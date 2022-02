Sau một thời gian vắng bóng với số lượng hiếm hoi, thương hiệu ô tô Morgan đến từ Anh quốc với đặc điểm lắp ráp và chế tác hoàn toàn bằng tay, bất ngờ được giới đại gia Việt tìm mua trở lại, trong đó có Cường "đô la".

Xế lạ, số lượng đếm trên đầu ngón tay

Với đại đa số người Việt, việc thấy một chiếc Morgan chạy trên phố dường như rất hiếm hoi, thậm chí số người biết về thương hiệu này cũng không nhiều. Một thời gian trước, vào khoảng năm 2011 mới chỉ có duy nhất một chiếc Morgan Aero SuperSports được nhập khẩu về Việt Nam.

Thiết kế bên ngoài chiếc xe đi ngược lại hoàn toàn so với xu hướng thiết kế hiện đại, hay nói đúng hơn, Morgan là thương hiệu mang tính hoài cổ, duy trì phong cách của những chiếc xe trong thập niên 40, 50 của thế kỷ trước. Chính vì vậy, hãng xe có tuổi đời hơn 100 năm tuổi (ra đời năm 1910) và tồn tại đến ngày nay gần như chỉ dành cho một nhóm khách hàng nhất định.

Chiếc Morgan Plus Four màu xanh dương mới về "ăn Tết" trong dinh thự của đại gia Cường đô la.

Bất ngờ khi bước sang tháng đầu tiên của năm 2022, Việt Nam đã xuất hiện thêm 2 chiếc Morgan, nâng tổng số xe này lên con số 5 sau khoảng 10 năm im ắng. Đáng chú ý, chủ sở hữu của chiếc Morgan Plus Four là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (còn được biết đến với tên gọi Cường đô la).

Chiếc Morgan được Cường "đô la" bất ngờ khoe lên trang cá nhân trong những ngày cuối tháng 1, đó là mẫu Morgan Plus Four màu xanh dương. Sau khi đăng ảnh vị trí đỗ tâm điểm trong gara "triệu đô", chiếc Morgan Plus Four đã được ưu ái xuất hiện trong bức hình du xuân của cả gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Chiếc Morgan Plus Six đầu tiên về Việt Nam, xuất hiện trên phố Hà Nội.

Ngay sau chiếc Morgan xuất hiện trong nhà Cường "đô la", chỉ vài ngày sau đó, một chiếc Morgan khác màu trắng và xanh Sport Blue đã xuất hiện ở Hà Nội. Đây là chiếc Plus Six, một mẫu xe mới mới của thương hiệu Morgan và cũng là chiếc đầu tiên về Việt Nam do một cửa hàng bán siêu xe ở Hà Nội nhập về. Giá dự kiến cho chiếc xe này vào khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Chiếc Morgan Plus Four của công ty Novaland có màu be nhám.

Ngoài hai chiếc Morgan trên, Việt Nam còn 3 chiếc khác gồm một chiếc Morgan Aero SuperSports nhập về năm 2011, 2 chiếc Morgan Plus Four, trong đó, một chiếc thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Nguyên Legend màu trắng và một chiếc thuộc sở hữu của công ty Novaland có màu be nhám. Morgan Plus Four có giá tại nước ngoài từ 42.000 USD, nhưng tại Việt Nam ước tính giá trị xe lên tới hàng tỷ đồng, tùy vào độ chịu chi của chủ xe.

Xe không ABS, không túi khí nhưng vẫn hút giới đại gia

Morgan là thương hiệu gần như duy nhất trên thế giới đi ngược lại sự tiến hóa của ngành công nghiệp ô tô thế giới khi duy trì kiểu dáng xe cổ điển, khoang lái ngắn, ít trang bị hiện đại và áp dụng gỗ tần bì làm khung vỏ.

Trải qua hơn một thế kỷ, Morgan Motor chỉ duy trì không quá 200 công nhân, đa phần được xếp dạng nghệ nhân giống Rolls-Royce và chính họ lại đào tạo truyền nghề cho lớp con cháu. Tất cả các công đoạn lắp ráp, chế tác ra chiếc xe đều thực hiện bằng tay, mỗi chiếc xe Morgan thường mất trung bình 130 giờ.

Chiếc Morgan Plus Four của ông chủ cà phê Trung Nguyên

Không chỉ mang những yếu tố cổ điển, công nghệ an toàn trên xe cũng khá bảo thủ khi thiếu vắng những tính năng bắt buộc phải có như phanh ABS, cân bằng điện tử, cảnh báo va chạm...và thậm chí không hề có túi khí.

Gần đây nhất, với những mẫu xe mới như Plus Six đã có thêm trang bị phanh ABS hay đèn tự động, nhưng vẫn khiến nhiều người e ngại bởi dòng xe Morgan đều dùng động cơ mạnh từ hãng BMW. Điển hình như chiếc Plus Six dùng máy xăng tăng áp dung tích 3 lít của BMW, cho công suất khoảng 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp số tự động ZF 8 cấp và dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 4,2 giây.

Morgan có truyền thống chế tạo xe bằng gỗ và hoàn toàn bằng tay

Chính vì quá ít tính năng an toàn nên trong một clip ghi lại tình huống chiếc Morgan Plus Four đâm vào đuôi xe Audi trên cao tốc ở Châu Âu, người xem đã được phen ngỡ ngàng khi thấy đầu chiếc Morgan tan nát còn người lái bị choáng vì đầu va phải vô lăng không túi khí. Hình ảnh này sau đó bị nhiều diễn đàn ô tô chế giễu vì cách mà Morgan đưa khách hàng của mình đối diện với nguy hiểm.

Xem clip tai nạn xe Morgan Plus Four:

browser not support iframe.

Mặc dù bị chê bai vì ít tính năng an toàn nhưng Morgan vẫn có sức hút với nhóm khách hàng riêng, đa số là những người giàu có. Tại Châu Âu, CLB dành cho những người đam mê xe Morgan được thành lập từ năm 1951 tại Anh, hiện có trên 10.000 thành viên trên toàn thế giới.

Những chiếc xe mang thương hiệu Morgan cũng khá đặc biệt bởi hãng xe cho phép khách có thể tùy chọn các chi tiết theo ý muốn, không đụng hàng. Chính vì vậy, giá xe cơ bản khoảng 50.000 USD nhưng cũng có thể tăng lên tới hơn 300.000 USD tùy theo yêu cầu chế tác.

Đình Quý

