Bước sang thế hệ thứ 4, Kia Sorento được lột xác ngoạn mục, nhỉnh hơn đối thủ đồng hương Hyundai Santa Fe.

Kia vừa vén màn chính thức chiếc Sorento 2021 với kiểu dáng ấn tượng. So với thế hệ trước, Sorento thế hệ thứ 4 được thay đổi toàn diện, cả bên trong và bên ngoài.

Đối thủ lớn nhất của Sorento lúc này là Hyundai Santa Fe. Cả 2 có khá nhiều điểm chung: cùng xuất xứ Hàn Quốc, là SUV 7 chỗ và đều được nâng cấp thế hệ gần đây.

Sorento hầm hố, Santa Fe chững chạc

Hyundai Santa Fe vừa được lột xác vào năm 2018 với đời xe 2019 và Kia cũng làm điều tương tự với Sorento 2 năm sau đó. Cả 2 mẫu SUV đều được lột xác mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước đó. Bước sang thế hệ mới, cả Sorento và Santa Fe đều sở hữu kiểu dáng thể thao hơn nhưng đi theo hướng riêng. Từ mẫu SUV mềm mại ở thế hệ trước, Sorento đã được loại bỏ những đường cong, trở nên cứng cáp và hầm hố hơn. Trong khi đó, Santa Fe vẫn giữ lại được một vài đường nét mềm mại nhưng vẫn đủ gai góc để "cân" với Sorento mới.

Sorento 2021 được Kia xây dựng dựa trên ý tưởng thiết kế "refined boldness" - sự táo bạo tinh tế. Do đó, sự hầm hố của Sorento cũng là vừa phải, không quá cứng nhắc như các mẫu SUV của Mỹ hay châu Âu. Đầu xe của Sorento 2021 nổi bật với lưới tản nhiệt dạng "mũi hổ" được làm vuông vức hơn và nối liền với hệ thống đèn chiếu sáng gôm 3 cụm LED.

Trong khi đó, kiểu dáng của Santa Fe thế hệ mới được đánh giá là trưởng thành hơn. Mặt trước Hyundai Santa Fe nổi bật với lưới tản nhiệt Cascading, hệ thống chiếu sáng hỗn hợp bao gồm đèn LED ban ngày được đặt phía trên dàn đèn pha LED. Nhờ giữ lại một vài đường cong mà phần đầu xe của Santa Fe trông dày và đầy đặn hơn Sorento.

Nhìn ngang, 2 xe khá tương đồng khi sở hữu các đường gân chạy khắp xe, vòm bánh xe được mở rộng và phần mui thấp dần về sau, kết thúc bằng một cánh gió cố định. Kia Sorento 2021 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.695 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.815 mm.

So với Sorento, Santa Fe có đôi chút bất lợi về kích thước bên ngoài. Mẫu SUV của Hyundai dài 4.770 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.680 mm và trục cơ sở dài 2.765 mm. Dù sự chênh lệch này không quá lớn, Sorento 2021 có thể mang đến cho người dùng một khoang ca-bin rộng rãi hơn Santa Fe. Bù lại, những đường cong trên Santa Fe vẫn tạo cảm giác chiếc xe đủ dài nhờ hiệu ứng thị giác.

Ở phía sau, phần đuôi của 2 xe phân hóa rõ rệt theo ngôn ngữ thiết kế của từng mẫu. Sorento hầm hố, bệ vệ như một mẫu SUV hiệu suất cao với ống xả cỡ lớn, hệ thống khuếch tán hầm hố, các đường cắt xẻ, đường gân đan xen.

Trong khi đó, Santa Fe vẫn chịu ảnh hưởng đôi chút từ thế hệ trước nhưng được làm sắc nét hơn với đèn hậu hiệu ứng 3D, đèn báo rẽ được dời xuống phía dưới. Sorento được đánh giá cao hơn ở phần đuôi khi thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước.

