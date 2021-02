So với những dòng xe khác, xe mui trần luôn đem lại cảm giác tự do không giới hạn cho người sử dụng. Dưới đây là danh sách 10 chiếc xe mui trần tốt nhất do tạp chí Hotcars bình chọn.

1. Peugeot 402 Eclipse Décapotable

Thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay của Décapotable. Ảnh: Hotcars

Đây là một trong những chiếc xe tiên phong sử dụng thiết kế trần cứng có thể gấp gọn lại ở sau xe. Được biết, Peugeot đã lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc máy bay trong thời kỳ đó để tạo nên mẫu xe này.Dòng xe Peugeot 402 Eclipse được sản xuất vào năm 1935 và đến năm 1937 thì phiên bản Décapotable ra mắt chào thị trường. So với phiên bản gốc, chiếc Décapotable có trục cơ sở ngắn hơn và có nhiều nâng cấp về thiết kế.

2. Lincoln Continental 1961

Lincoln Continental là mẫu xe mui trần hạng sang. Ảnh: Hotcars



Chiếc Lincoln Continental được ca ngợi là có vẻ đẹp vượt thời gian và là một trong những chiếc mui trần tốt nhất trong lịch sử.

Chiếc Lincoln Continental thế hệ 4 được ra mắt vào năm 1961. Đây là một chiếc xe cực kỳ sang trọng và có không gian rộng rãi. Với quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, độ hoàn thiện của Lincoln Continental cũng được đánh giá rất cao, đặc biệt là bộ phận mui xếp.

3. Fiat 124 Sport Spider

Thiết kế Fiat 124 Sport Spider đơn giản nhưng đẹp. Ảnh: Hotcars

Chiếc xe là minh chứng rõ ràng cho triết lý thiết kế đơn giản mới là đỉnh cao của cái đẹp. Tại thời điểm ra mắt, Fiat 124 Sport Spider là đối thủ đối đầu trực tiếp với mẫu MG MGB.Fiat 124 Sport Spider được ra mắt vào năm 1966, thiết kế bởi studio Pininfarina danh tiếng của Italia. Với thiết kế đẹp đơn giản kết hợp với động cơ hiệu suất tốt, dễ hiểu tại sao chiếc xe này lại được đón nhận nồng nhiệt đến vậy.

4. Jeep CJ7

Jeep CJ7 là bản nâng cấp đáng giá so với mẫu xe tiền nhiệm. Ảnh: Hotcars

Xuất hiện trên thị trường từ năm 1976, CJ7 là bản nâng cấp đáng giá so với đàn anh CJ5 trước đó. Xe được trang bị khung gầm thế hệ mới, không gian sử dụng rộng rãi. So với thế hệ cũ , CJ7 có hiệu suất vượt trội hơn hẳn, thiết kế mui trần tự do, phóng khoáng biến chiếc xe này trở thành phương tiện hoàn hảo cho những chuyến đi việt dã.

5. Ford Model T

Ford Model T là mẫu xe vĩ đại trong lịch sử xe hơi. Ảnh: Hotcars

Ford Model T còn thiết lập tiêu chuẩn cho những chiếc xe thế hệ mới. Xe có mái che bằng vải giúp người sử dụng có thể điều khiển xe dưới trời mưa.Chiếc Ford Model T được sản xuất lần đầu vào những năm 1900 và là chiếc xe được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Đây được coi là một trong những chiếc xe vĩ đại nhất của ngành xe hơi, tạo nên cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp sản xuất, góp phần đưa xe hơi giá rẻ tiếp cận tới nhiều gia đình. Trước đó, xe hơi được coi là đặc quyền riêng của tầng lớp giàu có.

6. Mercedes 300SL

Mercedes 300SL có giá trị sưu tầm lớn. Ảnh: Hotcars

Hiện tại, Mercedes 300SL đang được các nhà sưu tập xe săn lùng ráo riết. Trong các cuộc đấu giá, chiếc xe này có thể bán được bán với giá lên tới 2 triệu USD.Hãng xe Đức Mercedes ra mắt mẫu 300SL vào năm 1954.

Với ngoại hình ấn tượng, Mercedes 300SL được coi là một trong những siêu xe đầu tiên trên thế giới. Tới năm 1957, khi doanh số của 300SL bắt đầu giảm, Mercedes giới thiệu phiên bản Roadster mui trần mới được nâng cao về công suất, mở rộng không gian sử dụng giúp chiếc xe này hút khách trở lại.

7. Porsche 992 Cabriolet

Porsche 992 Cabriolet là đại diện mới nhất của dòng Porsche 911 mui trần. Ảnh: Hotcars

Ngoài công suất khủng, Porsche 992 Cabriolet cũng được thừa hưởng vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch đặc trưng của Porsche 911.

Kể từ khi chiếc Porsche 911 Cabriolet đầu tiên được chế tạo, dòng xe này đã được đánh giá là một trong những dòng xe mui trần tốt nhất trên thị trường. Thế hệ mới nhất đang là Porsche 992 Cabriolet ra mắt vào năm 2019, trang bị động cơ V6 tăng áp kép, tốc độ tối đa 305 km/h.

8. Ford Mustang Convertible 1964½

Ford Mustang Convertible 1964½ là chiếc xe mui trần cơ bắp đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Hotcars

Được sản xuất vào năm 1964, Ford Mustang là đại diện đầu tiên của dòng xe cơ bắp. Xe sở hữu thiết kế đẹp và khả năng lái tốt. Kèm theo trang bị động cơ V8, tại thời điểm ra mắt chiếc xe này đã được khách hang đón nhận một cách nồng nhiệt.

Với tư cách là chiếc xe mui trần cơ bắp đầu tiên, Ford Mustang Convertible 1964½ xứng đáng một vị trí trong danh sách này.

9. Chevrolet Corvette 1953

Chevrolet Corvette 1953 là mãu xe tạo ra nền móng cho dòng Corvette danh tiếng. Ảnh: Hotcars

Chiếc Chevrolet Corvette đời 1953 được coi là chiếc xe thể thao đầu tiên có xuất xứ từ Mỹ. Với thiết kế vây đuôi mới lạ, cản trước và cản sau thanh thoát, kiểu dáng ngoại hình của Chevrolet Corvette nhận được đánh giá rất tích cực từ người hâm mộ.

Dù vậy, hiệu suất của xe chỉ ở mức trung bình, mất 11,5 giây để xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Nhưng tốc độ và sức mạnh không phải là tất cả, đây là mẫu xe có vai trò đặt nền móng kỹ thuật cho dòng xe Corvette thời kỳ đầu. Nền móng này vẫn được áp dụng trên phiên bản C8 hiện đại.

10. Mazda Miata

Mazda Miata

Mazda Miata chính là là chiếc roadster (xe mui trần 2 chỗ ngồi) bán chạy nhất mọi thời đại. Xe có trọng lượng nhẹ, khả năng vận hành xuất sắc với hệ dẫn động RWD.

Dù có giá phải chăng nhưng trải nghiệm lái của Mazda Miata rất thú vị. Chiếc xe này được sản xuất lần đầu vào năm 1989 và được lấy cảm hứng từ những chiếc xe thể thao cổ điển của Anh quốc.

