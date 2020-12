Với sự phát triển của công nghệ, những chiếc xe được coi là an toàn vào thời điểm hiện tại bắt buộc phải được trang bị các tính năng hiện đại như hệ thống hỗ trợ người lái chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm…

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid là mẫu SUV đang bán chạy tại Mỹ. Ảnh: Flipboard

Toyota RAV4 là một trong những chiếc xe SUV nổi bật nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại, đồng thời đây cũng là mẫu ô tô được đánh giá cao về độ tin cậy, an toàn. Phiên bản 2021 đã được hãng xe Nhật Bản nâng cấp nhiều tính năng mới vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm.

Cả 2 cơ quan Cục an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn xa lộ (IIHS) đã cho Toyota RAV4 Hybrid điểm số xuất sắc trong tất cả các bài kiểm tra va chạm.

Audi Q3

Audi Q3 được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại. Ảnh: newsopener

Chiếc SUV tiếp theo trong danh sách đến từ một thương hiệu của Đức. Chiếc Audi Q3 tuy có kích thước nhỏ gọn nhưng cũng đã đạt điểm xuất sắc trong tất cả các bài kiểm tra va chạm.

Các tính năng an toàn hiện đại trên Audi Q3 bao gồm: cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, giám sát điểm mù, điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống quan sát toàn cảnh và kiểm soát làn đường chủ động.

Dù được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhưng giá bán của Audi Q3 cũng không hề đắt, chỉ từ 35.000 USD tại thị trường Mỹ.

Mazda CX-30

Mazda CX-30 là sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng thiết kế và tính năng thực dụng. Ảnh: Motor1

Chiếc Mazda CX-30 phiên bản 2021 được trang bị một hệ thống truyền động 4 bánh mạnh mẽ, cùng với bộ khung gầm chắc chắn được thiết kế để hấp thụ tốt các lực xung động, bảo vệ cho hành khách ngồi bên trong.

Ngoài kiểu dáng sang trọng, quyến rũ, CX-30 cũng sở hữu nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn khác nhau và một số tùy chọn khác nhằm cải thiện trải nghiệm lái tổng thể của người sử dụng. Với mức giá bán phải chăng, đây là một lựa chọn sáng giá cho khách hàng vào thời điểm hiện tại.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe 2021 có nhiều nâng cấp lớn so với phiên bản cũ. Ảnh: Motor1

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai tuyên bố Santa Fe phiên bản 2021 sẽ là một nâng cấp lớn so với bản 2020.

Nhìn từ bên ngoài, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt giữa Hyundai Santa Fe 2020 và 2021 ở phần lưới tản nhiệt được thiết kế lại. Ở bên trong, khoang cabin cũng được làm mới và bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp. Hyundai đã trang bị cho Santa Fe 2021 hệ thống Hyundai Smart Sense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái an toàn tiêu chuẩn như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước, tránh va chạm phía sau, tránh va chạm điểm mù, giữ làn đường và hỗ trợ đi theo làn đường cùng một số tính năng thú vị khác.

Acura RDX

Acura RDX 2021 là chiếc SUV rất đáng mong đợi. Ảnh: SUV2021



Chiếc Acura RDX 2021 là một trong những chiếc SUV mới được mong đợi nhất. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây là một chiếc SUV toàn diện, đáng đồng tiền bát gạo. Nó có công suất, khả năng xử lý tốt đi kèm với khoang cabin thoải mái cùng nhiều tiện nghi sang trọng.Về độ an toàn, NHTSA đã chấm điểm chiếc Acura RDX xếp hạng an toàn tổng thể là 5/5.

Mẫu xe này được cung cấp một loạt các tính năng an toàn tiêu chuẩn như camera chiếu hậu, kiểm soát hành trình thích ứng và các tính năng tùy chọn bao gồm giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

BMW X5

BMW X5 2021 đạt được danh hiệu Top Safety Pick + từ IIHS. Ảnh: Thecarconnection



Không cần phải bàn thêm về độ nổi tiếng của chiếc SUV này. Thậm chí cả những người không rành về xe hơi cũng dễ dàng gọi tên chiếc BMW X5.

