) tín nhiệm sử dụng trong suốt nhiệm kỳ của mình. Hiện tại chiếc xe này được trưng bày tại bảo tàng mang tên ông tại Texas.

Cadillac Fleetwood Brougham - 1993

Sự xuất hiện của Cadillac Fleetwood Brougham đã chấm dứt hoàn toàn vận may của hãng Lincoln. Là xe phục vụ cho Tổng thống Bill Clinton, đây cũng là chiếc xe nguyên thủ đầu tiên trên thế giới được thiết kế và chế tạo riêng biệt, chứ không phải phát triển từ một mẫu xe sẵn có.

Cadillac Fleetwood Brougham là mẫu xe nguyên thủ được chế tạo riêng hoàn toàn. Anh: Autocar

Giống như những chiếc xe nguyên thủ khác, Fleetwood được trang bị hàng tá tính năng an ninh, an toàn. Chiếc xe này hiện được trưng bày tại thư viện tổng thống William J. Clinton ở Little Rock, Arkansas. Để giữ bí mật về các biện pháp an ninh trang bị trên xe, bây giờ ngay cả nhân viên của thư viện cũng không thể vào bên trong xe nếu không có sự giám sát của Sở Mật vụ.

Cadillac DTS - 2005

Chiếc Cadillac DTS là sản phẩm của Sở Mật vụ Mỹ đặt hàng riêng hãng GM sản xuất. Được chế tạo dựa trên khung gầm của Chevrolet Suburban và đi kèm hệ thống dẫn động 4 bánh, chiếc Cadillac DTS có lớp vỏ thép dày đến 5 inch, kính chống đạn dày đến mức ngăn không cho ánh sáng xuyên qua. Bộ lốp run-flat giúp xe có thể tiếp tục vận hành kể cả khi bị đạn bắn.

Chiếc Cadillac DTS có biệt danh là “Quái thú”. Ảnh: Autocar

Trái tim của chiếc xe là động cơ V8 dung tích 7,4 lít, các tiện nghi trên chiếc Cadillac DTS bao gồm hệ thống đầu DVD 10 đĩa, ghế mát xa và máy tính dành cho Tổng thống làm việc.

Cadillac “Cadillac One” - 2009

Chiếc Cadillac DTS của Tổng thống Barack Obama đã được giữ bí mật đến mức ngày nay không ai biết về động cơ và loại nhiên liệu nó sử dụng. Người ta chỉ biết rằng nó có lớp vỏ thép dày 8 inch, cửa kính chống đạn dày 5 inch, bình xăng chống nổ và khoang lái hoàn toàn kín để bảo vệ Tổng thống khỏi cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Chiếc xe của Barack Obama được Sở Mật vụ bảo mật thông tin kỹ lưỡng. Ảnh: Autocar

Chiếc limousine này cũng đi kèm với hệ thống kính quan sát ban đêm, súng shotgun, pháo hơi cay, lựu đạn khói hồng ngoại đa phổ và được đồn đại là có trang bị cả súng phóng lựu. Các chuyên gia phán đoán chiếc The Beast có trọng lượng từ 7-9 tấn, chỉ chạy được vận tốc khoảng 100 km/h do sức nặng của nó.

Cadillac “Cadillac One” - 2018

Đây là chiếc xe đang phục vụ cho Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Giống như mẫu Cadillac One của ông Barack Obama, chiếc xe này được Sở Mật vụ Mỹ giữ bí mật hoàn toàn.

Hai chiếc Cadillac One luôn hoạt động song hành . Ảnh: Autocar

Tuy nhiên điều chắc chắn là mẫu xe này đã được nâng cấp nhiều tính năng an toàn hơn so với phiên bản năm 2009. Luôn luôn có 2 chiếc Cadillac One được sử dụng cùng lúc để đánh lạc hướng những đối tượng khủng bố, đảm bảo an toàn cho Tổng thống.

Ngân Vũ (Autocar)

