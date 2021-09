Các hãng ô tô luôn muốn gây ấn tượng với người tiêu dùng, một trong những cách hiệu quả nhất chính là qua khẩu hiệu (slogan) quảng cáo.

Trong số những slogan quảng cáo này, một số đã nổi tiếng đến mức được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Dù đa phần chỉ xuất hiện trước đây nhưng không ít khẩu hiệu hiện vẫn được sử dụng bởi các hãng xe.

Audi: Vorsprung durch Technik - Sự tiến bộ nhờ công nghệ

Những năm đầu thập niên 80, Audi được nhiều người coi như một phiên bản sang trọng hơn của Volkswagen chứ không phải đối thủ thực sự của BMW và Mercedes. Với những mẫu xe thú vị hơn, Audi đã bắt đầu thay đổi, hãng giao cho công ty Bartle Bogel Hegarty (BBH) giúp định hình lại hình ảnh của mình.

"Vorsprung durch Technik" đã được tìm ra và trở thành khẩu hiệu của hãng, đây vốn là một thông điệp nội bộ của Audi. Theo đó, ý nghĩa của nó là "sự tiến bộ nhờ công nghệ", khẩu hiệu này sau đó được sử dụng tại nhiều quốc gia không nói tiếng Đức, kể cả Mỹ.

Audi hiện vẫn sử dụng khẩu hiệu trên song song với "For the epic or everyday". Hãng xe Đức đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho slogan "Vorsprung durch Technik" vào năm 2010. Đây là một điều rất đặc biệt khi có rất ít khẩu hiệu quảng cáo từ 40 năm trước trong bất kỳ lĩnh vực nào còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Mercedes-Benz: Engineered like no other car in the world - Được chế tạo không giống bất kỳ ô tô nào khác trên thế giới

Không chỉ nổi bật với những mẫu ô tô mà Mercedes còn gây ấn tượng với khẩu hiệu được sử dụng cho tất cả các thị trường nói tiếng Anh: Engineered like no other car in the world (tạm dịch: Được chế tạo không giống bất kỳ ô tô nào khác trên thế giới), xuất hiện vào giữa những năm 50 của thế kỷ trước.

Khẩu hiệu tiếp tục được sử dụng nhiều thập kỷ sau đó nhờ sự đơn giản, hiệu quả và thực tế. Đến giữa những năm 90, nó bị hãng xe Đức lặng lẽ loại bỏ do có thể không còn hợp với thời đại mới. Hiện nay, không quá nhiều người quan tâm đến khẩu hiệu của Mercedes nữa khi logo sao ba cánh nổi tiếng đã đáng giá hơn khẩu hiệu dài cả nghìn từ.

BMW: The Ultimate Driving Machine - Ô tô của dân Thể thao

Vào đầu những năm 70, Bob Lutz trở thành người đứng đầu bộ phận tiếp thị và bán hàng của BMW. Không hài lòng với khẩu hiệu hiện có "The Sportsman's Car" (tạm dịch: Ô tô của Dân Thể thao), ông đã làm việc với công ty quảng cáo Ammirati & Puris để tạo ra một slogan mới. Kết quả chính là "The Ultimate Driving Machine" (tạm dịch: Cỗ máy Lái xe Tối thượng).

Hãng bắt đầu sử dụng nó tại Mỹ từ năm 1973, sau đó áp dụng dần sang các thị trường khác. "The Ultimate Driving Machine" vẫn được sử dụng đến ngày nay và thường là dòng chữ đầu tiên xuất hiện khi truy cập trang web tiếng Anh của BMW.

Khẩu hiện này dường như vẫn trường tồn cùng thời gian dù hãng xe sang của Đức từng có ý định thay thế nó với nhiều slogan khác nhau qua chiến dịch "Joy" (năm 2009) như: "Joy is timeless" và "Joy was born for the left lane". Mới nhất, vào năm 2012, cũng có khẩu hiện ngắn gọn "Ultimate" được tạo ra những cũng bị loại bỏ một cách chóng vánh.

Chrysler: Imported from Detroit - Nhập khẩu từ Detroit

Đây là một khẩu hiệu mới được tạo ra vào năm 2011, "Imported from Detroit" (tạm dịch: Nhập khẩu từ Detroit) chứa đầy cảm hứng, ẩn dụ và hết sức ý nghĩa. Trong thời kỳ hoàng kim, thành phố Detroit (Mỹ) như một động lực công nghiệp đồng thời nó cũng đóng vai trò "kho vũ khí dân chủ" trong suốt Thế chiến thứ hai.

Khẩu hiệu này xuất hiện lần đầu thông qua một đoạn video quảng cáo với sự tham gia của ngôi sao nhạc rap Eminem (người cũng đến từ Detroit) và dần trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, mọi thứ hiện đã khác biệt hoàn toàn so với khẩu hiệu, tất cả các xe Chrysler ngày nay đều được sản xuất tại Canada. Trong khi đó, thương hiệu Chrylser hoàn toàn bị lu mờ bởi những "người anh em" Jeep và Ram.

Jaguar: Grace, space, pace - Uyển chuyển, không gian, tốc độ

Thực chất, khẩu hiệu "Grace, space, pace" (tạm dịch: Uyển chuyển, không gian, tốc độ) vốn được MG sử dụng để quáng cáo cho các mẫu SA và WA vào những năm 1930. Sau chiến tranh, nhà sáng lập Jaguar - William Lyons - đã tự đặt hàng khẩu hiệu để sử dụng cho hãng. Đây được đánh giá là một trong số khẩu hiệu quảng cáo ô tô hay nhất khi có vần điệu, dễ hiệu và truyền đạt đúng giá trị của Jaguar.

