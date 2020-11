Xe concept là những mẫu xe ý tưởng hướng tới tương lai, thường sở hữu thiết kế hoàn hảo và công nghệ đỉnh cao. Nhiều mẫu xe concept đẹp mang tính cách mạng được chào đón thì cũng có những mẫu khác bị khách chê tơi tả.

Dưới đây là 10 mẫu xe concept xấu nhất từng được các nhà sản xuất ô tô giới thiệu do trang Hot car tổng hợp:

Sbarro 4x4+2

Mẫu xe concept Sbarro 4x4+2 (Ảnh: Hot car)

Được trưng bày trong Triển lãm Ô tô Geneva 2018, Sbarro 4x4 + 2 cho đến giờ vẫn gây khó hiểu bởi thiết kế vô cùng kỳ lạ. Theo nhà sản xuất Sbarro, 4x4 + 2 được xây dựng dựa trên chiếc xe Porsche Cayenne Turbo S thế hệ đầu tiên và có thể sản sinh công suất 550 mã lực.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của chiếc xe này thực sự không mang ý nghĩa gì cả, từ những đường nét thân xe uốn cong kỳ lạ đến các ống kim loại gắn trên cản xe. Đơn giản là có quá nhiều bộ phận không ăn nhập trên khắp chiếc xe và không có cái nào trông đẹp mắt.

Nissan XIX

Mẫu xe concept Nissan XIX (Ảnh: Hot car)

Trong khi Sbarro 4x4 + 2 chứng minh rằng quá nhiều chi tiết có thể khiến một chiếc xe trở nên xấu xí, Nissan XIX lại chứng minh điều ngược lại - đôi khi một thiết kế quá đơn giản cũng có thể trở nên kém hấp dẫn.

Với XIX, nhà sản xuất Nhật Bản muốn tạo ra một chiếc xe đa dụng, có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, thiết kế của chiếc Nissan này lại gây thất vọng bởi sự đơn giản đến nhàm chán. Phần đầu xe và đuôi xe có thể không quá tệ, nhưng phần thân thì lại quá dày và dài dẫn đến sự thiếu cân đối.

Tổng thể cả chiếc xe nhìn quá cứng nhắc và vuông vức.

Assystem City Car

Mẫu xe concept Assystem City Car (Ảnh: Hot car)

Cũng được thiết kế bởi Sbarro, mẫu xe concept Assystem City Car cũng sở hữu thiết kế khá kỳ quặc, từ nội thất bên trong đến ngoại hình.

Hệ thống bánh xe của chiếc xe có thể coi là độc nhất vô nhị khi di chuyển trên 3 trục, với 1 bánh xe đơn ở phần đầu và phần đuôi xe nhưng có thêm bánh kép ở giữa. Lạ lùng hơn nữa là cùng một chiếc xe nhưng năng lượng bánh xe nhận được lại từ các động cơ khác nhau. Trong khi động cơ xăng truyền thống cung cấp năng lượng cho bánh sau thì động cơ điện làm như vậy cho bánh trước.

Aurora Safety Car

Ảnh 4: Mẫu xe concept Aurora Safety Car (Ảnh: Hot car)

Được tạo ra bởi một linh mục công giáo, thiết kế của của Aurora Safety Car dựa trên triết lý hình thức phải tuân theo chức năng. Và chức năng của nó là trở thành chiếc xe an toàn nhất có thể.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1957, mặc dù đi trước thời đại về các tính năng an toàn như như dây an toàn, khung chống lật, cột lái có thể gập lại, thanh chống va đập bên…, nhưng Aurora Safety Car chưa bao giờ được đưa vào sản xuất do thiết kế ngoại hình quá kỳ quặc.

Các đường thân xe phồng lên và phần đầu xe mở rộng được làm đầy bằng chất liệu foam để có thể bảo vệ tốt hơn khi có va chạm, nhưng lại khiến tổng thể chiếc xe trông xấu xí một cách kỳ cục.

Plymouth Expresso

Ảnh 5: Mẫu xe concept Plymouth Expresso (Ảnh: Hot car)

Được chế tạo dựa trên nền tảng của chiếc xe Plymouth Neon và lần đầu được trưng bày vào năm 1994, mẫu xe concept Plymouth Expresso không hề được coi trọng vì ngoại hình “buồn cười”.

Rút ngắn 60 cm so với chiều dài cơ sở tiêu chuẩn của chiếc Neon, nhưng được nâng cao hơn 30 cm, Expresso có tỷ lệ rất kỳ lạ, kết hợp với thiết kế bánh xe và cửa kính cùng với lớp sơn màu vàng tươi khiến nó trông giống như một món đồ chơi. Đó là lý do khiến chiếc xe này không bao giờ được đưa vào sản xuất mặc dù sở hữu động cơ dung tích 2 lít sản sinh công suất 132 mã lực.