Nội thất Sorento hiện đại và sang trọng hơn

Với định hướng là mẫu xe cho gia đình, cả Sorento và Santa Fe đều được tối ưu ở bên trong xe. Sorento 2021 được thừa hưởng sự tiện nghi và sang trọng từ mẫu xe cao cấp Telluride với hệ thống đèn viền nội thất và ghế bọc da Nappa. Khu vực điều khiển được bố trí trực quan, ưu tiên cho người lái với màn hình thông tin giải trí 10,25 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Cần số truyền thống trên Sorento 2021 cũng được thay thế bằng núm xoay hiện đại và gọn gàng hơn. Khu vực điều khiển trung tâm là tổ hợp nút bấm với núm xoay chế độ lái, nút bấm phanh tay điện tử, hệ thống khởi động...

Không chỉ thua thiệt về không gian, các trang bị của Santa Fe cũng bị lép vế so với Sorento. Xe chỉ được trang bị màn hình trung tâm kích thước 8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

Cả 2 xe đều có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế ngồi chỉnh điện. Santa Fe nhỉnh hơn Sorento với màn hình HUD và sạc không dây chuẩn Qi.

Trang bị an toàn: Sorento nhỉnh hơn

Ra sau Santa Fe đến 2 năm, Sorento có lợi thế hơn so với đối thủ. Mẫu xe của Kia sở hữu nhiều tính năng an toàn hơn: 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, hỗ trợ giới hạn tốc độ tự động, kiểm soát hành trình thông minh tích hợp tính năng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi xe và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Santa Fe được trang bị 6 túi khí, phanh ABS/EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc.

Ngoài ra, Santa Fe còn được bổ sung tính năng giám sát người ngồi hàng ghế sau Rear Occupant Alert và khóa cửa an toàn Safe Exit Assist.

Động cơ Sorento mạnh mẽ và xanh hơn

Ở phiên bản 2021, Kia Sorento có 2 phiên bản động cơ: diesel Smartstream 4 xy-lanh 2.2L, sản sinh công suất 198 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm và động cơ hybrid có công suất 227 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Thị trường Bắc Mỹ còn có thêm bản động cơ T-GDi 2.5L sản sinh công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm.

Hyundai Santa Fe cũng có 2 phiên bản động cơ diesel và 2 phiên bản động cơ xăng. Động cơ diesel gồm loại 2.0L tiêu chuẩn cho ra 2 mức công suất 147/182 mã lực và động cơ CRDi 2.2L có công suất 200 mã lực. Động cơ xăng gồm loại Theta II 2.4L mạnh 185 mã lực và loại tăng áp 2.0L mạnh 232 mã lực. Tại Việt Nam, Santa Fe có 2 phiên bản động cơ là CRDi 2.2L và Theta II 2.4L.

Các phiên bản của Sorento có sức mạnh nhỉnh hơn Santa Fe. Mẫu xe của Kia còn gây ấn tượng với hệ truyền động hybrid hiện đại và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Sorento ra mắt sau Santa Fe đến 2 năm và chúng ta chẳng thể đòi hỏi một động cơ hybrid trên mẫu xe hạng trung ở thời điểm đó.

Sorento đáng mua hơn Santa Fe

Tại thị trường nước ngoài, Kia Sorento 2021 có giá bán từ 23.700 USD đến 30.700 USD và Santa Fe có giá đắt hơn đôi chút, từ 25.500 USD đến 38.800 USD . Tại Việt Nam, Kia Sorento thế hệ hiện hành đang được phân phối với giá 800-950 triệu đồng và Santa Fe có giá từ 995 triệu đến 1,245 tỷ đồng .

Nhìn chung, Kia Sorento thế hệ mới nhỉnh hơn Hyundai Santa Fe về mọi mặt nhưng mức giá lại dễ thở hơn. Tuy nhiên đánh giá Santa Fe kém hơn thì không công bằng với mẫu xe đã ra mắt từ 2 năm trước.

Theo Zing