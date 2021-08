Mặc dù có kích thước siêu nhỏ, những mẫu xe dưới đây vẫn luôn chiều lòng khách hàng bởi ngoại hình thú vị và sự tiện dụng của nó.

Nhu cầu về ô tô siêu nhỏ đang tăng lên theo từng phút. Hầu hết đô thị ngày càng trở nên đông đúc, và những chiếc xe tải và SUV có nhu cầu không ngừng tăng lên khiến khả năng gia tăng thêm ùn tắc giao thông.

Do kích thước gọn, xe cỡ nhỏ có thể giúp tài xế nhanh chóng băng qua các đường cao tốc đông đúc và xuất hiện điểm đỗ xe chật hẹp. Chúng đang trở thành xu hướng trên thị trường bởi sự tiện dụng. "Xe cỏ" có hiệu suất vừa đủ và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những xe to hơn.

Lượng khách hàng sinh sống trong các đô thị đang tìm kiếm xe mini dần tăng. Và danh sách dưới đây bao gồm những mẫu xe cỡ nhỏ thuộc loại hiếm luôn thu hút được nhiều người, thậm chí chúng hấp dẫn với cả các nhà sưu tập ô tô muốn tìm kiếm một món đồ trưng bày.

10. Hong Guang Mini EV

Chiếc ô tô điện này trình làng vào tháng 7 năm 2020 và chỉ bán trên thị trường Trung Quốc. Mặc dù có kích thước khiêm tốn với chiều dài gần 3m và rộng 1,5m, nó có thể chở được 4 người hoặc khối lượng hàng hóa nhỏ nếu gập phần ghế sau.

Trong khi Hong Guang Mini là mẫu xe phổ biến nhất với giá 4.500 USD, có một phiên bản tốt hơn với điều hòa không khí với giá chỉ hơn 5.000 USD. Chiếc xe được công nhận là "phương tiện quốc dân" và không có gì ngạc nhiên khi nó bán chạy hơn Model 3 của Tesla trong vài tháng đầu năm nay. Doanh số của thương hiệu Trung Quốc tính đến thời điểm là khoảng 160.000 chiếc.

9. Mahindra e2o

Mahindra e2o từng có tên Reva NXR, đây là mẫu xe hatchback chạy điện trong đô thị của thương hiệu Mahindra (Ấn Độ). Hơn nữa, chiếc xe đang được bán tại Anh với tên gọi G-Wiz. Nó hoạt động hoàn toàn bằng điện và chỉ dài 3,2m, rộng 1,4m.

8. Fiat 500

Fiat 500 (nguồn gốc từ Italy) có thiết kế ngộ nghĩnh và kích thước nhỏ, đã trở thành một chiếc ô tô thời trang đình đám và là sự thay thế phù hợp cho người anh em Topolino.

Được sản xuất từ ​​năm 1957 và có các trang bị bao gồm động cơ hai xi-lanh, bộ phận làm mát bằng không khí đặt phía sau với dung tích 479-594 cc. Khi ra mắt lần đầu tiên, chiếc xe được biết đến với cái tên Nuova và là một trong những phương tiện bốn bánh chuyên dụng đầu tiên trên thế giới dành cho đô thị.

7. Renault Twizy

Twizy có phạm vi hoạt động khoảng 88,5 km cho một lần sạc với tốc độ tối đa 80 km/h. Chiếc xe cỡ nhỏ này chỉ dài 2,3m và rộng 1,2m. Thương hiệu Pháp chỉ đủ chỗ cho hai người và có nội thất rất cơ bản nhưng vẫn đủ tiện nghi cho người lái.

6. Aixam Minauto

Minauto thực chất là 'xe bốn bánh hạng nhẹ' và chỉ cần có bằng lái xe gắn máy đã được phép điều khiển. Mẫu xe này sở hữu tốc độ tối đa khiêm tốn chỉ 45 km/h và kích thước chiều dài, rộng lần lượt là 2,7m và 1,5m.

Trọng lượng hàng hóa của nó không được vượt quá 0,68 tạ. Minauto vẫn luôn làm hài lòng chủ xe nếu chỉ sử dụng trong phành phố.

5. Smart Fortwo

Chiếc xe hai chỗ ngồi của Smart ra mắt tại Mỹ vào năm 2008, chỉ dài 2,6m và rộng 1,6m. Đây là mẫu ô tô được sản xuất và tiếp thị bởi bộ phận Smart của tập đoàn đa quốc gia Daimler AG của Đức. Nhiều đánh giá cho rằng Smart Fortwo là phương tiện đi lại nhỏ gọn và thời trang. Nó có chế độ chỉnh tay tự động cũng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Ngoài ra, chiếc xe được trang bị một loạt các tính năng an toàn cơ bản bao gồm đầy đủ tám túi khí. Mặc dù phiên bản chạy bằng xăng đã bị loại bỏ vào năm 2018, chiếc xe hoạt đồng hoàn toạn bằng điện này vẫn đang cạnh tranh rất tốt trên thị trường.

4. Buddy Electric

Buddy là phương tiện chạy điện trong đô thị có nguồn gốc từ Na Uy được phát triển bởi thương hiệu Buddy Electric vào đầu những năm 2000. Chiếc EV dài 2,44m chỉ tập chủ yếu tại thị trường nội địa. Mẫu xe này có thể chở tối đa 3 hành khách và phạm vi hoạt động đạt 78 km trong 6 giờ sạc.

3. Peel Trident

Peel Trident được sản xuất dựa trên nền tảng của 'người anh em' P50. Công ty kỹ thuật Peel có trụ sở tại đảo Man (thuộc Anh) chịu trách nhiệm tạo ra nó. Đó là một biến thể sidecar sửa đổi của P50 có hai chỗ ngồi thay vì một chỗ.

Nhà sản xuất đã giới thiệu Trident vào năm 2011 với mỗi chiếc xe đều được làm thủ công. Phương tiện này có thiết kế bắt nguồn từ ý tưởng bộ đồ bảo hộ của phi hành gia.

2. Reva G-Wiz

Không có gì ngạc nhiên khi G-Wiz được ưa chuộng như một chiếc xe hơi chuyên dụng chạy trong đô thị, đặc biệt là ở London. Cho đến năm 2009, nó là chiếc xe điện bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, khi các nhà sản xuất lớn bắt đầu tung ra các mẫu xe điện của riêng họ, G-Wiz nhanh chóng bị tụt dốc trên bảng xếp hạng doanh thu.

Mặc dù nặng hơn một chiếc xe bốn bánh thông thường, G-Wiz có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 80,5 km/h và di chuyển 77 km chỉ với một lần sạc. Sẽ rất khó khăn cho những người cao lớn có mong muốn sử dụng chiếc xe này bởi kích thước siêu nhỏ của nó.

1. Peel P50

Peel P50 đời 1962 được mệnh danh là "ô tô nhỏ nhất thế giới". Tên của P50 thể hiện chiều dài cơ sở của nó chỉ 50 inch (1,27m). Chiếc xe chỉ đủ lớn cho một hành khách có thân hình trung bình và có thể chở thêm một túi đồ mua sắm. Bộ điều khiển của chiếc ô tô siêu nhỏ này có nguồn gốc từ xe máy Honda với hai loại động cơ 1 xi-lanh hoặc chạy điện. P50 có ba bánh xe đường kính 15,24 cm và chỉ nặng gần 80 kg.

Theo Tiền Phong

