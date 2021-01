Vị đại gia bất động sản Manny Khoshbin mới đây đã gây chú ý khi đăng tải video khoe garage hoàn toàn mới với dàn siêu xe trị giá hơn 30 triệu USD của mình.

Manny Khoshbin, đại gia bất động sản sinh ra ở Iran nhưng sinh sống tại California, Mỹ nổi tiếng là một tay chơi siêu xe khi sở hữu những mẫu xe có 1-0-2 trên thế giới như Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt, Chiron Hermes, Veyron Mansory Linea Vincero d’Oro,…

Đại gia Manny Khoshbin sở hữu nhiều xe Bugatti hàng hiếm.

Mới đây, vị đại gia này tiếp tục gây sốt khi khoe khéo garage siêu xe hàng khủng của mình với thiết kế độc nhất vô nhị.

Siêu xe trưng bày dàn siêu xe trị giá hơn 30 triệu USD

Để tương xứng với quy mô bộ sưu tập siêu xe trị giá lên đến 30 triệu USD của mình, Manny quyết định làm lại sảnh garage với phong cách đậm chất khoa học viễn tưởng khi mô phỏng tàu không gian.

Sảnh garage với phong cách đậm chất khoa học viễn tưởng

Sảnh trung tâm của garage do chính Manny thiết kế theo kiểu kết nối với nhiều phòng chứa xe khác nhau thông qua các cửa thủy lực mở tự động. Mọi động thái bên trong garage đều được camera an ninh theo dõi 24/7. Manny cho biết anh vẫn còn nhiều ý tưởng cải tiến siêu garage của mình hơn nữa mà bây giờ chưa thể thực hiện do bộ khung sảnh mới chỉ thành hình.

Chi Bảo (theo Carscoops)

