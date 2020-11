An toàn là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn một chiếc xe. Tuy nhiên, dù kết quả đánh giá độ an toàn rất tệ, nhiều nhà sản xuất ô tô vẫn bất chấp tung xe ra thị trường thay vì cải tiến sản phẩm.

Dưới đây là 10 chiếc xe thiếu độ an toàn được trang Hot cars tổng hợp:

Ford Pinto

Chiếc Ford Pinto (Ảnh: Hot cars)

Ra mắt vào năm 1970, Pinto thực sự là nỗi xấu hổ của hãng xe mang tính biểu tượng như Ford, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Mỹ.

Trong một cuộc thử nghiệm lớn, Ford Pinto được phát hiện sẽ phát nổ nếu bị đâm vào phần cản sau. Nguyên do là vì bình xăng được đặt ở đuôi xe nên sẽ bị nứt khi có va chạm.

Mặc dù vậy, Ford đã không thu hồi bất kì chiếc xe nào và cũng không hề thay đổi thiết kế của chiếc Pinto trong 10 năm. Thay vào đó, hãng này tính toán rằng chi phí lo lót các vụ kiện sẽ rẻ hơn so với việc thu hồi xe trên diện rộng.

DeLorean DMC 12

Chiếc xe DeLorean DMC 12 (Ảnh: Hot cars)

DeLorean DMC 12 nổi tiếng với nhiều thứ: Độ bóng bẩy bằng thép không gỉ hay ngôi sao màn bạc trong loạt phim “Back to the future”. Nhưng chắc chắn rằng, độ thiếu an toàn của chiếc xe này là nổi bật hơn cả.

Trong bài kiểm tra va chạm của Cục Quản lý đường cao tốc và an toàn giao thông của Mỹ (NHTSA), sau cú va chạm ở tốc độ 80 km/h, chiếc xe DMC 12 trông giống như một cái lon bị nghiền nát.

Bên cạnh đó, thiết kế cửa xe cánh chim mòng biển nổi tiếng của DMC 12 cũng là một điểm bất lợi. Trong trường hợp xe bị lật ngược, người ngồi trong xe chắc chắn không còn đường thoát thân do DMC 12 không hề trang bị bộ phóng cho cửa phòng trường hợp lật xe.

Ford Mustang 6th Generation

Ford Mustang 6th Generation (Ảnh: Hot cars)

Ra mắt vào năm 2015 với cả hai phiên bản vô lăng bên trái (LHD) và vô lăng bên phải (RHD), Mustang thế hệ thứ 6 gây được ấn tượng tốt với hầu hết những người hâm mộ dòng xe cơ bắp.

Tuy nhiên, việc chỉ nhận được lần lượt 2 và 3 sao trong các lần kiểm tra của Chương trình đánh giá xe mới (NCAP) khiến chiếc Ford này hiện nằm trong danh sách những chiếc xe không an toàn nhất.

Túi khí của Mustang thế hệ thứ 6 đã không thể bung ra đúng cách trong bài kiểm tra an toàn NCAP đầu tiên. Đây là một nỗi xấu hổ đối với Ford, hãng xe chuyên đạt điểm cao trong các bài kiểm tra với các tổ chức đánh giá an toàn ô tô.

Jeep Wrangler

Chiếc xe Jeep Wrangler (Ảnh: Hot cars)

Đây là một chiếc xe SUV off-road phổ biến, nhận được sự yêu thích của khách hàng ở nhiều độ tuổi.

Đáng buồn thay, Wrangler đạt điểm rất thấp trong bài kiểm tra đánh giá độ an toàn của NCAP, chỉ nhận được duy nhất 1 sao.

Vấn đề của nó nằm ở cấu trúc cơ thể với bỏ khung gầm đã lỗi thời, thiếu trang bị các tính năng an toàn bên cạnh thiết kế cánh cửa và phần nóc xe có thể tháo ra tiềm ẩn đầy nguy cơ rủi ro khi gặp va chạm.

Jeep Wrangler có thể là một chiếc xe địa hình tuyệt vời, tuy nhiên, trong một vụ tai nạn, thậm chí một chiếc xe siêu nhỏ của thương hiệu ô tô Đức Smart cũng là lựa chọn tốt hơn.

Fiat Panda

Chiếc xe Fiat Panda (Ảnh: Hot cars)

Ngoại hình ngộ nghĩnh của không thể che giấu được sự kém an toàn của chiếc xe đến từ thương hiệu ô tô Ý Fiat. Nó thậm chí không nhận được sao nào trong bài kiểm tra đánh giá độ an toàn của NCAP.

Chiếc Fiat Panda có thể phù hợp bỏ là một chiếc xe giá rẻ đáng đồng tiền bát gạo khi chạy trong môi trường đô thị, nhưng NCAP gọi nó là “trò chết chóc cái bẫy chết người”. Cấu trúc khung gầm quá yếu khiến Panda khó có thể trụ vững trong một vụ tai nạn, gây hại nghiêm trọng cho người ngồi trong xe.

