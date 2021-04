Thông qua loạt phim về James Bond, những chiếc xe tuyệt vời nhất cũng được giới thiệu đến mọi người, sành điệu như điệp viên mang số hiệu 007.

Aston Martin DB5

Aston Martin DB5 giống như một vật cố định mang tính biểu tượng trong loạt phim về James Bond, xuất hiện trong các tập phim: “Casino Royale”, “Goldfinger”, “Thunderball” và “Tomorrow Never Dies”.

Trên phim, chiếc DB5 là một chiếc xe du lịch 2 cửa, thường được trang bị súng, đồ dùng và hàng loạt đồ chơi khác giúp James Bond thoát khỏi những tình huống nguy hiểm.

Phiên bản đời thực của chiến xe này được sản xuất từ năm 1963 đến 1965, thời gian rất ngắn so với sự nổi tiếng của nó trên màn ảnh.

Lotus Esprit S1

Chiếc Lotus Esprit S1 trong “The Spy Who Loved Me” là một ví dụ về sự hoàn hảo, tinh tế của một chiếc xe. Trong phim, nó không phải là một chiếc xe thông thường mà có thể biến thành một chiếc tàu ngầm khi xuống nước, được trang bị đầy đủ vũ khí từ tên lửa cho đến ngư lôi.

Aston Martin là những chiếc xe mang tính biểu tượng trong loạt phim về James Bond. Ảnh: AFP

Aston Martin V8 Vantage

Chiếc siêu xe cổ điển này xuất hiện trong tập phim "The Living Daylights" năm 1987, do Timothy Dalton thủ vai James Bond. Ngoài vẻ sang trọng, lịch lãm, nó cũng được trang bị đầy đủ tiện ích như điệp viên 007 thoát khỏi những cuộc rượt đuổi trên núi tuyết.

Chiếc siêu xe kinh điển này cũng được lên kế hoạch trở lại trong tập phim mới nhất về James Bond "No Time To Die" của đạo diễn Cary Fukunaga.

BMW 750iL

Siêu xe này xuất hiện trong những tập phim do Pierce Prosnan thủ vai như Golden Eye (1995), Tomorrow Never Dies (1997). Dù kiểu dáng xe khá đơn giản so với một người sành điệu như James Bond, bù lại chiếc xe này được trang bị động cơ V12 có dung tích 5,4 lít, có gắn tên lửa trên nóc xe, lốp có khả năng tự bơm lại, đặc biệt là chức năng tuyệt vời nhất - điều khiển thông qua chiếc điện thoại di động của Bond.

Trên phim, có một cảnh rượt đuổi mà Bond đã điều khiển chiếc xe từ băng ghế phía sau.

Toyota 2000GT

Chiếc xe này xuất hiện trong tập "You Only Live Twice" năm 1967 do Sean Connery thủ vai. Đây được xem là một trong những chiếc xe đẹp nhất mà Toyota từng sản xuất ra. Ngoài đẹp, chiếc xe này còn rất hiếm, bởi chỉ có 351 chiếc được sản xuất ở ngoài đời thực.

Toyota 2000GT là một trong những chiếc xe đẹp nhất thế giới từ trước đến nay và chỉ sản xuất có 351 chiếc. Ảnh: Toyota

Ford Mustang Mach 1

Siêu xe cơ bắp của Mỹ xuất hiện trong tập phim "Diamonds Are Forever” năm 1971, do Sean Connery thủ vai. Trong bộ phim này, nó đã khiến khán giả sửng sốt với cảnh thoát hiểm khỏi sự truy đuổi của cảnh sát tại một con hẻm ở Las Vegas (Mỹ).

BMW Z8

Đây là chiếc roadster được BMW sản xuất trong giai đoạn 1999-2003. Nó trở thành biểu tượng và được nhắc đến nhiều khi xuất hiện trong tập "The World Is Not Enough" năm 1999. Chiếc Z8 mang phong cách cổ điển, trang bị động cơ V8, tên lửa đất đối không, súng máy ở khoang trước và máy phát xung điện từ, có khả năng điều khiển từ xa bằng móc khoá và có sức tàn phá khủng khiếp khi cắt đôi hoàn toàn một chiếc trực thăng.

Theo Lao động