Khẩu hiệu này đã bị loại bỏ vào cuối những năm 1960 khi Jaguar bước vào thời kỳ đen tối nhất. Dù không còn chính thức sử dụng "Grace, space, pace" nữa nhưng hãng xe Anh Quốc đã tưởng thưởng nó khi dùng một phần để đặt tên cho các sản phẩm của mình: F-Pace, E-Pace và I-Pace. Hiện tại, Jaguar sử dụng khẩu hiệu "The Art of Performance" (tạm dịch: Nghệ thuật Hiệu suất).

Land Rover: The best 4 x 4 x far - Mẫu xe 4 x 4 tốt nhất từ trước đến nay

Vào năm 1986, Land Rover đã tung ra một quảng cáo truyền hình đặc biệt có cảnh một chiếc xe của hãng lao lên một con đập thẳng đứng cao gần 72 mét, kèm theo âm nhạc từ bộ phim "The Dambusters" và giọng của Patrick Stewart vang lên "The best 4 x 4 by far" (tạm dịch: Mẫu xe 4 x 4 tốt nhất từ trước đến nay) .

Tương tự như tất cả các khẩu hiệu hay nhất, "The best 4 x 4 by far" đôi khi vẫn được sử dụng trong quảng cáo của Land Rover. Tuy nhiên, slogan chính của hãng hiện nay là "Above & Beyond" (tạm dịch: Bay cao & Vươn xa) cũng rất hay và ý nghĩa.

Nissan: You can with a Nissan - Bạn có thể với một chiếc Nissan

Trong một thời gian dài, Nissan được bán ra dưới tên thương hiệu Datsun ở hầu hết các thị trường lớn. Sau đó, Nissan dần thay thế Datsun ở Anh và Mỹ từ năm 1984 và họ cần khẩu hiệu mới. Một đơn vị truyền thông của Nissan Anh Quốc đã chơi chữ và đặt ra slogan "You can with a Nissan" (tạm dịch: Bạn có thể với một chiếc Nissan).

Hiện nay, khẩu hiệu trên đã bị loại bỏ và Nissan đã chuyển sang sử dụng "Innovation that excites" (tạm dịch: Đổi mới tạo hứng khởi).

Volkswagen: Think Small - Nghĩ nhỏ đi

Vào những năm 50, Volkswagen muốn mở rộng thị trường sang Mỹ nhưng gặp phải vấn đề với mẫu Beetle, đây là mẫu xe rất nhỏ so với những sản phẩm hầm hố của Mỹ. Tuy nhiên, hãng xe Đức đã thể hiện sự tự hào và đức tính giản dị với khẩu hiệu "Think small" (tạm dich: Nghĩ nhỏ đi).

Các quảng cáo cho chiến dịch chủ yếu chỉ có khoảng trắng, nhấn mạnh kích thước của xe trong khi những dòng văn bản bên dưới cho thấy ưu điểm của "sự nhỏ bé" như: Dễ đỗ xe, tiết kiệm nhiên liệu, đỡ tốn tiền bảo hiểm và hóa đơn sửa chữa.

Vào cuối những năm 60, Volkswagen đã bán được hơn 400.000 chiếc Beetle tại Mỹ và chiến dịch trên đã được tạp trí ngành tiếp thị Advertising Age xếp hạng là quảng cáo tốt nhất thế kỷ vào năm 1999.

Vào năm 2008, hãng xe Đức đã chuyển qua sử dụng khẩu hiệu "Das Auto" (tạm dịch: Chiếc xe) nhằm nhấn mạnh về độ tin cậy, hiệu suất và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, sau vụ bê bối Dieselgate năm 2015, Volkswagen đã đặt khẩu hiệu mới của mình trùng với tên thương hiệu.

Volvo: For Life - Vì cuộc sống

Được sử dụng lần đầu vào năm 1999, khẩu hiệu của Volvo đã nhấn mạnh sự tập trung vào độ an toàn, độ bền và khả năng phù hợp với cuộc sống của chủ xe, tất cả gói gọn trong hai từ "For Life" (tạm dịch: Vì cuộc sống). Trong suốt 11 năm thuộc sở hữu của Ford, hãng xe Thụy Điển đã mở rộng dải sản phẩm, tung ra SUV cỡ lớn thành công vào năm 2002 mang tên XC90.

"For Life" tiếp tục là khẩu hiệu chính của Volvo trong gần 2 thập kỷ, ngay cả khi được chuyển giao quyền sở hữu cho Geely năm 2010. Theo xu thế trẻ hỏa, Volvo đã công bố khẩu hiệu mới vào năm 2018: "Freedom to Move" (tạm dịch: Tự do Di chuyển), cho thấy vẻ đẹp thực sự của một chiếc ô tô.

Cadillac: The Standard of the World - Tiêu chuẩn của Thế giới​​​​​​​

Dù chưa từng chiếm được thị phần lớn tại Anh nhưng khẩu hiệu nổi tiếng nhất của Cadillac lại bắt nguồn từ đây hơn 100 năm trước. Năm 1908, Câu lạc bộ Ô tô Hoàng gia đã trao danh hiệu Dewar Trophy cho Cadillac để công nhận mức độ tiêu chuẩn hóa cao trong quy trình sản xuất của hãng.

Sau đó, Cadillac tự gọi mình là "The Standard of the World" và khẩu hiệu mới này xuất hiện trong các quảng cáo in qua nhiều thập kỷ, đại diện cho một thời đại những chiếc Cadillac là những "cung điện" trên các bánh xe. Đến năm 2019, hãng xe Mỹ đã chuyển sang sử dụng khẩu hiệu mới "Rise Above" (tạm dịch: Vươn cao), đề cập đến việc vượt qua các chướng ngại vật, các đối thủ./.

Theo VOV