Do đó, Fiat Panda không phải là một lựa chọn an toàn khi đi trên đường cao tốc với tốc độ nhanh.

Tata Nano

Chiếc xe Tata Nano (Ảnh: Hot cars)

Đây từng là chiếc xe rẻ nhất thế giới. Nano được hãng xe Tata tung ra thị trường Ấn Độ như một giải pháp thay thế cho xe máy, rộng rãi và cao ráo hơn.

Tuy nhiên, ngay cả ở thị trường quê nhà, Tata Nano cũng không được đón nhận do báo cáo an toàn tồi tệ. Chiếc xe này sẽ dễ dàng vỡ vụn khi va chạm ngay cả ở tốc độ thấp, khiến những người ngồi trong xe dù không tử vong nhưng chắc chắn bị thương nặng. Bên cạnh đó, nó còn không có trang bị túi khí và dễ bị lật trọng tâm xe cao.

Vậy nhưng, hãng Tata vẫn tiếp tục bán Nano trong những 10 năm (2008 đến 2018) với 0 sao đánh giá về độ an toàn mà không một lần cải thiện chiếc xe.

Maruti Suzuki S-Presso

Chiếc xe Maruti Suzuki S-Presso (Ảnh: Hot cars)

Thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô của Ấn Độ Maruti Suzuki, công ty con của Suzuki Motor Corporation, S-Presso là một chiếc xe khác của Ấn Độ nhận được 0 sao về độ an toàn.

Theo đánh giá của NCAP, cấu trúc của S-Presso được đánh giá là không ổn định và cần được cải thiện. Khu vực chân của nó cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến lo ngại về độ an toàn của chiếc xe này.

“Điểm chí mạng” của chiếc hatchback trong các bài kiểm tra về an toàn nằm ở trang bị duy nhất một túi khí của nó, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hơn của người lái ở vùng cổ và ngực khi có va chạm.

Mahindra Scorpio

Chiếc xe Mahindra Scorpio (Ảnh: Hot cars)

Một chiếc SUV cỡ lớn được mệnh danh là “vua đường trường” đáng lý phải vô cùng an toàn và có thể đứng vững trong tai nạn. Tuy nhiên, chiếc SUV bán chạy nhất tại Ấn Độ Mahindra Scorpio đã chứng minh điều ngược lại khi không đạt được điểm nào trong bài kiểm tra an toàn của NCAP.

Ngay cả chiếc xe Fiat 500 nhỏ bé cũng đánh bại Mahindra Scorpio trong một bài kiểm tra an toàn. trong một bài kiểm tra an toàn. Nguyên do là vì chiếc SUV này thậm chí không hề có trang bị túi khí và các thiết bị thắt dây an toàn bên cạnh thân vỏ không ổn định, mặc dù là mẫu xe chủ chốt trong chiến dịch xe an toàn hơn cho Ấn Độ của NCAP.

Rover 100

Chiếc xe Rover 100 (Ảnh: Hot cars)

Mặc dù là mẫu xe bán chạy nhất tại Anh vào năm 1997, Rover 100 lại không nhận được sao nào trong bài kiểm tra đánh giá độ an toàn của NCAP.

Trong vụ va chạm phần đầu ở tốc độ 48 km/h, cabin của Rover 100 bị bẹp rúm, dẫn đến hư hỏng nặng về kết cấu, do đó người lái bị thương nặng ở tất cả các vùng cơ thể, đặc biệt là đầu và cổ. Một thử nghiệm va chạm phần cạnh xe cũng cho thấy nguy cơ thương tích cực kỳ cao của hành khách trong xe.

Hiện nay, chiếc xe Rover 100 đã bị “khai tử” sau gần 20 năm sản xuất.

Daewoo Matiz

Deawoo Matiz khá quen thuộc với nhiều người Việt Nam.

Matiz là một trong số ít những chiếc xe mà hãng Daewoo thực sự tự thiết kế. Đây là thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng với việc sản xuất những chiếc xe kinh khủng và cuối cùng đã bị GM khai tử.

Được sản xuất với chi phí tiết kiệm, chiếc xe Daewoo Matiz cho thấy độ thiếu ổn định do trọng tâm xe cao nhưng chiều rộng không tương xứng trong khi lốp xe thì quá mỏng và nhỏ. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc đã không khắc phục lỗi này vì chi phí để sửa quá đắt. Do đó, Matiz chỉ đạt từ 2 đến 3 sao trong bài kiểm tra an toàn của NCAP.

Ngoài ra, chiếc xe này cũng không được đánh giá cao về tốc độ.

Thanh Lam (theo Hot cars)

