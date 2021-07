Cho tới nay đã có hơn 100 triệu chiếc Honda Super Cub được sản xuất, và một phần không nhỏ trong số chúng đã có mặt trên các con phố Sài Gòn trước 1975.

Cho tới nay Honda Super Cub đã trở thành chiếc xe gắn máy bán chạy nhất Thế giới. Được phát minh bởi Soichiro Honda vào năm 1958 với thế hệ Super Cub C100, chỉ tính riêng tới tháng 10/2017 Honda đã bán được tới hơn 100 triệu chiếc Super Cub thuộc đủ mọi thế hệ và hiện tại, hãng vẫn đang sản xuất nó tại 15 nước khác nhau.

Thành công của Super Cub có được phần lớn là nhờ vào 2 yêu tố chính: Động cơ 4 kỳ 50cc kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa với chi phí sử dụng thấp cùng thiết kế với độ linh hoạt cao dễ sử dụng với mọi đối tượng khách hàng.

Hộp số của xe có 3 cấp với côn tự động, phần thân bằng thép dập hàn với yếm chắn bùn nhựa và bánh 17 inch cho phép nó có thể vượt qua phần lớn các cung đường hiểm trở. Nhờ yên thấp và trọng lượng nhỏ, ngay cả phụ nữ cũng có thể lái được chiếc Super Cub.

Cùng với chiến dịch quảng cáo "Bạn sẽ gặp những người tốt bụng nhất trên những chiếc Honda" (You meet the nicest people on a Honda) kéo dài hơn 1 thập kỷ, Honda đã thu hút đủ nhóm đối tượng khách hàng khác nhau đến với dòng xe.

Dù được ra mắt lần đầu từ năm 1958 nhưng phải tới thập niên 60 - nửa đầu thập niên 70 của Thế kỷ XX, những chiếc Honda Super Cub mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam, bắt đầu từ các tỉnh thành phía Nam.

Giống như nhiều dòng xe cổ khác cùng thời, chúng ban đầu được những người Mỹ đưa vào để phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Sau đó với những ưu điểm như dễ sử dụng, dễ sửa chữa và độ tin cậy cao, chúng cũng dần trở nên phổ biến đối với người dân Việt.

Nếu nhìn vào những bức ảnh chụp lại đường phố Sài Gòn thời đó, có thể thấy những chiếc Super Cub phổ biến nhất là C50/C70 thế hệ thứ 2. Đời xe này thường được người dân gọi bằng cái tên dân dã là Honda Dame, xuất phát từ chữ "madame" (quý bà) trong tiếng Pháp do đây vốn là loại xe dành cho nữ giới. Trong khi đó, nam giới ở thời kỳ này lại bị hấp dẫn bởi những chiếc Honda SS50 (hay còn được người dân gọi là Honda 67).

