Tháng 2/2021, Lamborghini Aventador sẽ đón sinh nhật lần thứ 10 của mẫu xe này. Trong một thập kỷ đã qua, chiếc siêu xe to lớn đến từ thương hiệu “bò tót” đã mang đến nhiều thách thức cũng như sự cạnh tranh thú vị với những chiếc siêu xe khác, đặc biệt là Ferrari F12berlinetta và 812 Superfast. Cũng trong quãng thời gian 10 năm đó, vô số các gói độ đến từ nhiều hãng độ lớn nhỏ trên khắp thế giới cũng đã được ra mắt dành cho chính mẫu siêu xe với khối động cơ to lớn này. Mới đây nhất, hãng độ non trẻ đến từ Trung Đông – Huber, đã lần đầu giới thiệu đến khách hàng gói nâng cấp ngoại thất hoàn toàn mới với tên gọi Era, đánh dấu sinh nhật lần thứ 10 của Aventador.