Đoạn video ngắn thể hiện sinh động một cái nhìn hấp dẫn bên trong thế giới của hãng xe Morgan. Đáng chú ý, video được quay hoàn toàn bởi Flycam và không ảnh hưởng gì đến công việc của những nghệ nhân đang say sưa chế tác.

Hãng xe Morgan được thành lập vào năm 1909 tại Malvern, Anh. Sau đó, xưởng chế tạo xe được chuyển đến khu Poickersleigh Road tại chân đồi Malvern (thuộc Worcestershire, Anh) vào năm 1914 và ở đó đến tận ngày hôm nay.

Địa điểm này đã mở rộng một chút trong những năm qua, nhưng cơ bản nó không khác nhiều so với hàng chục năm trước. (Ảnh: Carscoops)

Hiện nay, Morgan Motor là một trong những hãng xe hiếm hoi trên thế giới duy trì cách quản lý và sản xuất dưới hình thức công ty gia đình từng rất phổ biến tại Anh và châu Âu cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với đa số bộ phận của chiếc xe vẫn được các nghệ nhân chế tác bằng thủ công.

Trước đây, xưởng chế tác này từng đón khoảng 30.000 du khách đến tham quan mỗi năm. Tuy vậy, việc đón khách phải dừng lại từ khi dịch Covid-19 ập đến. Chính vì vậy, hãng xe Anh Quốc này đã làm 1 video với hành trình giống như một tour tham quan tại các phân xưởng của mình, nhưng với góc nhìn thú vị từ Flycam.

browser not support iframe.

Đoạn video đưa người xem đến các vị trí chế tác, lắp ráp và hoàn thiện một chiếc Morgan, cũng như thấy phần nào sự tỉ mỉ, chỉn chu của những người thợ. Mỗi chiếc xe Morgan đều cấu thành từ ba loại vật liệu thiên nhiên cốt lõi: Gỗ, nhôm và da. Chúng qua tay của 150 nghệ nhân và mất thời gian trung bình 6 tháng để hoàn thành.

Ngoài đặc tả một số công đoạn thủ công như chế tạo khung vỏ, hoàn thiện nội thất, may da, sơn,... đoạn video còn lướt qua nhiều chiếc Morgan đời mới đang được sản xuất như Plus Four và Plus 8, và cả chiếc xe thể thao CX-T.

Hoàng Hiệp(theo Carscoops)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!