Với sự kết hợp giữa 2 yếu tố sang trọng và hiện đại, BMW X5 mang lại cho người dùng một trải nghiệm vượt trội. Chiếc xe này đảm bảo đưa bạn đến đích một cách an toàn và phong cách. BMW X5 2021 đã vinh dự giành được danh hiệu cao nhất từ IIHS (Top Safety Pick +) và bốn sao từ NHTSA. Nhiều tính năng an toàn cao cấp cũng xuất hiện trên BMW X5 dưới dạng tính năng tiêu chuẩn.

Subaru Ascent

Subaru Ascent là mẫu xe SUV lớn nhất và an toàn nhất của Subaru. Ảnh: Carscoops



Ascent 2021 hiện là chiếc SUV lớn nhất của hãng xe Nhật Bản Subaru. Ở thị trường Mỹ, có không ít sản phẩm SUV cỡ lớn đến từ các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, điều làm Ascent 2021 trở nên khác biệt là độ an toàn của chiếc xe này.

Nó đã nhận được xếp hạng an toàn 5/5 sao từ NHTSA và xếp hạng Top Safety Pick + từ IIHS. Chiếc SUV này được trang bị các tính năng an toàn quan trọng tiêu chuẩn bao gồm cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động.

Hyundai Palisade

Palisade là chiếc SUV hướng đến phân khúc cao cấp của Hyundai. Ảnh: Thecarconnection



Mặc dù được dùng chung nền tảng với chiếc Kia Telluride nhưng Hyundai vẫn cung cấp cho Palisade một thiết kế độc đáo để tạo điểm nhấn riêng. Đây là chiếc SUV hướng đến phân khúc cao cấp, nhiều tính năng sang trọng trên Hyundai Palisade từng được trang bị ở Genesis, thương hiệu con chuyên sản xuất xe cao cấp của Hyundai.

Với tính năng công nghệ hàng đầu, hệ thống giải trí đầy đủ, Hyundai Palisade đảm bảo cho hành khách một chuyến đi an toàn, thoải mái trong suốt hành trình.

Kia Telluride

Kia Telluride là anh em họ hàng với Hyundai Palisade. Ảnh: Thecarconnection



Kia Telluride là mẫu xe crossover ba hàng ghế lớn, rất phù hợp với mục đích sử dụng gia đình. Trên thực tế, có thể coi Kia Telluride là “anh em họ” của chiếc Hyundai Palisade. Hai chiếc xe này chia sẻ chung nền tảng và nhiều thông số kỹ thuật. Ngoài sự khác nhau về phong cách thiết kế, nhìn chung trải nghiệm cảm giác lái của Kia Telluride và Hyundai Palisade là tương đương.

Với mức giá bán gần 48.000 USD tại Mỹ, Kia Telluride cung cấp cho người dùng các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động tiêu chuẩn, giám sát điểm mù tiêu chuẩn, cảnh báo chệch làn đường tiêu chuẩn và hỗ trợ giữ làn đường.

Volvo XC40

Volvo là hãng xe có nhiều đóng góp phát triển công nghệ an toàn xe hơi. Ảnh: Pinterest



Volvo là thương hiệu nổi tiếng trong lịch sử vì có nhiều phát minh cải tiến an toàn xe hơi. Chiếc SUV của hãng xe này có tên trong danh sách là điều không gây bất ngờ. Với giá bán khởi điểm 34.695 USD, Volvo XC40 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, quyến rũ đi kèm trang bị động cơ tiêu chuẩn 2.0L 187 mã lực. Ở không gian bên trong, nội thất của XC40 cũng được chăm chút một cách tỉ mỉ với nhiều tiện nghi. Volvo đảm bảo các hành khách luôn an toàn trên đường nhờ có các công nghệ hỗ trợ người lái hàng đầu do hãng phát triển.

Ngân Vũ (Hotcars)