Nissan Pivo 2

Mẫu xe concept Nissan Pivo 2 (Ảnh: Hot car)

Một nửa xe hơi, một nửa người máy, Nissan Pivo 2 là một khái niệm xe hơi vô cùng kỳ quặc sẽ phù hợp cho những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Là mẫu xe điện hướng tới tương lai, Pivo 2 sở hữu những trang bị tiên tiến bao gồm cabin xoay 360 độ và bánh xe có thể quay 90 độ để lái sang một bên. Hơn thế nữa, chiếc xe này còn có khả năng “giao tiếp” bằng tiếng Anh và tiếng Nhật nhờ chương trình AI (trí tuệ nhân tạo). Người lái có thể lấy được thông tin và kiểm soát mọi thứ từ các chức năng cơ bản của ô tô đến các điểm đỗ xe gần đó.

Dodge Super8 Hemi

Mẫu xe concept Dodge Super8 Hemi (Ảnh: Hot car)

Được tạo ra nhằm mục đích hồi sinh những thiết kế cổ điển, Super8 Hemi lần đầu tiên được trình chiếu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ năm 2001.

Sở hữu động cơ V8 công suất 353 mã lực, Super8 Hemi chắc chắn không hề kém cỏi về hiệu suất và là một chiếc xe gia đình tốt.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của chiếc xe này lại không hề được đánh giá cao. Tổng thể ngoại hình của Super8 Hemi khá tương đồng với đầu dao cạo điện với tỷ lệ thân xe dày không ăn nhập với đường roofline thấp và bóng bẩy. Đặc biệt là hai thanh che lưới tản nhiệt đồ sộ phần đầu xe nhô ra quá xa khiến chúng trông như bộ phận lỗi.

Kia KCV-II

Mẫu xe concept Kia KCV-II (Ảnh: Hot car

Lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Paris năm 2002, Kia KCV-II hướng đến một chiếc xe đa dụng khi có khả năng off-road kết hợp với những chức năng của một chiếc SUV bán tải. Do đó, nó được trang bị động cơ V6 dung tích 3,5 lít và hệ dẫn động 4 bánh.

Hãng Kia đã tuyên bố rằng “KCV-II mới thể hiện định hướng mà hãng đang hướng tới về kiểu dáng và công nghệ”. Tuy nhiên, mặc dù sở hữu trang bị công nghệ và động cơ khá ấn tượng, ngoại hình là nhược điểm của KCV-II. Chiếc xe trông khá rối mắt và kém hấp dẫn với nhiều chi tiết thừa thãi và khác lạ.

Colani VW Prototype

Mẫu xe concept Colani VW Prototype (Ảnh: Hot car)



Nhắc đến những nét chấm phá kỳ lạ có thể khiến một chiếc xe trở nên xấu xí, chắc chắn mẫu xe concept Colani VW Prototype “ứng cử viên sáng giá”.

Đây là sản phẩm của nhà thiết kế người Đức Luigi Colani nổi tiếng với những mẫu xe ý tưởng độc nhất vô nhị thuộc được ông gọi là phong cách “Biodynamic”.

Được thiết kế và sản xuất vào năm 1977, VW Colani Prototype là một sự thay thế tiềm năng cho chiếc Beetle cùng hãng. Tuy nhiên, vẻ ngoài của Colani Prototype lại gây thất vọng bởi thiết kế kỳ quặc với những đường cong trên thân xe không đúng chỗ và phần đầu xe gây khó chịu với những người mắc hội chứng sợ lỗ.

Mercedes Benz Vision URBANETIC

Mẫu xe concept Mercedes Benz Vision URBANETIC (Ảnh: Hot car)

Là một chiếc xe tự hành với những ý tưởng hướng tới tương lai, Mercedes Benz Vision URBANETIC thực sự được đánh giá cao về mặt công nghệ, nhưng khi nói đến ngoại hình thì lại là một câu chuyện khác.

Vision URBANETIC thực sự là một chiếc xe thực dụng khi vừa có thể là một chiếc xe chở khách với sức chứa lên tới 12 người, nhưng đồng thời cũng được sử dụng như một chiếc xe tải chở hàng 2 tầng khác nhau. Mặc dù mục đích của hãng Mercedes là hướng tới tương lai, nhưng thay vào đó, hãng đã kết thúc với một mẫu xe concept trông giống như một chiếc giày sneaker xấu xí và ngớ ngẩn.

Thanh Lam (theo Hot car)

